2027賀歲片｜傳英皇鬥邵氏阿Sa林峯已開工　黃宗澤主演兼做監製

香港電影業自2024年起陷入冰河期，隨經濟下滑難覓投資開拍新戲，戲院亦出現嚴重結業潮，新戲開機率暴跌，不少演員都面臨失業空窗期。過往新年賀歲片檔期都是電影商必爭，可惜由於電影市場持續低迷，票房成績亦大幅下滑，以致欠缺投資者。不過寒冬似乎迎來轉機，今日英皇電影官方專頁，發布了阿Sa蔡卓妍已投入拍攝賀歲片的照片。

英皇電影官方專頁發布了阿Sa蔡卓妍身穿紫色上衣及紅色外套的照片，阿Sa手上拿著拍板，板上寫著遮掩了戲名，只寫上「2027賀歲片」，而導演就是阿Sa在2025年主演的《祥賭必贏》導演羅耀輝，而監製則是陳茂賢。（IG圖片）

2027賀歲片檔期英皇鬥邵氏？

英皇電影官方專頁發布了阿Sa蔡卓妍身穿紫色上衣及紅色外套的照片，阿Sa手上拿著拍板，板上寫著遮掩了戲名，只寫上「2027賀歲片」，而導演就是阿Sa在2025年主演的《祥賭必贏》導演羅耀輝，而監製則是《破·地獄》導演陳茂賢。日前林峯出席活動時，透露《九龍城寨之終章》經已拍攝完畢，即將又要參演賀歲片，相信今次會夥拍阿Sa一同主演新賀歲片。

據消息指，該賀歲片男主角由林峯擔綱，而且其他參演陣容充滿驚喜，題材圍繞「食」的元素。（陳順禎 攝）

據消息指，該賀歲片男主角由林峯擔綱，而且其他參演陣容充滿驚喜，題材圍繞「食」的元素，相當配合新年氛圍，成為2027的羊年賀歲片之一。與此同時，有消息指黃百鳴兒子黃子桓，亦有參與另一部賀歲片，並已在馬來西亞拍攝，陣容有夏雨、陳展鵬、張振朗、袁偉豪等，將在香港及馬來西亞上映。

有消息指黃百鳴兒子黃子桓，亦有參與另一部賀歲片，並已在馬來西亞拍攝，陣容有陳展鵬等。（《玄戰》節目截圖）

另外，蔡潔早於7月底現身動漫節時，就透露黃宗澤正忙於監製賀歲片。而樂易玲亦透露過，該賀歲片同樣亦將在馬來西亞開拍，並由黃宗澤擔任主演及監製，希望能趕上2027賀歲片檔期。