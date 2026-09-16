生化危機重啟版｜分析5大亮點　150磅血袋還原「跳樓街」名場面

全球電玩改編經典《生化危機》（Resident Evil）重啟新作，明天9月17日（四）正式上映。今次重啟版由《凶器》（Weapons）、《宿劫》（Barbarian）恐怖鬼才導演碩克卻格（Zach Cregger）親自執導、編劇及監製，除了極致的視覺驚嚇與過關爽度，導演碩克卻格更在劇本中融入了極具現實共情的情感，更將現實生活中面臨「要不要生小朋友」的抉擇與焦慮，投射在主角 Bryan（奧斯汀艾布斯 Austin Abrams 飾）身上。透過這場突如其來的喪屍浩劫，深刻探討男女關係中的「兩性矛盾」。以下就跟導演的指引，分析電影的「5大亮點」。

整部戲只有一個節奏，就是跟隨主角由 A 點一路殺到 B 點，全程狂衝。（《生化危機》重啟版劇照）

《生化危機》（Resident Evil）導演碩克卻格（Zach Cregger）。（《生化危機》重啟版劇照）

亮點一︰絕無喘息90分鐘浴血狂逃

導演卻格身為玩了幾十年、無數次打爆機的《生化危機》死忠迷，早在拍出《宿劫》前就已寫好本作劇本。今次他毅然放下招牌式的非線性敘事，轉而打造一場實時上演的煉獄旅程！整部戲只有一個節奏，就是跟隨主角由 A 點一路殺到 B 點，全程狂衝，浴血殺出重圍，讓觀眾在 90 分鐘內經歷絕無喘息空間的亡命過山車！

（《生化危機》重啟版劇照）

亮點二︰平民視角出發親歷最貼身絕望

電影摒棄過往超級英雄式的套路，從極具代入感的平民視角出發。男主角 Bryan 只是個倒楣的平凡醫務速遞員，在毫無準備、物資短缺的情況下被拋入喪屍圍城。這種「無孔不入」的貼身恐懼與無助感，讓觀眾宛如化身遊戲玩家，親身走入怪物橫行的浣熊市，直面無處可逃的絕望困境。

男主角 Bryan 只是個倒楣的平凡醫務速遞員，在毫無準備、物資短缺的情況下被拋入喪屍圍城。（《生化危機》重啟版劇照）

亮點三：導演喜劇演出身節奏相同

由喜劇演員出身轉戰恐怖片的碩克卻格，精闢剖析「笑點與嚇點的結構完全相同」，皆是利用精準節奏打破期待。他將這種獨特黑色幽默與恐怖氣氛完美結合，早在劇本階段就已獲得系列 30 年重量級監製羅拔古查（Robert Kulzer）大讚「超額完成」，令全球影迷萬分期待。

亮點四︰大膽還原恐怖畫面實景血袋爆破

電影不僅忠實還原遊戲中的「資源管理」、掛鎖迷宮、療傷噴霧、綠色草藥及打字機，連主角的武器升級線路亦一併還原！其中被網民熱議的「跳樓街」場面，劇組拒絕單靠 CG 特技，堅持採用重達 150 磅的真實血袋從高空砸下進行實景爆破，配合大師級攝影指導 Dariusz Wolski 的極限運鏡，百分百重現遊戲第一視角的頂級沉浸驚嚇與快感！

劇組拒絕單靠 CG 特技，堅持採用重達 150 磅的真實血袋從高空砸下進行實景爆破。（《生化危機》重啟版劇照）

亮點五：IMAX® 巨幕更顯沉浸

全片特別採用 IMAX® 特製拍攝，導演卻格直言：「如果你想呈現真正的宏大場面與空間格局，就一定要用 IMAX 拍！」配合極具壓迫感的鏡頭語言，唯有走入戲院大銀幕集體感受，才能體驗到最震撼、最刺激的亡命過山車體驗！