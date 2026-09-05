是枝裕和｜《Look Back 驀然回首》展　重現課室場景真跡手稿放送

《Look Back 驀然回首》真人版電影，將於9月17日港澳獻映。原動畫電影曾獲日本電影學院獎最佳動畫，是改編自鬼才漫畫家藤本樹的同名現象級漫畫《Look Back》，真人版電影由以《小偷家族》榮獲康城影展最高榮譽「金棕櫚獎」得主，日本國寶級名導 是枝裕和執導、編劇與剪輯。女主角就由Netflix 影集《舞伎家的料理人》中，兩位表現亮眼的新生代女星出口夏希及蒔田彩珠演出，是枝裕和導演更將於9月中，攜同飾演「藤野」與「京本」的兩位女主角來港宣傳，並現身該電影主題展覽。

《Look Back 驀然回首》真人版電影展覽，踏上自動電梯已感受到其氛圍。（大會提供）

《Look Back 驀然回首》真人版電影展覽。（大會提供）

《Look Back 驀然回首》真人版電影展覽。（大會提供）

《Look Back 驀然回首》展覽將於2026 年 9 月5 至 27 日在海港城美術館獨家舉行，當中會展出珍貴電影劇照，讓大家在電影獻映前，率先投入到電影主角「藤野」及「京本」創作漫畫的世界，重拾追逐夢想的感動。今個電影展覽除了展示超過15幅珍貴劇照外，更同時呈獻導演及主要演員的個人肖像，讓觀眾一窺幕前幕後的風采。同場亦展出戲中兩位角色——藤野與京本所繪畫的漫畫作品，並特別重現電影裡的學校書桌場景，讓影迷親身走進經典畫面，拍照留念。

《Look Back 驀然回首》真人版電影展覽中，有展出部分戲中手稿。（大會提供）

《Look Back 驀然回首》真人版電影展覽中，有展出部分戲中手稿。（大會提供）

《Look Back 驀然回首》真人版電影講述兩位對漫畫充滿熱情的少女，交織出一段深刻動人的成長故事。藤野（出口夏希 飾）與京本（蒔田彩珠 飾）因為對漫畫的真摯熱情而結緣，一起度過了長達13年的青春歲月。是枝裕和導演以一貫擅長的人物塑造，細膩描寫兩位女主角成長過程中的情感變化，為作品增添濃厚的情懷與真實感，並神還原許多讓原作粉絲印象深刻的經典畫面。

《Look Back 驀然回首》真人版中，兩位主角「藤野」與「京本」在課室連繫上，亦發展出往後創作之路，是戲中一個重要場景，能夠在展覽中重現是一大點綴。（大會提供）

電影以四格漫畫做主題，展覽亦設有創區，大家可以在書檯上發揮創意。（大會提供）

電影未正式上映，已率先入圍第 83 屆威尼斯影展「主競賽單元」，角逐最高榮譽金獅獎。藤野與京本最初都是熱愛繪畫四格漫畫的小學生。因繪畫而相遇的她們，憑著對畫畫最純粹的熱情，一路並肩創作、精進畫功。這份深切的執著與堅持，伴隨她們成長，帶領她們走向更廣闊的創作世界。

此外，展覽更特意聯乘五位本地著名漫畫家：Pen So、麥東記（Don Mak）、KIU、張小踏（StepC.）及月巴氏，以電影標誌性的四格漫畫形式，各自演繹他們心目中獨一無二的《Look Back 驀然回首》。