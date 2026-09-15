艾美獎2026｜米高霍士獲「人道獎」　曾隱瞞病情7年︰怕影響工作

《第78屆艾美獎》於香港時間今日（15/9）舉行，最受劇迷關注的各項視帝視后的得獎名單。今屆兩部人氣作品競孚劇烈，分別是醫療劇情片《匹茲堡》（The Pitt）獲25項提名，《職業槍手》（Hacks）則以24項提名緊隨其後，結果《匹茲堡》男主角Noah Wyle力壓眾人，贏得劇情類劇集最佳男主角。而劇情類劇集最佳女主角，Rhea Seehorn憑《Pluribus》擊敗Zendaya奪視后。除此之外，憑科幻電影《回到未來》系列走紅，現年65歲的米高霍士（Michael Fox），亦現身獲頒「卜合人道獎」（Bob Hope Humanitarian Award），表揚他自1991年，當時只得29歲的他確診柏金遜症後，多年來積極推動柏金遜症研究，並大力提高公眾對此症狀的關注。

憑科幻電影《回到未來》系列走紅，現年65歲的米高霍士（Michael Fox），在《第78屆艾美獎》中，現身獲頒「卜合人道獎」（Bob Hope Humanitarian Award），以表揚他多年為來為研究柏金遜症付出的貢獻。（直播截圖）

憑科幻電影《回到未來》系列走紅，現年65歲的米高霍士（Michael Fox），在《第78屆艾美獎》中，現身獲頒「卜合人道獎」（Bob Hope Humanitarian Award），以表揚他多年為來為研究柏金遜症付出的貢獻。（直播截圖）

馬修烈斯一晚封雙視帝

而成績最亮眼是馬修烈斯（Matthew Rhys），一晚連奪兩獎，分別是憑《寡婦灣》（Widow’s Bay）奪喜劇類最佳男主角，之後再以《獸藏我心》（The Beast in Me）摘下迷你劇類最佳男主角，實屬史無前例，是全晚的大贏家之一。而總結全晚成績，Apple TV合共奪得28個獎，HBO Max以21個排第二，Netflix就以16個守住第三位。

馬修烈斯（Matthew Rhys），一晚連奪兩獎，分別是憑《寡婦灣》（Widow’s Bay）奪喜劇類最佳男主角，之後再以《獸藏我心》（The Beast in Me）摘下迷你劇類最佳男主角。（直播截圖）

米高霍士︰「如果觀眾知道我有病，還會笑得出來嗎？」

除此之外，憑科幻電影《回到未來》系列走紅，現年65歲的米高霍士（Michael Fox），亦現身獲頒「卜合人道獎」（Bob Hope Humanitarian Award），表揚他自1991年，當時只得29歲的他確診柏金遜症後，多年來積極推動柏金遜症研究，並大力提高公眾對此症狀的關注。米高霍士上台獲獎時，表示得到此殊榮深感榮幸。

現年65歲的米高霍士（Michael Fox），當年憑科幻電影《回到未來》系列走紅，確診患病時只有29歲。（《回到未來》劇照）

憑科幻電影《回到未來》系列走紅，現年65歲的米高霍士（Michael Fox），在《第78屆艾美獎》中，現身獲頒「卜合人道獎」（Bob Hope Humanitarian Award），以表揚他多年為來為研究柏金遜症付出的貢獻。（直播截圖）

米高霍士（Michael Fox）上台時，全場站立向他鼓掌致敬，包括影星夏里遜福。（直播截圖）

米高霍士他回想當年得悉有病，曾隱瞞病情長達七年，︰「我害怕這樣會影響工作，以及與觀眾的聯繫，如果觀眾知道我有病，還會笑得出來嗎？」（直播截圖）

後來終於釋懷，努力面對人生，至今更反過來責怪自己當日的恐懼，並以過來人身份鼓勵病者求醫。（直播截圖）

他回想當年得悉有病，曾隱瞞病情長達七年，︰「我害怕這樣會影響工作，以及與觀眾的聯繫，如果觀眾知道我有病，還會笑得出來嗎？」後來終於釋懷，努力面對人生，至今更反過來責怪自己當日的恐懼。「如果能在抗病期間，付出的過程中為大家多添一點歡樂，那事情會變得更美好。」

「博士」Christopher Llyod於2023年，在社交媒體上分享《回到未來》四大主角難得相聚的合照。（網上圖片）

《第78屆艾美獎》部分得獎名單

劇情類劇集最佳男主角︰Noah Wyle——《匹茲堡》

劇情類劇集最佳女主角︰Rhea Seehorn——《Pluribus》

劇情類劇集最佳男配角︰Tom Pelphrey——《Task》

劇情類劇集最佳女配角︰Allison Janney——《頭號外交官》

喜劇類劇集最佳男主角︰Matthew Rhys——《Widow’s Bay》

喜劇類劇集最佳女主角︰Jean Smart——《職業槍手》

喜劇類劇集最佳男配角︰Stephen Root——《Widow’s Bay》

喜劇類劇集最佳女配角︰Kate O’Flynn——《Widow’s Bay》

最佳限定或選集劇集︰《DTF St. Louis》

迷你劇最佳男主角：Matthew Rhys——《獸藏我心》

迷你劇最佳女主角：Sally Field——《Remarkably Bright Creatures》

迷你劇最佳男配角：David Harbour——《DTF St. Louis》

迷你劇最佳女配角：Linda Cardellini——《DTF St. Louis》