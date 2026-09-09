吳鎮宇分享《逆流大叔》精神　錢嘉樂憶實拍《烈火戰車》驚險場面

由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處（文創處）主辦，「光影浪潮：香港電影新動力」影展成都站，於9月5日在成都百麗宮影城隆重揭幕。本次影展作為「香港周2026@成都」的重要文化盛事，特別邀請到金像影帝吳鎮宇、資深影人錢嘉樂，以及魏浚笙、楊偲泳、周家怡等人氣新世代演員與多位香港新銳導演亮相，攜九部佳作齊聚成都，展開跨世代光影對話。

划龍舟背後那份堅持卻充分展現運動精神，吳鎮宇說：「運動比賽中需要的專注力的是會讓人覺得很開心的，比賽中不能偷懶，只能專注。特別是現代人有很多需要想的問題，讓這種專注變得更難得。」（大會提供）

划龍舟背後那份堅持卻充分展現運動精神，吳鎮宇說：「運動比賽中需要的專注力的是會讓人覺得很開心的，比賽中不能偷懶，只能專注。特別是現代人有很多需要想的問題，讓這種專注變得更難得。」（大會提供）

幕儀式現場星光熠熠，多位香港影人親臨支持。當中包括《逆流大叔》主演吳鎮宇、《烈火戰車》演員錢嘉樂、《浪花男女》導演馮志強與主演魏浚笙和楊偲泳、《媽樣年華》導演胡翠兒與演員周家怡，以及《逆轉上半場》導演黃柏基等，與現場觀眾及媒體面對面交流，氣氛盛況空前。

面對成都影迷的熱情，吳鎮宇表示很榮幸能代表香港拍攝運動題材，並被世界的觀衆看到；資深影人錢嘉樂則分享說《烈火戰車》這部電影對他很重要，並分享了拍攝時的軼事。新生代演員魏浚笙與楊偲泳談及來到成都參展的感受，認為這是向內地觀眾展示香港年輕演員風貌的寶貴機會。

面對成都影迷的熱情，吳鎮宇表示很榮幸能代表香港拍攝運動題材，並被世界的觀衆看到。（大會提供）

跨代傳承電影創作要訣

影展開幕禮翌日特別舉辦香港運動電影創作分享會，邀請了吳鎮宇、錢嘉樂及周家怡與兩位新導演黃柏基及胡翠兒深入探討香港運動電影從經典到新銳的傳承脈絡。資深與新銳影人的跨世代對話，深度交流了香港影業傳承的未來，展現香港影示人才輩出、青出於藍的新氣象。

在這些運動電影中，總有一場會借喻人生態度的關鍵戲，譬如《逆流大叔》裏吳鎮宇划龍舟好不容易到了沙田大會堂，結果他被心上人要求幫忙證婚，爆出一句經典對白：「人生很少是直路，通常是一個又一個急彎。」划龍舟背後那份堅持卻充分展現運動精神，吳鎮宇說：「運動比賽中需要的專注力的是會讓人覺得很開心的，比賽中不能偷懶，只能專注。特別是現代人有很多需要想的問題，讓這種專注變得更難得。」

《媽樣年華》Gen Z導演胡翠兒表示要將首作獻給母親，主演周家怡表示出演跳鋼管舞這媽媽角色具挑戰性，「需要很強的力量和平衡能力，甚至感覺是在練功夫。」並笑稱可以讓錢嘉樂試試看。（大會提供）

錢嘉樂非常同意專注力對比賽的重要，並分享《烈火戰車》的幕後故事。《烈火戰車》講義氣，也講熱血，電影成就金句的出現：「我的位置在外面，你不去爭取，我去。」錢嘉樂提及動作戲，說：「當年都是實拍，一個個動作拼出來的。現在新的技術出來了，我也常和後輩說要與時俱進，最危險的動作用最安全的辦法拍出來。」談到對特技的看法，他續道：「全世界都有不同的特技，但是只有我們有功夫，一個武俠的世界。」

電影展現的運動精神是觸動觀眾的要素，吳鎮宇說：「運動比賽中會關注輸贏，但是冠軍只有一個，如何平復不能贏的心態很重要」《逆轉上半場》講述基層小孩如何在逆境中踢出奇蹟，導演黃柏基說：「希望傳遞出一種有希望的感受，鼓勵在人生下半場的人們，依然在逆境中可以重新開始。」

作為內地首映的開幕電影，《浪花男女》以極具衝擊力的浪尖視角拉開影展序幕。開幕放映結束後，導演馮志強攜主演魏浚笙、楊偲泳留步影廳與觀眾互動。（大會提供）

其餘參展作品同樣看點十足，包括獲香港特區政府「電影製作融資計劃」資助的《逆轉上半場》與《觸電》；口碑紀錄片《香港四徑大步走》；以及經典佳作《逆流大叔》、《破風》、《烈火戰車》與《猛龍過江》。作品不僅展現了小人物逆境求存的「香港精神」，更巧妙呈現陽光海灘、舊式騎樓及四大遠足徑等香港多元風貌，加強香港「文旅融合」的城市品牌。

本次「光影浪潮」成都站影展將持續至9月13日。影展期間，觀眾不僅能走進戲院感受香港新生代電影人的澎湃活力，後續亦可結合發佈的打卡攻略，探索影視作品背後的香港地道社區文化。蓉港兩地以光影為橋，將進一步加深文化交流與產業合作。