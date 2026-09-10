黃子華疑演出周殷廷首執導作　改編80年代連環殺手「雨夜屠夫」

歌手周殷廷一直有個電影夢，早在2024年已宣布將首次執導電影作品，並以80年代香港奇案「雨夜屠夫」林過雲的故事為主題，與監製陳穎倫再開創一個全新故事《雨夜之徒》。至於演員陣容方面，一直賣關子，但就透露是很重份量的演員。當時因為佘詩曼在該帖文下留言已被揣測。直至上月，有市民拍到一張黃子華與任達華茶聚的相片，當時大家只關注兩位好戲之人將合作，但忽略了對面戴帽之人，正正是YT周殷廷。

8月初網民上載的一張相片，見到黃子華與任達華茶聚，但忽略了對面，有機會是YT周殷廷。（網上圖片）

事源在8月初，黃子華跟任達華被市民拍下茶聚的相片，當時大家都議論紛紛，期望兩位會合演一套怎樣的電影？但大家原來忽略了答案正在對面。原來背住鏡頭的兩位，按推測戴帽的正是歌手 YT周殷廷，而另一位就是將擔任YT首部電影的監製陳穎倫，他監製過《金童》、《十月初五的月光》電影版，以及有份助子華洗脫「票房毒藥」之名，監製票房大收4500萬的《棟篤特工》。以這監製的往績，絕對能夠撮合子華跟阿佘繼《絕代商驕》及《棟篤特工》後再合作。

數年前，周殷廷已公開這份厚如字典的劇本，以證自己開拍的決心。上面亦寫上監製名陳穎倫。（網上圖片）

2018年《棟篤特工》，由黃子華、佘詩曼主演，票房收近$4,500萬，打破子華「票房毒藥」之名。（《棟篤特工》劇照）

至於憑《歲月神偷》奪得第 29 屆香港電影金像獎最佳男主角的任達華，能夠再次參與「雨夜屠夫」電影亦有綽頭。他在1992年，就拍過以「雨夜屠夫」案件原型改編的電影《羔羊醫生》，他亦就是演林過雨，當年由由李修賢及鄧衍成擔任導演，李修賢監製，票房收1,200萬，亦奠定華哥演變態角色的地位。

雖然電影是改編「雨夜屠夫」故事，但並非直接翻拍當年的真實案件，而是以林過雲的故事為核心主題，延伸開創出一個全新的懸疑故事。