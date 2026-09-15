拾荒法師｜何超儀亮相曼谷國際電影節　獲泰國公主頒贈心口針

由彭氏兄弟執導、何超儀主演的奇幻懸疑電影《拾荒法師》（The Mage），獲選為2026年曼谷國際電影節（Bangkok International Film Festival，BKKIFF）Midnight單元開幕電影，成為該單元首部香港華語開幕之作。剛過去的星期日（13/9），何超儀聯同監製兼丈夫陳子聰、演員Iman Taheri，以及電影團隊出席於ICONSIAM舉行的開幕儀式。

何超儀聯同監製兼丈夫陳子聰、演員Iman Taheri，以及電影團隊出席於於泰國曼谷舉行的電影節開幕儀式。（大會提供）

泰國皇室成員烏汶叻公主接見

何超儀一身透視花仙子禮服走上紅毯，紅毯主持人連連大讚「Gorgeous」。被問及來泰參展心情，她直呼：「天啊！我太興奮了！」並當場秀出幾句泰語「薩瓦迪卡」（Sawatdee Ka）、「摳坤卡」（Khob Khun Ka），主持人驚豔回應：「哇！太厲害了！」紅毯沿途有不少影迷守候，她主動上前握手致謝，並把握時間與粉絲自拍，親切有禮。

今屆開幕禮最矚目的時刻，是泰國皇室成員——烏汶叻公主殿下（全名：烏汶叻拉差卡尼雅·西里瓦塔納攀瓦迪公主，Her Royal Highness Princess Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi）親臨典禮，向多位在國際影壇有傑出成就的電影人頒贈紀念品。何超儀成為首位獲此榮耀的香港演員、香港藝人，被視為對其藝術貢獻的高度肯定，亦為《拾荒法師》全組人員帶來鼓舞。

何超儀一身透視花仙子禮服走上紅毯，並當場講幾句泰文「薩瓦迪卡」（Sawatdee Ka）、「摳坤卡」（Khob Khun Ka），獲現場人士歡呼。（大會提供）

公主駕到安嚴密禁止拍攝

開幕儀式講究皇室禮儀與場面，於湄南河畔ICONSIAM廣場舉行。大會先安排何超儀、陳子聰及Iman在酒店集合，再以專車送往河畔，登上大會安排的船隻，沿湄南河緩緩駛至典禮碼頭。下船後，一行人踏上由碼頭一直伸延至廣場大道的紅地毯。紅地毯路程甚長，沿途經過多個攝影區及影迷守候區。當日天氣酷熱，仍有影迷等候多時，只為見偶像一面。

進入會場後，何超儀、陳子聰與Iman情緒高漲，除自拍外，亦與來自不同地區的嘉賓合照。開幕禮壓軸是公主登場，所有嘉賓須先到後台隱蔽處模擬綵排。皇室禮儀專員及軍隊保安當場示範並逐一指示：步行速度、停步位置、彎腰受禮的角度，均有明確規定，一絲不苟。何超儀依指示反覆練習。她事後笑說，當時為求走動方便，腳上穿着波鞋，只靠長裙遮掩，「希望公主不會察覺」。

開幕禮壓軸是公主登場，所有嘉賓須先到後台隱蔽處模擬綵排。（大會提供）

公主駕到時保安嚴密，出席者一律不得使用相機或手機拍攝，全程僅由皇室官方指定攝影師記錄。何超儀按禮儀恭敬接受頒贈，紀念品為一枚設計別緻的心口針。儀式過後，她興奮於社交平台展示該枚心口針，並表示不捨得佩戴，會妥善收藏於家中，與歷年獎杯放在一起。整個開幕禮及相關儀式持續約三小時。