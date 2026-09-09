《留家靈》激發二創港星名諧音變恐怖電影名　網民：廣東話萬歲！

即將於下月上映的馬來西亞恐怖片《留家靈》（Khadam），憑出色的「食字」兼與影后劉嘉玲的名字粵語讀音相同而成為網民焦點，同時令網民翻炒過往西片的搞笑譯名，包括《羊懼》、《疑‧媽》都上榜。昨日「我睇咗啲乜嘢」Facebook專頁以AI製圖，將不少香港明星的名字諧音變成恐怖電影名，隨即掀起網絡熱議！

馬來西亞恐怖片《留家靈》（Khadam）即將於下月8日在香港上映。（電影海報）

香港明星的名字諧音變成恐怖電影名

「我睇咗啲乜嘢」Facebook專頁以AI製圖，將不少香港明星的名字諧音變成恐怖電影名兼製成電影海報，並在帖文搞笑寫道：「繼《留家靈》之後，原來仲有大把戲可以拍！🤩香港電影今次有救喇！🎬🎉」。當中包括《枉命泉》（汪明荃）、《樓清魂》（劉青雲）、《蛇屍萬》（佘詩曼）、《舌家宴》（薛家燕）等。

汪明荃諧音《枉命泉》。（Facebook專頁「我睇咗啲乜嘢」圖片）

佘詩曼諧音《《蛇屍萬》。（Facebook專頁「我睇咗啲乜嘢」圖片）

薛家燕諧音《舌家宴》。（Facebook專頁「我睇咗啲乜嘢」圖片）

劉青雲諧音《樓清魂》。（Facebook專頁「我睇咗啲乜嘢」圖片）

激發網民二次創作

有大批網民看到帖文後，激讚有創意，並留言大讚表示「我睇咗啲乜嘢」非常有創意：好耐冇睇過咁有創意既野，配埋AI圖真心有畫面」、「真係冇計，廣東話真係最最最神奇，最正嘅。其他語言真係做唔到，咁鬼好嘅食字食音。廣東話萬歲」、「勁有創意！」、「蛇屍萬，勁，visualize到過萬條蛇屍。。。」另外，網民以提供了不少港星名諧音，包括「殭屠」（姜濤）、「蠱懼機」（古巨基）、「勿進籠」（麥浚龍）、「孽童」（葉童）、「久魂圍」（苟芸慧）、「塘屍泳」（唐詩詠）、「孽念深」（葉念深）等。