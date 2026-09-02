暑期票房《蜘蛛俠》破億奪冠　周星馳《功夫女足》代表華語片上榜

2026年暑假檔期結束，香港票房有限公司綜合7月1日至8月31日期間的票房資料，列出今年十大票房電影，當中以外語電影及動畫佔盡優勢，《蜘蛛俠︰英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）更在近乎冇對手下，票房破億奪冠。至於華語片，就只有逆市奇葩《給阿嬤的情書》以及周星馳星爺執導的《功夫女足》成功打入十大。而《功夫女足》更因為暑假票房只計及7、8兩個月數字，令6月18日已上畫的《給阿嬤的情書》失利，屈居第七。

《蜘蛛俠︰英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）在近乎冇對手下，票房破億奪得暑期票房冠軍。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

根據香港票房有限公司的數據顯示，今年暑假期間，首輪上映電影共有91部，當中香港電影只佔16部，外語片則為75部，明顯勢頭佔優。而整個暑假檔期的電影港澳票房總收入為 HK$343,786,384，對比去年同期票房收入HK$294,414,215,上升約 16.77%。

2026年7月21日，美國男演員麥迪文（Matt Damon）在電影《奧德賽》（The Odyssey）的劇照。（網絡圖片）

第三位則是動畫《反斗奇兵5》，收入為 HK$59,976,028。（《反斗奇兵5》劇照）

當中以荷里活電影《蜘蛛俠︰英雄重生》的成績最好，收入為HK$101,577,335，成為整個暑假檔期十大電影之首，第二位是《奧德賽》（ The Odyssey），收入為HK$67,407,187。第三位則是動畫《反斗奇兵5》，收入為 HK$59,976,028。

《給阿嬤的情書》在香港票房，暫收HK$22,927,512，電影仍在上畫中。（《給阿嬤的情書》劇照）

周星馳電影作品《功夫女足》，香港票房大收HK$13,158,695。（《功夫女足》海報）

華語片方面，就只有周星馳執導的《功夫女足》及《給阿嬤的情書》上榜，前者票房有HK$13,158,695，排第六。而《給阿嬤的情書》就收HK$22,927,512，但因為暑假票房只計7、8兩個月數字，於6月18日已上畫的《給阿嬤的情書》，有半數票房未能納入其中，只能報HK$11,906,969，屈居第七。