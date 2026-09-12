金城武《初纏戀后的2人世界》重見天日　導演葛民輝︰三星堆出土

國際巨星金城武，一直深居簡出，甚少作幕前演出，最近一部作品已經是拍下近10年的《風林火山》。至於其舊作亦一直被影迷趨之若鶩，包括1997年，由王家衛、大里洋吉監製，杜可風掌鏡，葛民輝執導的《初纏戀后的2人世界》。而該片將於10月，假影藝戲院作重映，身為導演的葛民輝得悉後，都不敢相信可以在大銀幕下重看後作︰「有如三星堆出土，外星文明重臨香江。」

1997年，由王家衛、大里洋吉監製，杜可風掌鏡，葛民輝執導的《初纏戀后的2人世界》。(《初纏戀后的2人世界》海報）

1997年，由王家衛、大里洋吉監製，杜可風掌鏡，葛民輝執導的《初纏戀后的2人世界》。(《初纏戀后的2人世界》劇照）

葛民輝將出席兩場映後談。(《初纏戀后的2人世界》劇照）

影藝戲院為影迷奉上全新專題節目「Plastic Love」，以三部電影重溫 90 年代至千禧年初最動人的都市氣息與青春躁動。率先登場是 1997 年，由王家衛、大里洋吉監製，杜可風掌鏡，葛民輝執導，金城武、莫文蔚、葛民輝、李維維主演的《初纏戀后的2人世界》。是次並以極度珍貴的 35mm 菲林作獨家限量放映，帶領觀眾重溫屬於那個時代的迷惘、浪漫與荒誕。

《初纏戀后的2人世界》以極度珍貴的 35mm 菲林作獨家限量放映，帶領觀眾重溫屬於那個時代的迷惘、浪漫與荒誕。(《初纏戀后的2人世界》劇照）

「初纏」、「戀后」兩段狂想曲

《初纏戀后的2人世界》講述兩段截然不同的初戀故事。首段《初纏》講述晝伏夜出的垃圾佬（金城武 飾）遇上患夢遊症的孤獨少女（李維維 飾），聚焦愛情萌芽時不可收拾的執迷；另一段《戀后》則描寫擁有幸福家庭的士多老闆李一平（葛民輝 飾），重逢行徑瘋狂的初戀情人趙美娜（莫文蔚 飾），令其平靜生活掀起波瀾，他如臨大敵、有如末日倒數，他愈想忘掉愈是忘不掉...

《初纏戀后的2人世界》講述兩段截然不同的初戀故事，首段《初纏》講述晝伏夜出的垃圾佬（金城武 飾）遇上患夢遊症的孤獨少女（李維維 飾），聚焦愛情萌芽時不可收拾的執迷。(《初纏戀后的2人世界》劇照）

另一段《戀后》則描寫擁有幸福家庭的士多老闆李一平（葛民輝 飾），重逢行徑瘋狂的初戀情人趙美娜（莫文蔚 飾），令其平靜生活掀起波瀾，他如臨大敵。(《初纏戀后的2人世界》劇照）

李維維於1997年與王家衛簽約拍電影，與金城武合演《初纏戀後的2人世界》後，又在王家衛首次監製的寫真集擔任女主角，其後轉往日本發展。 (《初纏戀后的2人世界》劇照）

即興創作戲仿王家衛

回溯至 1996 年，王家衛看中了當時極受年輕人歡迎的電台DJ組合「軟硬天師」成員葛民輝，提議由他執導一部長片並以「初戀」為題。導演葛民輝沒有採用傳統寫劇本的方式，以零碎的故事構思與演員進行即興場景創作，拍攝過程非正式且充滿探索性。影片採用跳躍的敘事手法，結合杜可風標誌性的迷幻攝影，戲仿了王家衛的電影元素，將都市男女面對愛情的荒誕與無厘頭具象化。電影甚至模糊了劇情片與紀錄片的界線，成為一部紀錄電影創作者創作過程的另類作品，展現出跳脫傳統框架的隨性面貌。

(《初纏戀后的2人世界》劇照）

(《初纏戀后的2人世界》劇照）

葛民輝將親臨映後座談

葛民輝一直以其獨特的幽默感與創意活躍於演藝圈。對於這部1997年面世的處女作，事隔多年重映，這部充滿實驗色彩的處女作重映。導演兼主角葛民輝幽默回應這次放映：「有如三星堆出土，外星文明重臨香江。」

導演兼主角葛民輝幽默回應這次放映：「有如三星堆出土，外星文明重臨香江。」(《初纏戀后的2人世界》劇照）

為配合此次特別放映，讓觀眾原汁原味地體驗九十年代末香港電影的獨特質感，限量 35mm 菲林版《初纏戀后的2人世界》將於 10 月在影藝戲院 MegaBox 獨家放映。導演葛民輝將會出席部分場次的座談分享，與觀眾進行面對面交流，暢談當年與金城武、莫文蔚等人即興拍攝的幕後趣事與創作點滴。有關電影放映場次、購票詳情及導演座談會的最新消息，敬請密切留意影藝戲院官方社交平台及網站公佈。

【放映資訊】

專題節目： 影藝戲院呈獻「Plastic Love」

放映電影： 《初纏戀后的2人世界》

放映格式： 35mm 菲林版（粵語、國語，日語對白，英文字幕）

放映場次：

10月03日（六）｜2:30PM｜影藝戲院 (MegaBox)

10月11日（日）｜2:30PM｜影藝戲院 (MegaBox)

兩場均有葛民輝作映後談