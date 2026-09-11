雷宇揚離世｜《陰陽路》元祖班底　《低俗喜劇》食牛歡喜成經典

香港影壇「一代鬼王」雷宇揚，今日（11/9）傳來因胃癌病逝的消息，終年62歲。被叫做「鬼王」，事關雷宇揚主持過不少靈異節目，加上有參與經典的靈異電影《陰陽路》系列，令其恐怖又帶幽默的演出，深入民心。

95年上畫的《七宗罪》，令畢彼特在香港大熱，所以雷宇揚個角色名都抽下水叫畢彼得。（影片截圖）

在《陰陽路》第一集，雷宇揚飾演驅鬼大師大粒癦。（影片截圖）

在《陰陽路》第一集，雷宇揚以「講古佬」形式，以打破第四面牆的方式演出，他飾演的角色叫「畢彼特」，以講古佬身份，開場時獨自坐在墳場燒紙錢，手拿一支手電筒照著自己開始講故事，以廿多年前來說，這種互動式開創了港產靈異片，帶黑色幽默的風格。《陰陽路》第一集當時僅以低成本製作，卻在全港開出離奇賣座的票房，收近600萬，而且一拍就是十多部續集，成為香港影史上最長壽的恐怖片IP。

在另一節，雷宇揚又會扮演戲院售票員。（影片截圖）

隨後他成為系列中的關鍵人物，在第三集《升棺發財》中飾演倒霉的夜更的士司機，收到關寶慧給的五千萬陰司紙仲要找續，驚中有喜。雷宇揚因為《陰陽路》奠定鬼王地方，不時要趕兩場，白天在片場拍《陰陽路》系列，一收工就趕到電台主持深宵恐怖節目，切切實實由戲裡到戲外，都是「鬼王」

雷宇揚在戲中是「講古佬」，不時跟觀眾對話。（《陰陽路》影片截圖）

雷宇揚在《陰陽路》系列演過不少角色。（《陰陽路》影片截圖）

《低俗喜劇》替香港電影人吐苦水

除了鬼王，雷宇揚的喜感也是一絕，2012年彭浩翔執導的低成本爆笑電影《低俗喜劇》中，退居幕後的雷宇揚便獲杜汶澤邀請，客串演出配角「雷永成」，一個混飯吃的電影人。帶摯杜汶澤飾演的電影監製「杜惠彰」，北上撲水開戲，便遇上廣西黑幫大老闆「暴龍哥」（鄭中基飾），戲中食野味和搞騾仔的情節，成為經典。

《低俗喜劇》有這麼低俗一幕：杜汶澤和雷宇揚被迫對騾仔尋歡喜，當然這對騾仔是假的。（影片截圖）

杜汶澤與雷宇揚戲中食野味一幕，成為香港影史舉足輕重的食飯戲。（《低俗喜劇》劇照）

該場戲，堪稱香港電影中，一場舉足輕重的食飯戲，又教識大家甚麼是「牛歡喜」、而雷宇揚一邊苦笑一邊打圓場的演出，也頭頭是道。《低俗喜劇》最終在香港大賣超過3000萬票房。雖然雷宇揚只是客串幾場戲，但影迷紛紛讚賞，與杜汶澤帶出不少火花。