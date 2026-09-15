武打巨星被爆曾遭嫌棄　當紅女星直接羞辱：你這種人能配我嗎

現年72歲的成龍，入行60多年拍過無數經典電影作品，早已蜚聲國際，成為香港動作片的傳奇之一，但原來在出道初期，成龍也曾經歷被嫌棄。曾獲得香港電影金像獎「終身成就獎」的資深電影人吳思遠，近日在一個影視分享會上，大爆成龍當年未紅時的黑歷史，揭露對方曾遭當時台灣當紅女星張玲報以不屑眼光，甚至當面羞辱。而成龍事隔多年，對此經歷依然耿耿於懷：「我死都記得！」

吳思遠大爆成龍當年未紅時，曾遭當時台灣當紅女星張玲嫌棄。（小紅書截圖）

成龍是香港動作片傳奇之一。（微博圖片）

成龍遭台灣女星冷嘲熱諷

吳思遠透露，當年台灣有一位紅透半邊天的女明星名叫張玲，因主演熱播電視劇《保鑣》而爆紅。導演羅維計劃籌拍新片，有意邀請張玲出任女主角，於是親自帶着當時仍未成名的成龍前往片場的化妝室拜會。

吳思遠透露當年導演羅維計劃籌拍新片，有意邀請張玲出任女主角。（小紅書截圖）

當時成龍還沒有走紅。（電影《劍花煙雨江南》

羅維導演一進化妝室便熱情地與張玲洽談，將劇本與合作願景講得天花亂墜，情節精彩絕倫。張玲一邊對着鏡子化妝，一邊隨口問了一句：「你講得那麼好，男主角是誰呢？」羅維即指指旁邊的成龍，回答道：「就是他。」萬萬想不到，在化妝的張玲，眼睛斜瞄了成龍一眼，冷嘲熱諷道：「你這種人能配我嗎？」

當時成龍還沒有走紅。（電影《劍花煙雨江南》截圖）

吳思遠稱當時張玲，眼睛斜瞄了成龍一眼，冷嘲熱諷道：「你這種人能配我嗎？」（小紅書截圖）

這段極具羞辱的對話，吳思遠稱是當時在現場目擊整個過程的人告訴他，就是用不屑的眼光：「他怎麼能陪我呢？所以當時成龍的境況就是這樣。這是真實的嗎？這個場面，我一直在我腦子裡。」直至幾年前，吳思遠特意向成龍親自求證此事，「我說成龍，有沒有這件事，成龍說：『我死都記得！』」吳思遠感歎，一個導演、演員，在「未紅時」與「紅了後」的遭遇簡直是天差地別。

吳思遠說當時現場目擊者向他透露，張玲是投以不屑的眼光。（小紅書截圖）

幾年前，吳思遠特意向成龍親自求證此事，「我說成龍，有沒有這件事，成龍說：『我死都記得！』」（小紅書截圖）

《蛇形刁手》吳思遠首選非成龍

此外，之前導演王晶在個人網上節目也提到成龍在跟隨導演羅維時期，拍了很多部電影，但還是月薪僅有3000元的那個成龍，且「打得一樣好」，但沒人看，甚至被著名作家古龍「罵哭了」。當導演袁和平打算開拍《蛇形刁手》並屬意成龍時，監製吳思遠曾表示懷疑，認為成龍之前拍了那麼多部戲都「仆了」（票房慘淡），並向袁和平推薦了另一位他認為「比成龍好十倍」的演員金童，兩者吵了很久，「最後吳思遠吵不過，他說算了算了，這部戲我賠就賠，我支持你，用成龍。」

王晶早前在個人頻道，爆導演袁和平打算開拍《蛇形刁手》並屬意成龍時，監製吳思遠曾表示懷疑。（小紅書截圖）

結果《蛇形刁手》上映後大爆紅，成龍亦名聲大噪。（《蛇形刁手》劇照）

結果《蛇形刁手》上映後大爆紅，成龍亦聲名大噪，幾個人開心得到澳門吃魚翅慶功，期間，眾人提議再拍一部。王晶憶述大家喝了兩杯酒，隨即決定拍《醉拳》，下船就已經有故事了，而這部戲的票房甚至比《蛇形刁手》多收三倍：「這不是運氣是什麼？」成龍亦憑這兩套作品，擺脫「票房毒藥」稱號。

成龍近年也積極經營社交平台。（小紅書截圖）