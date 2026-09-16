Bloodline血脈｜陳法拉享受拍恐怖片　「像嚇到小朋友一樣有趣」

陳法拉以導演身份執導的短片作品《Bloodline 血脈》，於多倫多國際電影節（TIFF）上與觀眾見面。作品曝光後，被指成功將歷史、西部美學與恐怖驚悚完美融合，在影展獲得觀眾與業界的熱烈迴響。《Bloodline血脈》背景設定在 1952 年，講述兩名美國華人兄妹深入沙漠，尋找第一代赴美開荒祖先留下的寶藏。然而，他們找到的東西遠超預期，甚至帶有危險性。導演幽默地提醒觀眾：「所以真的不要出去挖祖墳啊，千萬不要！」

陳法拉以導演身份執導的短片作品《Bloodline 血脈》，於多倫多國際電影節（TIFF）上與觀眾見面。（大會提供）

陳法拉以導演身份執導的短片作品《Bloodline 血脈》，於多倫多國際電影節（TIFF）上與觀眾見面。（大會提供）

陳法拉執導第二部短片《Bloodline 血脈》。（《Bloodline 血脈》海報）

成功嚇親觀眾︰我很開心

剛與觀眾共同看完影片的法拉表示，現場反應令她驚喜不已：「我感覺到全場觀眾都有一個感動位，片尾結束後，大家都靜下來沉浸在那種感動中。」當然，作為一部恐怖片，設計好的驚嚇橋段也成功嚇壞了不少觀眾，現場尖叫聲此起彼落。法拉欣喜的說：「看到大家被嚇到的樣子，我很開心，就像嚇到小朋友一樣有趣。」證明拍出了效果來。

向來喜歡「填補空白」的法拉，特別是那些被遺忘的歷史，因而構思了今次電影題材。「華人在 19 世紀赴美時遭受許多歧視與屠殺，到了 50 年代又經歷了不同的對待。我想透過電影重現這段歷史。」此外，她也一直想拍攝壯麗的西部風景，包括荒漠與牛仔元素。於是，她將「年代劇」與「西部片」兩個元素結合，創造出獨特的視覺風格。

作為一部恐怖片，現場尖叫聲此起彼落，證明拍出了效果來。法拉欣喜的說：「看到大家被嚇到的樣子，我很開心，就像嚇到小朋友一樣有趣。」（大會提供）

為何最終選擇拍「恐怖片」

「雖然初衷是拍攝西部年代劇，但監製建議加入恐怖元素。且認為恐怖片能放大觀眾的感受，讓表達方式更具新鮮感與衝擊力。」在監製的鼓勵下，她將影片調教成恐怖片，最終呈現的效果連她自己都感到滿意。而拍攝過程中可有驚嚇插曲？法拉透露，團隊在開拍前都有拜神儀式。當拍攝用的古董道具車突然死火時，她立即叫停，帶領團隊點香拜神。「拜完神後繼續拍攝，涉及恐怖情節時大家都感到很安心，最終拍攝過程也非常順利。」

《Bloodline血脈》背景設定在 1952 年，講述兩名美國華人兄妹深入沙漠，尋找第一代赴美開荒祖先留下的寶藏。（《Bloodline 血脈》劇照）

《Bloodline血脈》背景設定在 1952 年，講述兩名美國華人兄妹深入沙漠，尋找第一代赴美開荒祖先留下的寶藏。（《Bloodline 血脈》劇照）

享受做「阿四」

去年法拉所演的《小人物之歌》（The Ballad of a Small Player，2025年）也曾來到多倫多電影節，法拉感慨兩次的身份與體驗截然不同。「去年是作為演員參與大型電影的宣傳，感覺比較正常幕前的宣傳工作，但今次我是『帶隊』的人，要照顧攝影師、監製等團隊成員，預訂公寓、安排車輛，處理所有雜務，感覺自己像個『阿四』。」儘管工作繁重，但她享受這種團隊如家人般的親密關係。「我們一起拍攝、一起參展，關係非常緊密且有趣，我很喜歡這種感覺。」