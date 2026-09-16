YouTube恐怖影片系列拍成電影　11間電影公司爭史提芬史匹堡勝出

被譽為當今網絡，恐怖界和影視界「天花板級別」的爆紅影片系列《The Mandela Catalogue》（暫譯︰曼德拉紀錄），由當時年僅18歲的創作者Alex Kister，於2021年在YouTube上推出，作品深受一眾網民愛戴，其影響力更直接驚動了荷里活，改編成電影版的版權，更獲多達11間大大小小的荷里活片廠垂青，最後有大導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）參與的 Amblin Entertainment，聯同Amazon MGM Studios及聯美影業（United Artists）投得，並由原作者 Alex Kister 親自執導，是對YouTube獨立創作的至祟高待遇。

《The Mandela Catalogue》的故事發生在虛構的Mandela County，而製作上就以近年大行其道的「類比恐怖」（Analogue Horror）風格製作，靠舊VHS錄影帶，雪花電視畫面，以及合成出語音堆疊的聲效，以達至不寒而慄的恐怖效果。（影片截圖）

《The Mandela Catalogue》的故事發生在虛構的Mandela County，而製作上就以近年大行其道的「類比恐怖」（Analogue Horror）風格製作，靠舊VHS錄影帶，雪花電視畫面，以及合成出語音堆疊的聲效，以達至不寒而慄的恐怖效果。（影片截圖）

「類比恐怖」風潮掀現象級關注

《The Mandela Catalogue》的故事發生在虛構的Mandela County，而製作上就以近年大行其道的「類比恐怖」（Analogue Horror）風格製作，即是利用過時的電子媒體「類比制式」Analogue，例如靠舊VHS錄影帶，雪花電視畫面，以及合成出語音堆疊的聲效，以達至不寒而慄的恐怖效果。近年《Local 58》和《The Backrooms》（後室）便獲得大成功，《The Mandela Catalogue》亦已獲得1億的人次的流覽量。

導演史提芬史匹堡，也參與今次製作，但導演一職留給原創者操刀。（Getty Image）

史提芬史匹堡近年努力提擕後輩，包括身邊的導演趙婷。（GettyImages）

「偽人」恐怖生物

要數《The Mandela Catalogue》成功之道，故事的核心概念創造了「偽人」（Alternates）這種恐怖生物可謂功不可沒。這種不死生物擁有超自然力量，並隨意變形，可以模仿成你或你家人的模樣，只是五官會呈現極不自然的扭曲，局部拉長、放大，相當詭異。而那批「偽人」會透過語言和心理攻擊，逼受害者精神崩潰而自殺身亡。而這種「偽人」更啟發無數後續的網路恐怖小說、微電影。

要數《The Mandela Catalogue》成功之道，故事的核心概念創造了「偽人」（Alternates）這種恐怖生物可謂功不可沒。這種不死生物可以模仿成你或你家人的模樣，只是五官會呈現極不自然的扭曲，局部拉長、放大，相當詭異。（影片截圖）