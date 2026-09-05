香港同志影展｜眾星撐開幕電影《滿地可人兒》《華麗絲煞列車》

《第37屆香港同志影展》(Hong Kong Lesbian and Gay Film Festival, HKLGFF)，於2026年9月4日至20日隆重舉行！昨日(9月4日)於圓方PREMIERE ELEMENTS戲院舉行盛大開幕典禮，同時放映兩部開幕電影，分別是全球首席變裝皇后RuPaul坐鎮的「災難級」瘋狂喜劇《華麗絲煞列車》(Stop! That! Train!) 及國際巨星陳沖主演的動人得獎作《滿地可人兒》(Montréal, My Beautiful)。

第37屆《香港同志影展》開幕典禮。（大會提供）

「夏蕙姨」黃夏蕙都有出席第37屆《香港同志影展》開幕典禮。（大會提供）

踏入第37屆，今年香港同志影展的節目尤其豐富，放映作品更是近年最多，題材多元豐富的長片與短片總共超過70部！大會亦一如過往，邀請各地電影人專誠來港出席開幕儀式，並於稍後參與映後問答環節以及專題座談會等，與香港觀眾近距離交流。今年來港出席開幕禮的嘉賓包括：開幕電影《滿地可人兒》導演兼剪接和曉丹；特別推介電影《肌不可失》(Test) 導演 Sam McConnell 與身兼編劇及主演的 Brock Yurich；特別推介電影《浮浮游游》(Ephemera)導演江姍、監製Sol Ye及主角張澍予；菲律賓電影《窒怒》(Raging) 導演兼編劇 Ryan Machado 及演員 Reynald Raissel Santos；菲律賓電影《結局未完》(Open Endings) 導演 Nigel Santos 及 編劇兼助理監製 Keavy Eunice Vicente；香港短片新導演劉昆曉及陳暐霖等，陣容相當鼎盛。

而為了支持香港同志影展而特別到場的名人有：黃夏蕙、趙式芝、楊曜愷、劉國昌、梁銘佳、徐欣羨、司徒鈺芸、梁兆輝、顧定軒、許嘉浩、陳映同、黎濟銘、黃浩霆、鄭家傑、關俊雄、陳𦘦麟、楊皓鈞、Joya、Matthew Chung、MC YIP及變妝皇后 Falanja等，大會司儀為著名棟篤笑藝人阿V (Vivek Mahbubani)，場面非常熱鬧。

第37屆《香港同志影展》開幕典禮。（大會提供）

今年的香港同志影展宣傳主視覺帶你走進酷兒的房間，在絢爛繽紛的色彩，與打破常規的服飾之間，細味屬於酷兒的情感故事，探索酷兒社群內多姿多彩的面貌！影展行政總監楊曜愷在開幕禮上致辭時表示，過去37 年以來，這個影展一直為香港創造一個屬於酷兒想像、屬於驕傲、屬於社群的空間：「今晚我們聚在一起，不單是為了看電影，更是為了肯定『被看見』的力量。因為影展中的每一部電影，不只是一場放映，更是一扇通往他人生命的窗戶。它提醒我們，LGBTQ+ 的故事並非邊緣小眾，而是屬於所有人的故事。」

第37屆《香港同志影展》開幕典禮之後，派對活動更多姿多采。（大會提供）

今年香港同志影展頒發玲瓏大獎(Prism Award)予趙式芝博士，以表彰她對推動社會思維向前邁進的貢獻，以及為 LGBTQ+ 新世代創造的關愛與機遇。趙式芝博士不僅是成功的女企業家，更憑著出類拔萃的領導才華，推動香港以至整個亞洲的 LGBTQ+ 社群邁向關愛共融。2019 年，她與夥伴共同創立「HKME」，致力為 LGBTQ+ 社群推動平等婚姻制度與親人和睦暨社會和諧等工作，並創辦慈善機構「相信愛基金」，致力透過頒授獎學金、分發資源、提供志願服務和情感支援等工作，幫助弱勢青年。她也擔任聯合國開發計劃署「亞洲同志」項目的私人部門特別專家顧問，亦是「Outright Action」的董事會成員。她更於曼徹斯特城市大學設立國際獎學金，資助優秀 LGBTQ+ 人士攻讀研究生課程。

導演及監製劉國昌，與《叔‧叔》導演楊曜愷，一同出席第37屆《香港同志影展》開幕典禮。（大會提供）

香港同志影展亦再次組成評審團，成員來自藝術界不同且多元的領域，包括憑《夜香・鴛鴦・深水埗》贏得香港電影評論學會最佳編劇的Kate Reilly、獲 Hollywood Reporter 譽為「值得關注的電影人」的楊文穎以及攝影師兼藝術總監郭家賜。他們聯手評選本屆「短片評審團大獎」，以表揚獲選的最佳短片。得獎作品是屬於「男同志短片節目：刻骨銘心」內來自比利時的《禁戀曝光》(Shutterspeed)。

與此同時，大會亦公布第五屆「短片劇本創作比賽」得獎作品為譚鉦樺的《若男》與羅亦敏的《無處》。得獎編劇將有機會獲得五位業界前輩的專業指導，進一步提升創作水平；導師陣容包括：香港電影界殿堂級剪接師、服裝設計師、美術指導及藝術總監張叔平；澳門導演兼監製徐欣羨；高先電影銷售及採購經理曾憲玟；獨立電影監製張淑芳，以及曾榮獲柏林影展泰迪熊獎的導演暨編劇楊曜愷。