哈利波特｜劇集版小主角竟然撞樣譚詠麟　網民爆笑：Alan Potter

改編自J.K.羅琳奇幻魔法小說的《哈利波特》電影系列大受歡迎，更是不少人的集體回憶。HBO於2023年宣布開拍劇集版《哈利波特：神秘的魔法石》，經過長時間的籌備及選角，劇集版即將於今年聖誕節播出。近日網民在社交平台發文表示，劇集版的小主角蘇格蘭男童星Dominic McLaughlin非常熟口面，發現他意外撞樣樂壇巨星「校長」譚詠麟，隨即引起網民熱議！

《哈利波特：神秘的魔法石》即將於今年聖誕節播出。（IG/@HBO）

哈利波特由蘇格蘭男童星Dominic McLaughlin飾演。（劇照）

劇集版《哈利波特》小主角撞樣譚詠麟？

近日有網民在社交平台發文上載《哈利波特》劇集版主角Dominic McLaughlin戴上圓框眼鏡及露齒笑的照片，留言表示：「呢幾日睇新嘅Harry Potter一直覺得好似一個人又講唔出 今日突然間諗起，原來係 譚詠麟 😳😳😳😳😳😳😳」，有人更分享了多張自製圖，相似度意外引起大批網民熱烈討論。

劇集版《哈利波特》小主角被指撞樣譚詠麟。（threads）

網民爆笑留言：「如真 如假 如可分身飾演自己」。（threads）

網民爆笑留言：如真 如假 如可分身飾演自己

有大批網民看到帖文後，都忍不住留言爆笑表示：「睇完Harry potter trailer 一直講唔出新harry似邊個 諗諗下覺得好似愛情陷阱…. 譚詠麟」、「忠粉表示我都唔知點面對佢嘅7個學年 只會越大越似」、「跪求 整譚詠麟 Alan Potter version 」、「這陷阱 這陷阱 哈利遇上」、「新既哈利波特玩既運動一定係加入明星足球隊」、「原本都唔覺 一講超級似」、「回不去了」、「入學第一日已經係校長」、「霍格華茲直接開唱愛情陷阱」、「如真 如假 如可分身飾演自己..」。另外，更有人分享了譚校長《愛情陷阱》的專輯封面指：「呢張Album越睇越似Hogwarts校服😭😭🙏🏻🙏🏻 1985年在校學生Harry "Alan" Potter」。