《留家靈》食字出色網民建議續集叫「留青魂」　呢兩套譯名更啜核

廣東話博大精深，不少外國電影在香港上映時，譯名隨著香港文化及創意而引起影迷關注。一部即將於下月上映的馬來西亞恐怖片《留家靈》（Khadam），憑出色的「食字」兼與影后劉嘉玲的名字粵語讀音相同而掀起熱議，同時令網民翻炒過往西片的搞笑譯名。

馬來西亞恐怖片《留家靈》（Khadam）即將於下月8日在香港上映。（電影海報）

《留家靈》譯名掀熱議 網民：續集係咪留青魂？

由於電影名《留家靈》與影后劉嘉玲粵語讀音相同而成為網絡熱話，有不少網民更搞笑留言發揮無限創意，表示：「遲D會唔會有高海靈? 😆」、「續集係咪留青魂？」、「下集，“正遇靈”。」（諧音鄭裕玲）、「一定賣座 之後出第2集 留家靈異」、「一早講左香港譯名係世界級」、「創意度頂點」、「咁都諗到好野」。

電影名《留家靈》與影后劉嘉玲粵語讀音相同而成為網絡熱話。（IG/@carinalau1208）

《羊懼》

香港創意電影譯名向來都以「食字」或意思成為影迷焦點，除了《留家靈》之外，過往亦有不少出色之作。2021年上映的冰島驚悚電影《羊懼》（Lamb）在康城影展奪得「一種注目」單元原創獎，中文譯名《羊懼》卻惹起網民討論，同時引發網民二次創作，表示應該推出續集《釣鯉》及《湊犀》等。

《羊懼》引起網民討論，同時引發網民二次創作。（電影海報）

《疑‧媽》

2020年上映的《疑‧媽》(Run）由莎拉寶森（Sarah Paulson）主演，劇情講述改編自真人真事，女主角高怡（姬拉艾倫 飾） 自幼體弱多病兼且雙腿不良於行，因此自出生起，就過著與世隔絕的生活；從衣、食、住、行，以至教育，都由母親戴安（莎拉寶森 飾） 獨力一手包辦。隨著年齡漸長，高怡開始厭倦被母全面操控的生活；更甚的是，她無意中竟發現，一直以來無微不至的照顧，不是單純出於母愛，而是包含著連串令她冷汗直流的暗黑秘密。食字爆笑譯名引發網民大玩食字接龍，並幽默表示續集應該叫《孤‧姐》、《疑‧丈》、《扣‧父》、《枷‧姐》等。