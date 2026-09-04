伍允龍回顧入行多年終成為有成就的演員　目標向動作電影導演發展

《香港01》昨晚（3日）舉行十周年慶祝酒會，伍允龍出席酒會接受訪問時，談到未來十年的目標，他直言慶幸有不少目標都慢慢達成：「其實好感謝主，好多目標都一步一步去達到。我以前就想做一個有成就嘅演員，咁依家有少少成就。想做一個有成就嘅動作電影、動作指導，都有少少成就。咁我最大依家嘅目標就係自己做製作，前兩年都自己開一部戲，依家就等上映，希望喺嗰方面可以繼續發展。」

伍允龍回顧入行多年，終成為有成就的演員。

至於提到電影《我阿爹想旅行》的劇照流出，驚現伍允龍扮演殭屍引起網民熱議，伍允龍笑言電影細節未能提及太多，不過就表示拍攝這部電影非常開心：「同好多朋友一齊合作，導演Norris（黃綺琳）都係拍開啲文戲、藝術片，我有拍開動作片嘅，咁點樣認識呢，就係有一年我哋去電影節傾咗好多偈，我發覺無論拍乜嘢電影、乜嘢類型嘅電影都好，大家都好熱愛電影，都有共同嘅方向，我同佢講笑『有冇文戲搵我呀？』嗰時真係傾開一個project，咁就搵咗我，去到現場見到好多舊朋友，好開心！」另外，伍允龍透露已經拍攝了兩、三部電影，而自己執導的動作電影《無名火》都正在籌備上映，希望觀眾能夠多多支持。