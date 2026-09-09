Theranos詐騙案「女版喬布斯」紀錄片預告曝光　恐怖眼神嚇窒網民

由雅曼達施菲（Amanda Seyfried）主演的美劇《新創大騙局》（The Dropout）劇情揭開史上最驚人的「矽谷Theranos大騙局」，被譽為「女版Steve Jobs」的騙局主謀Elizabeth Holmes聲稱能以「一滴血能測百病」，估值一度超過90億美金，可惜被揭發為詐騙，最後於2023年5月被判入獄11年。日前A24在過去周日舉行的Telluride影展期間，無預警播出由Nathan Fielder和Lance Oppenheim聯合執導的紀錄片《You Can See Everything》，而預告更引起大批網民熱議。

由雅曼達施菲（Amanda Seyfried）主演的美劇《新創大騙局》（The Dropout）揭開史上最驚人的「矽谷Theranos大騙局」，上映時引起不少關注。（DIsney+）

A24昨日發布了紀錄片《You Can See Everything》的預告，紀錄片主要貼身紀錄Elizabeth Holmes。官方介紹Holmes入獄前34日，邀請了一隊滿懷疑惑的攝製隊記錄及拍攝她。而預告入面，Nathan Fielder跟Holmes面對面交談，當她表示：「我不是那種人，我可以向你保證」、「我沒有任何事需要欺騙你。」、「我一直都很真實。」

A24昨日發布了紀錄片《You Can See Everything》的預告，紀錄片主要貼身紀錄Elizabeth Holmes。（預告截圖）

Nathan Fielder跟Holmes面對面對視交談，最後都避開了她的目光。（預告截圖）

有大批網民看到預告片後，都紛紛表示Elizabeth Holmes的不眨眼的眼神及表情非常驚嚇，連Fielder最後都避開了她的目光：「好恐怖的感覺」、「以為是新的恐怖片」、「表情超詭異！！」、「演技值得一座奧斯卡影后」、「她眼神好可怕😥」、「還以為是化妝或AI才能有那種眼睛和表情⋯」。有網民指出Holmes過去接受訪問時，能長時間直盯著訪問者，幾乎完全不眨眼，而這種行為被認為是刻意訓練出來展現極致自信及權威的「催眠式」社交技巧，同時亦突顯了她的恐怖控制慾。