劉德華決意投資舞台劇拍成賀歲片做監製　劇帝劇后小儀Lokman力撐

舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》自2026年5月首演以來，獲得觀眾一致好評，在18場演出中，場場爆滿。演藝界的眾多名人也前來捧場，其中包括黃子華、吳君如和天王劉德華等人，並對這部充滿溫情、幽默中帶有感人的作品讚不絕口，特別是劉德華，他深受劇本觸動。據《星島頭條》報道指，劉德華決定投資將這部舞台劇改編為電影，由他親自擔任監製，並邀請邱禮濤執導，計劃在2027年賀歲檔上映。

劉德華決定投資將這部舞台劇改編為電影，由他親自擔任監製，並邀請邱禮濤執導，計劃在2027年賀歲檔上映。（微博圖片）

劇帝劇后小儀Lokman力撐

電影版將沿用舞台劇的原班人馬，其中不乏實力派演員，如阮小儀、楊樂文（Lokman）、梁仲恆、王耀祖、胡麗英、阮韻珊及倪秉郎等人。梁仲恆和胡麗英在劇界分別被稱為「劇帝」和「劇后」，而Lokman近年也在演藝界嶄露頭角，接連獲得多項提名和獎項。小儀於離開電台後轉戰舞台劇領域，此次參演賀歲片，象徵著她向大銀幕發展的一個新嘗試。

劇帝劇后小儀Lokman力撐。（《ChiChat》節目截圖）

劉德華主力監製 12月舉辦跨年演唱會

這部作品講述一隻陪伴家族多年的老龜，在「回魂夜」以奇幻溫馨的方式現身，幫助一家人化解心靈創傷與多年誤會。在欣賞過這個感人故事後，劉德華表示被劇情和演員的出色表現深深打動，他隨即推薦邱禮濤將其搬上大銀幕。電影預計在11月開拍，旨在2027年賀歲檔放映。然而，由於劉德華12月將舉行他的跨年演唱會，因此只擔任電影監製，至於是否會在影片中客串還未確定。這是劉德華近年首次主導賀歲片項目，由此可見他對港產片的支持和信心，希望為觀眾帶來歡笑與感動。

劉德華年底忙於演唱會，所以未知會否客串。（微博圖片）

2027年的賀歲檔競爭激烈，除了《關於那隻龜回魂的故事》外，還有三部港產賀歲片即將推出。其中包括港馬合拍的《黃金囍事》，由眾多視帝視后主演，影片融合了尋寶與喜劇元素；還有英皇投資的《新富貴吉祥》，由蔡卓妍和林峯主演，以「食」為主題；以及黃宗澤首次監製及兼任主演的邵氏作品，也在馬來西亞取景拍攝。在強烈競爭下，《關於那隻龜回魂的故事》憑藉其溫情治癒的主題，以及強大的台前幕後陣容，力求在賀歲檔脫穎而出。

（《關於那隻龜回魂的故事》劇照）

（《關於那隻龜回魂的故事》劇照）