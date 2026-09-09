奧德賽｜與《蜘蛛俠》創北美暑期新高　海外收10億美元破16年紀錄

暑假結束，上星期總結了香港暑期票房數字。今個星期到北美數據公佈，根據票房數字顯示，今年北美暑期檔在《蜘蛛俠︰英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）、《奧德賽》（The Odyssey）及《反斗奇兵5》（Toy Story 5）帶領下，票房（以5月1日至9月7日計算）共收47.6億美元（約370億港元），刷新自2013年來，保持了13年最高紀錄。當年上映的電影有《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）、《超人：鋼鐵英雄》《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）、《悍戰太平洋》（Pacific Rim）及《怪獸大學》（Monsters University）。

《蜘蛛俠︰英雄重生》表現最為強勁，全球總票房升到24 億美元（約186億港元），穩坐影史第三賣座電影寶座。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

《奧德賽》亦持久力強勁，不單上周逆向標升，票房反噬《蜘蛛俠︰英雄重生》。（《奧德賽》劇照）

當中以《蜘蛛俠︰英雄重生》表現最為強勁，上週票房以 1800萬美元（約1.4億港元），蟬聯第六周北美地票房冠軍，全球總票房則升到24 億美元（約186億港元），穩坐影史第三賣座電影寶座。

《蜘蛛俠︰英雄重生》為超級英雄電影挽回不少聲望。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

《奧德賽》成影史上第17部海外票房破10億美元電影

至於《奧德賽》亦持久力強勁，不單上周逆向標升，票房反噬《蜘蛛俠︰英雄重生》，以 4596萬美元（約3.5億港元），重奪全球票房冠軍，而累計全球票房方面，《奧德賽》則已經累積至 16.27 億美元（約126億港元），擊敗同公司的《侏羅紀世界》（Jurassic World），成為環球影業最賣座電影。

《奧德賽》票房累積至 16.27 億美元（約126億港元），擊敗同公司的《侏羅紀世界》（Jurassic World），成為環球影業最賣座電影。（《奧德賽》劇照）

美國演員麥迪文（Matt Damon），再次以「回家之路」，為電影帶來漂亮一仗。（《奧德賽》劇照。）

與此同時，《奧德賽》亦成為影史上，第17部單計海外市場，破10億美元票房的電影。更值得高興是它是自2009 年《阿凡達》（Avatar）之後，16年後（《阿凡達》創下紀錄時為2010年）再有一部非續集及系列式電影做出該成績。當然，更難超越是《奧德賽》成為全球影史IMAX票房冠軍，單計IMAX票房已超過 4.57 億美元（約35.5億港元）。