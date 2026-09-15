善男信女｜多倫多影展口碑爆棚　鍾雪瑩映後被影迷重重包圍索簽名

第八屆「首部劇情電影計劃」大專組優勝作品之一《善男信女》，由楊兩全執導、楊偉倫、鍾雪瑩、彭秀慧、盧鎮業、伍詠詩及甄玉如主演，上月宣布入圍《第51屆多倫多國際電影節》（Toronto International Film Festival），並已於當地時間9月13日進行世界首映！導演楊兩全聯同女主角鍾雪瑩親身飛赴多倫多出席影展，將這部極具香港地道色彩的都市小人物劇情片帶到國際舞台，與全球觀眾及影人見面！

導演楊兩全聯同女主角鍾雪瑩親身飛赴多倫多出席影展，將這部極具香港地道色彩的都市小人物劇情片帶到國際舞台，與全球觀眾及影人見面。（大會提供）

導演楊兩全聯同女主角鍾雪瑩親身飛赴多倫多出席影展，將這部極具香港地道色彩的都市小人物劇情片帶到國際舞台，與全球觀眾及影人見面。（大會提供）

導演開場前表示，作為自己的首部執導長片，處女作便能直接登上多倫多國際電影節的世界舞台並進行首映，心情興奮，期望這個貼地又寫實的「香港故事」能迎來美好的國際起點，而阿雪則笑指導演表現緊張，而兩位開場前亦特地進入戲院與觀眾揮手致意大家來捧場。

電影放映後，掌聲雷動。不少觀眾離席經過兩位主創身邊時，紛紛豎起大拇指高呼「Very Good！」、「好好睇啊！」，讚賞之聲不絕於耳，令兩人猶如打了一支強心針。至於映後的問答環節（Q&A）同樣反應熱烈，觀眾提問踴躍，有影迷表示從電影中了解到香港茶餐廳文化，又指戲中情節幽默，故事轉折感人，亦有觀眾表示對角色的小人物遭遇有共鳴，又有觀眾恭喜導演及阿雪完成一部好作品。

港產電影《善男信女》（We Are Born Good）入圍第51屆多倫多國際電影節（Toronto International Film Festival），並於昨日當地時間9月13日進行世界首映！（大會提供）

阿雪在台上表示，自己第一次看劇本時已被打動，演繹過程中克服了不少挑戰，又分享自己為何演出這部戲和向來減壓的方法：「其實每當我沒有期望的時候，反而會感到特別快樂。當我閱讀導演的劇本時，覺得極為精彩，深深吸引了我。我衷心期盼，每一位在都市中承受壓力的人，除了完成本身工作之外，也能遇到願意與他們真心交流的人。人與人之間的溫情互動，正如這部電影所呈現的那樣——儘管他們或許自覺微不足道但那份真摯的連結卻無比珍貴。」

阿雪在台上表示，自己第一次看劇本時已被打動，演繹過程中克服了不少挑戰，又分享自己為何演出這部戲和向來減壓的方法。（大會提供）

導演楊兩全也回應了關於電影主題︰「故事概念源於一段香港網絡熱傳的閉路電視片段：一個菜檔大嬸與一個買菜大叔，他們因輕微的肢體碰撞發生口角，繼而動手，最後兩人扭纏互鬥，場面混亂。片段滑稽荒謬，在網絡上一時瘋傳。初看到這條片段時，我覺得荒謬好笑；轉念又想：為什麼？為什麼這兩個人會因小事大打出手，最後一發不可收拾？他們到底是怎樣的人？為什麼這麼狂躁？鏡頭以外，他們各自的生活是怎麼樣的？」

導演亦都希望這部電影能帶給大家一份正能量。「故事所處的世界依然艱難，充滿各種問題與不如意；直至最後，這個世界並未變得更好，角色的生活環境甚至可能每況愈下。然而，這部作品真正想表達的是：儘管世界艱難且充滿缺陷，但在我們身邊的角落裡，仍然存在著美好與溫暖。故事發展至後段，主角在人生旅途中尋獲了那份溫暖、希望與窩心之感。正因為感受到這些美好，即使外在環境依舊惡劣，他們仍能獲得繼續生活下去的力量。」

世界首映現場氣氛熾熱，更大獲觀眾好評，導演及阿雪在映後環節與海外影迷展開熱烈交流，映後遭海外影迷重重包圍索簽名。（大會提供）

活動結束後，大批觀眾湧向台前，將阿雪團團圍住索取簽名、自拍及合照。阿雪一邊簽名一邊步出戲院，沿途仍有大量粉絲緊隨其後，熱情程度可見一斑。導演和阿雪訪問中坦言非常開心，原本擔心外國觀眾的反應，沒想到現場氣氛比想像中好得多，導演亦強調想不到不少情節引到觀眾笑聲，亦有不少當地觀眾表示期待看到更多香港作品。