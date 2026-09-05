媽樣年華｜周家怡為角色苦練鋼管舞　開拍前受傷︰連Pole都上唔到

由周家怡、金燕玲、 楊雅文（泰妹）主演的電影《媽樣年華》，將於10月23日上映。電影由陳心遙監製、新晉導演胡翠兒執導，是「第七屆首部劇情電影計劃」大專組得獎作品。身為女主角的周家怡，得知電影快將上映心情既期待又雀躍。因為導演拍攝此片的初心很好，既想鼓勵自己媽媽，亦希望鼓勵所有人懂得愛惜自己，並真正明白自己喜歡的事。

電影《媽樣年華》將於10月23日上映。（電影《媽樣年華》海報）

周家怡憶述，練習期間曾不慎受傷，疼痛明顯影響進度：「如果唔係受傷，我諗係冇咁痛嘅……但係因為受咗傷，嗰個痛係會令到你根本好似做唔到，我直情連Pole都上唔到。」（電影《媽樣年華》劇照）

家怡坦言，今次演出對她而言是一次全新的嘗試：「本身好喜歡能夠為觀眾帶嚟正面信息嘅電影，因此特別投入演繹《媽樣年華》美圓呢個角色，加上從來都冇試過跳鋼管舞，呢個又係一個好好嘅經歷。」拍攝過程中經歷不少難忘事，令她很想與觀眾分享，更希望大家看完電影後，會有所感受︰「真係要錫自己多啲，同埋真係要知道自己真係鍾意啲乜嘢。」

《媽樣年華》由GenZ新晉導演胡翠兒執導。（電影《媽樣年華》劇照）

周家怡坦言，今次演出對她而言是一次全新的嘗試：「從來都冇試過跳鋼管舞，呢個又係一個好好嘅經歷。」（電影《媽樣年華》劇照）

開拍前受傷 「我直情連Pole都上唔到」

家怡今次戲中挑戰鋼管舞（Pole Dance），是演戲生涯中一大突破，她特別感謝導演胡翠兒，因為對方不單陪她一起練習，更為了寫好這個劇本而親自去學鋼管舞。家怡坦言練習過程相當艱辛，她亦因此更加尊敬所有鋼管舞者。她憶述，練習期間曾不慎受傷，疼痛明顯影響進度：「如果唔係受傷，我諗係冇咁痛嘅……但係因為受咗傷，嗰個痛係會令到你根本好似做唔到，我直情連Pole都上唔到。」當時距離拍攝日期不遠，心理壓力頗大，幸而劇組體諒她的情況，調整了部分拍攝進度，讓她稍作康復後再加快練習。

金燕玲在戲中不斷鼓勵周家怡作大膽嘗試。（電影《媽樣年華》劇照）

另一邊廂，首執導演筒的導演胡翠兒當時亦很矛盾，不知應催促家怡練習，還是讓她休息。而家怡自己亦很著急，不斷自行預約不同工作室練習。從完全不會，到慢慢能夠完成動作，這個過程讓她深刻體會角色的感受，並將這些體會融入演出之中。家怡對此仍然歷歷在目：「整個學習與拍攝過程雖然辛苦，但感到非常得意，亦成為一次寶貴的人生體驗。」

談到舞蹈表現，周家怡特別提到泰妹跳鋼管舞的功力：「佢真係跳得好靚，好正。」（電影《媽樣年華》劇照）

望透過《媽樣年華》把真實感受傳遞給觀眾

家怡回首這部演戲生涯上的階段性作品：「今次拍攝意義重大，唔單止有演技上嘅挑戰，更加係一次身心成長的歷程。從受傷後的挫折、到堅持練習的過程，再到同專業舞者合作嘅啟發，都讓我更深刻理解角色所面對的掙扎與自我接納。」家怡希望透過《媽樣年華》，能夠把這些真實的感受傳遞給觀眾，鼓勵大家勇敢面對自己、珍惜自己。

而家怡於電影中首度與初登大銀幕楊雅文（泰妹）共同練習鋼管舞，對方角色既是鋼管舞班同學，更是戲中兒子張迪文的曖昧對象。家怡表示合作過程十分愉快，對泰妹表現讚不絕口，大讚泰妹既可愛又聰明，令人喜歡，家怡分享：「從泰妹過去嘅訪問中得知，對方喺充滿愛的環境中成長，性格爽朗、包容度高，因此合作起嚟特別順利，而泰妹亦非常勤力，喺練習期間表現積極。」

周家怡讚泰妹跳鋼管舞功力：好正

談到舞蹈表現，家怡特別提到泰妹跳鋼管舞的功力：「佢真係跳得好靚，好正。」她認為鋼管舞與武術其實可以掛鈎，因為同樣需要強大的力量，而泰妹本身有武術底子，因此跳起來更顯功架。兩人一起練習的過程，亦成為她眼中珍貴的回憶。她總結：「第一次同泰妹合作嘅體驗好正面，期待未來有更多交流機會！」

（電影《媽樣年華》劇照）

而入行四年的泰妹初登大銀幕表現備受期待，透露自己相當幸福，拍攝《媽樣年華》被愛包圍：「自己同導演胡翠兒年齡相近，得到佢邀請參演一個17歲已經精通鋼管舞嘅女生，其實內心都有一定壓力，因為現實生活中嘅自己唔認識鋼管舞，不過導演胡翠兒同策劃駱子康一直陪伴住我學習，佢哋進步仲要非常快，短時期內已經可以喺Pole上面飛，所以令我更加有力量要不斷進步。」而泰妹亦特別難忘家怡及Elaine姐等的鼓勵：「大家都特別關心我，有時見到我放飯冇食嘢都會提醒我要食多啲嘢，又俾信心我可以做得到，希望觀眾朋友都會欣賞到每一位鋼管舞者嘅自信美。」