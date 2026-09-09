蠟筆小新｜首部妖怪主題電影　既驚又感動守護家庭的愛獲好評

史上最「妖」艷夏日大冒險! 《蠟筆小新》第33部劇場版，亦是首部以妖怪為主題的《蠟筆小新劇場版:千奇百怪!我的妖怪假期》，上映至今大獲好評，讓一眾小新迷盡情體驗這場集搞笑楢感動及驚嚇刺激於一身的奇幻之旅。

《蠟筆小新》第33部劇場版，亦是首部以妖怪為主題的《蠟筆小新劇場版:千奇百怪!我的妖怪假期》。（《蠟筆小新》劇照）

小新為拯救家人,與一班個性十足的妖怪朋友聯手,奪回「屁股寶玉」並重返人類世界。（《蠟筆小新劇場版:千奇百怪!我的妖怪假期》劇照）

電影由渡邊正樹執導，中村能子編劇，為《蠟筆小新》劇場版系列首度以「妖怪」為主題的作品。故事講述野原一家回到爸爸廣志的故鄉秋田縣探親,卻因一張寫着「粟米星放題」的傳單,誤闖禁止人類進入的「妖怪王國」。廣志與子冴更被奪去「屁股寶玉」,雙雙變成妖怪並逐漸失去人類記憶。小新為拯救家人,與一班個性十足的妖怪朋友聯手,奪回「屁股寶玉」並重返人類世界。

渡邊正樹執導，中村能子編劇，為《蠟筆小新》劇場版系列首度以「妖怪」為主題的作品。（《蠟筆小新劇場版:千奇百怪!我的妖怪假期》劇照）

「就算變成妖怪,就算失去記憶，家人之間的羈絆永藤不會消失」——這份溫暖訊息,正是《蠟筆小新劇場版:千奇百怪!我的妖怪假期》最想傳達給每位觀眾的心意。（《蠟筆小新劇場版:千奇百怪!我的妖怪假期》劇照）

家人間羈絆成最大催淚彈

故事核心正正落在野原一家，面對「失去彼此記憶」的危機上——廣志與子冴被奪去「屁股寶玉」後，不僅變成妖怪，更逐漸忘卻身為人類時的記憶，包括與家人共度的珍貴回憶。小新為拯救父母,決心闖入妖怪之國，即使面對未知危險也從未退縮。這份「守護家人」的信念，正是《蠟筆小新》系列多年來感動無數觀眾的核心價值。「就算變成妖怪,就算失去記憶，家人之間的羈絆永藤不會消失」——這份溫暖訊息,正是《蠟筆小新劇場版:千奇百怪!我的妖怪假期》最想傳達給每位觀眾的心意。

（《蠟筆小新劇場版:千奇百怪!我的妖怪假期》劇照）

飾演「狐子」的伊綾沙莉表示︰「當我收到配音邀請時，我感到這是我在演藝圈打滾23年後，終於抵達的幸福之地!『終於輪到我了!』這份心情油然而生。我飾演的角色『狐子』,表面上看似一位非常可愛的少女，但實際上卻是活了 500 年的妖怪;角色設定相當複雜，要掌握她的本質並不容易。雖然我過去有配音經驗,但這次依然為這個角色而苦戰。不過,很慶幸大家透過他們的聲音，引導我進入這部作品的世界，讓我能一邊在腦中想像故事畫面，一邊盡情發揮想像力去演繹——這真的是一個非常愉快的過程。」