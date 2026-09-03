末世行者｜列尼史葛末日電影　狗仔Jasper最搶鏡全片要三隻合演

殿堂級傳奇大導演列尼史葛（Ridley Scott）又一大師級鉅製，《末世行者》（THE DOG STARS）現已上映。今次大導既有壯麗浩瀚的影像，連場刺激動作大場面，同時亦細緻動人地探究人性和生存的意義，更特別推薦大家在IMAX欣賞，更加身歷其境倍感震撼。而在宏觀畫下，亦不乏細膩的描寫，當中包括狗狗與主人的感情，而戲中主角希格的愛犬柏仔 (Jasper)，原來咁好演技，全靠由三隻看來一模一樣的狗演員飾演，每隻都負責一個技能，分工仔細。

導演列尼史葛（Ridley Scott）又一大師級鉅製，《末世行者》（THE DOG STARS）現已上映。（《末世行者》劇照）

電影《末世行者》改編自彼得海勒（Peter Heller） 2012年出版的同名暢銷小說。憑直覺行事的列尼史葛，一讀了改編劇本，便立即認定那將會是他的新作品。故事雖然以後末日時代為題材，但堅持不重複、拍心口保證這會是一部不一樣的末日電影，「這是一個寓言故事，關於如何由荒涼走進孤寂，再與自然世界重新聯繫。當中有戲劇性、恐懼、驚悚，甚至喜劇成份。故事並不樂觀，但也絕不悲觀，這正是最吸引之處。」

故事講述一場致命瘟疫幾乎消滅全人類，文明崩塌，世界步入荒蠻的後末日時代。倖存的飛行員駕駛員希格 (雅各艾洛迪 飾演) 失去了摯愛的妻子與朋友，帶著愛犬孤獨求生，同時面對兇殘暴戾的「收割者」侵襲。（《末世行者》劇照）

一日，希格的小型飛機傳來不明音訊，令他重燃希望，毅然決定駕著飛機追尋線索，向危機四伏的未知飛去。旅程中，她遇上斯瑪 (瑪嘉烈戈利 飾演)，讓他重新感受人類之間的連繫⋯⋯（《末世行者》劇照）

三隻狗演員分工飾演主角愛犬

一眾演技派紅星之外，電影中還有一個搶鏡角色，正是主角希格的愛犬柏仔 (Jasper)，由三隻看來一模一樣的狗演員飾演。牠們分工合作，一隻負責與男主角碌草地，一隻負責安靜地坐在他身旁，一隻負責攻擊動作場面。

本身是愛狗之人的男主角雅各艾洛迪，十分享受與狗演員合作，尤其是其中一隻名為Raksha的瑪連萊犬，大讚牠受過良好專業訓練，聽教聽話。「我什麼也不用做，跟從牠的引導就好了！」雅各艾洛迪還笑言有Raksha的場面更加精彩好睇！

三隻分工合作，包括負責與男主角碌草地，一隻負責安靜地坐在他身旁，一隻負責攻擊動作場面。（《末世行者》劇照）

電影中的狗狗主角柏仔 (Jasper)，由三隻看來一模一樣的狗演員飾演。（《末世行者》劇照）

電影中的狗狗主角柏仔 (Jasper)，由三隻看來一模一樣的狗演員飾演。（《末世行者》劇照）

列尼史葛獨一無二11部機同時拍攝

列尼史葛 (Ridley Scott) 絕對是整部電影的靈魂。以360度同時動用多部攝影機進行拍攝為最大個人特色，「我想我是唯一一個導演會用上6部、8部或11部攝影機同時進行拍攝。這樣演員就不用對著一個方向演25次，再轉另一個方向又演25次，那實在悶死了！」

男主角雅各艾洛迪 (Jacob Elordi) 視列尼史葛為電影界的英雄和先鋒，「我一接到劇本，想也不用想便答應參演，完全是因為列尼史葛！」雅各艾洛迪力讚列尼史葛是以影像說故事的大師，鏡頭下拍出獨一無二的風格。他更是首度體驗列尼史葛一場戲動用6至11部攝影機同時拍攝，以多角度一次過捕捉演員演出的招牌手法，令他演來更加投入樂在其中。雅各艾洛迪更透露，每天拍攝之前，列尼史葛會親自畫下故事圖板交給他，讓他了解當日拍攝的詳情。