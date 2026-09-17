國際電影創作營2026｜5日4夜密集式大師班　林家棟陳法拉傳授經驗

由亞洲電影大獎學院主辦，文創產業發展處（CCIDA）、電影發展基金（FDF）、金沙中國有限公司及邵氏影城全力贊助的「國際電影創作營2026」，將於2026年9月18日至22日假金沙中國旗下的澳門綜合度假村隆重舉行。國際電影創作營2026今年以「陌路相逢」為主題，經過嚴格選拔，最終挑選出16位來自香港、澳門、大中華地區及亞洲各地的青年電影新秀。入選者將在為期5日4夜的密集式創作營中，接受多位國際級電影大師與資深從業員的直接指導，並角逐高達港幣240萬元的總製作資助金。

「國際電影創作營2026」將於2026年9月18日至22日，假金沙中國旗下的澳門綜合度假村隆重舉行。（大會提供）

國際電影創作營2026精心規劃一連串重磅活動，範疇涵蓋演藝經驗分享、編導轉型、短片與影展策略、微短劇趨勢、提案實戰及AI技術應用，全方位協助學員對接國際電影產業鏈。本屆創作營重磅邀請到金像影帝林家棟與國際女星陳法拉展開「鏡頭內外」深度對談，兩位由幕前跨足至幕後編劇、監製及導演的資深演藝人，將結合在香港及海外的豐富經驗，分享身份轉變如何重塑對表演與電影創作的視野。動作影星伍允龍亦將於《演員之路》座談中，暢談由初入行至擔綱主演的演藝歷程，深入分享揣摩角色及與導演合作的心得；導演陳健朗則聯同梁冠堯、黃婷婷及黃綺琳，於《我的第一部電影》中回顧首部長片起步、尋找夥伴及克服拍攝挑戰的寶貴經驗。

伍允龍將於《演員之路》座談中，暢談由初入行至擔綱主演的演藝歷程。（葉志明 攝）

導演陳健朗則聯同梁冠堯、黃婷婷及黃綺琳，於《我的第一部電影》中回顧首部長片起步、尋找夥伴及克服拍攝挑戰的寶貴經驗。（金像獎官方相片）

在編導轉型與導演創作層面，兩位破億票房導演陳詠燊與吳煒倫將於《從編劇到導演：有何不同？》大師班中，剖析編劇經驗如何深遠影響其執導方式與故事共鳴感；康城影展金攝影機獎得主陳哲藝則攜手導演陳大明，於《導演之道》中深入探討劇本開發、片場臨場決策及個人視聽風格的建立。

導演陳詠燊與吳煒倫將於《從編劇到導演：有何不同？》大師班中，剖析編劇經驗如何深遠影響其執導方式與故事共鳴感（葉志明 攝）

導演陳詠燊與吳煒倫將於《從編劇到導演：有何不同？》大師班中，剖析編劇經驗如何深遠影響其執導方式與故事共鳴感（資料圖片／葉志明攝）

針對國際影展與融資策略，兩位康城影展短片金棕櫚獎得主Raymond RED 與唐藝將親臨分享短片的創意發揮與影展契機；坦佩雷電影節總監Jukka-Pekka LAAKSO 、遠東電影節主席Sabrina BARACETTI 及富川國際奇幻電影節策展人南宗錫等多位國際權威影展代表，亦會深入解構全球選片機制與國際資金籌措技巧。此外，資深製片人及業界管理者任仲倫將開講《與中國電影同行》大師班，細說產業變遷與職涯發展經驗。

本屆創作營重磅邀請到金像影帝林家棟與國際女星陳法拉展開「鏡頭內外」深度對談，兩位由幕前跨足至幕後編劇、監製及導演的資深演藝人，將結合在香港及海外的豐富經驗。（資料圖片）

面對影視產業的新浪潮，創作營特別前瞻設有「直屏敘事」與微短劇市場探討，並邀請騰訊Miora AI 產品專家劉世尊即場示範如何將生成式AI技術融入實際影視製作流程。而在IFC2026創作營中，資深監製鄧麗盈與吳妍妍將親自主持提案實戰工作坊，為16位入圍者提供一對一針對性指導，裝備參加者以最佳狀態應對最終的創投簡報與評審提問。

國際電影創作營2026結束前，16位參加者將向專業評審團進行項目提案簡報。評審團將從中選出8個最具潛力的創投項目，各頒發港幣 $300,000元的製作資助金，用以拍攝以「陌路相逢」為主題的短片。獲資助製作的作品將結集成短片集，於亞洲電影大獎學院舉辦的年度「亞洲電影巡迴放映」節目中公開放映。學院亦會全力協助獲獎者報名參加全球各大國際影展，持續開拓國際曝光與發展機會。歷屆創作營入選企劃於歐洲頂尖競賽單元及亞洲各大影展屢獲佳績，充份展現創作營作為亞洲電影新秀搖籃的卓越成果。