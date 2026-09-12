浪花男女｜「七金主」現身謝票　馮志強感觸艱難時體會自己人緣OK

由翁子光監製，馮志強原創故事、編劇及執導，魏浚笙（Jeffrey）、楊偲泳（Renci）、朱鑑然、周漢寧主演，於昨日（11/9）舉行特別謝票場，多位幕前幕後驚喜現身。最特別是今次名為「金主Joe神謝票場」，除了「Joe神」朱鑑然在電影放映後現身外，電影中由一眾導演們飾演的「七金主」，亦罕有在映前、映後齊集，包括陳詠燊導演、麥啟光導演、沈錫然導演、陳大利導演、李光耀導演、吳煒倫導演，以及導演馮志強本人。

《浪花男女》舉行「七金主」謝票場，戲中由七位導演飾演的「金主」，與「Joe神」朱鑑然一齊出席。（大會提供）

《浪花男女》舉行「七金主」謝票場，戲中由七位導演飾演的「金主」，與「Joe神」朱鑑然一齊出席。（大會提供）

眾導演搞笑互窒變棟篤笑

謝票場中，一眾「金主」甫現身即笑料百出。談到為何今次一口氣邀請多位導演客串「金主」，馮志強笑言角色雖然戲份不多，但希望找來有份量的電影人參與，「不如大家一齊玩，留個紀念。」眾導演即場反擊：「戲份唔多先叫我哋嚟？」他們又笑稱大家只是「咁啱得閒」才演出，連番互窒令原本的映後Q&A幾乎變成棟篤笑現場。

陳詠燊笑言拍攝其中一幕，眾金主低頭望手機時，發現大家都出現了「雙下巴」，所以輪到自己埋位時便特意用手遮住下巴，引來全場笑聲。戲中七位金主分別陳詠燊導演、麥啟光導演、沈錫然導演、陳大利導演、李光耀導演、吳煒倫導演、馮志強導演及何爵天導演。（大會提供）

馮志強又透露，七位「金主」同場的一幕，自己因要落場演出，特別交由副導演代為執導。他更笑言曾向對方「授權」：「以前班導演有咩對你唔住，你係時候報仇喇，可以隨便NG佢哋，要求佢哋改進演技！」眾人其後更分享由導演變演員的趣事，陳詠燊笑言拍攝金主們低頭望手機的鏡頭時，發現大家都出現了「雙下巴」，所以輪到自己埋位時便特意用手遮住下巴，引來全場笑聲。

散場後，不少影迷仍意猶未盡，留在戲院外等候與朱鑑然及一眾導演近距離交流、合照及索取簽名。（大會提供）

馮志強感謝「金主」拔刀相助

談到電影上映第三周，馮志強坦言現時票房與理想仍有距離，他感謝一眾電影人由客串演出到今次親身到場謝票，在電影最需要支持的時候拔刀相助：「喺艱難嘅時期，我先發覺，原來自己人緣都OK。」他亦再次向觀眾致謝，希望他們將口碑傳開，讓更多觀眾入場感受《浪花男女》的盛夏氣息。

活動尾聲，一眾主創與全場觀眾大合照留念，答謝大家入場支持。散場後，不少影迷仍意猶未盡，留在戲院外等候與朱鑑然及一眾導演近距離交流、合照及索取簽名，眾人亦有求必應，逐一與影迷互動，令戲院外一度變成小型粉絲見面會，為今次特別謝票場畫上熱鬧句號。