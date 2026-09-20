紙盒藏迷專訪｜張頌文想見歐陽炳強　譚耀文讚呂爵安︰冇偶像包袱

電影《紙盒藏迷》由翁子光監製、譚廣源導演，張頌文、譚耀文、呂爵安主演，故事改編自1974年轟動全港的「紙盒藏屍」案。事隔半個世紀，當中的懸疑、真偽，仍為創作人醉心探求真相的動力。電影早前成為《Cine Fan夏日國際電影節》（SummerIFF）閉幕電影，幾位主創率先接受《香港01》專訪。電影不是案件重演，亦不是提供真相的地方，所以在拍攝時，台前幕後堅定地不抱任何立場，只是完整地將兩邊的說法和疑點展露出來，最終答案則由觀眾自行決定，難怪男主角張頌文在拍攝時笑言︰「我看到現場工作人員都感到好迷惑。」

電影《紙盒藏迷》由翁子光監製、譚廣源導演，張頌文、譚耀文、呂爵安主演，故事改編自1974年轟動全港的「紙盒藏屍」案。幾位主創人物早前率先接受《香港01》專訪。（周偉雄 攝）

電影《紙盒藏迷》由翁子光監製、譚廣源導演，張頌文、譚耀文、呂爵安主演，故事改編自1974年轟動全港的「紙盒藏屍」案。幾位主創人物早前率先接受《香港01》專訪。（周偉雄 攝）

拍過《踏血尋梅》、《爸爸》，又監製過《正義迴廊》，翁子光已經成為奇案專屬導演，對於一宗發生已達半世紀的案件，最吸引翁子光的地方不單是一直未能解答的疑點，還有涉案人的心路歷程。「我感興趣的案件跟公眾喜愛的有所不同，有些案件好多時只是一班人作惡，俗稱『唔抵可憐』，我們要找的，是一些人性複雜的故事。」

翁子光出任《紙盒藏迷》的監製，對他來說，不是所有奇案都感興趣，當中人性的複雜性才是他關注的地方。（周偉雄 攝）

「紙盒藏屍」已超越一單案件

「紙盒藏屍」的主角歐陽炳強，案件已過了50年，就算他2022年離世時（公眾在2024年才得悉），在社會上仍掀起不少人熱烈討論。翁子光︰「他已經超越一單案件，是香港人的回憶，有做定冇做，是否冤獄，都令人感疑惑。加上自己一直好想拍70年代的故事，怕再不拍，對年輕人來說快要變成古代，所以落實執行。」翁子光又透露自己跟導演譚廣源都喜歡一部荷里活電影《殺謎藏》（Zodiac），故事不是講案件本身，而是講一單案如何消磨幾位主角的一生，這正正是建立起《紙盒藏迷》的骨幹。

導演譚廣源就案件做了好些資料搜集，發現在1974年，一共有364宗謀殺案，偏偏就只有這宗至今仍被人不停談論。譚廣源︰「一宗悲劇的發生，可能就是由於一樣無關痛癢的事，當中有很多變化，很多意想不到的事讓我們去開發這個故事。」

《紙盒藏迷》男主角，奪得《第28屆上海國際電影節》金爵獎最佳男演員。（影片截圖）

張頌文︰可否聯絡上歐陽炳強本人？

中國演員張頌文，飾演取材自歐陽炳強的角色「司徒偉平」，廣東韶關出生的他，年輕時都迷戀香港一事一物，當中包括十大奇案，而且做過導遊來過香港帶團，要演一個香港人，完全冇問題。「我對香港十大奇案不會陌生，甚至可能比一般香港市民更留意。一個人喊冤這麼多年，所以當導演起初找我拍這電影時，我都有要求可否聯絡上歐陽炳強本人，我都好想知道真相，可惜一直聯絡不上。」到2024年6月電影開鏡期間，無獨有偶有報道指歐陽炳強在兩年前（2022年）已過身，令電影與事件多一分巧合。

歐陽炳強多次上訴，但屢戰屢敗法庭維持原判，4度被判死刑。（網上節目《東頭灣道99號》影片截圖）

歐陽炳強於2002年出獄，隨後改名換姓低調過新生活。（影片截圖）

要演司徒偉平這角色，先要解決一個問題，到底要當自己有做定冇做？張頌文︰「我看畢劇本感到好迷惑，沒有一個取向性的答案，然後問監製及導演，兩位到底傾向哪方，但翁子光表示︰『拒絕回答！』」翁子光即時補充︰「我覺得有了定論去創作的話，會對這宗案件不公平。」

翁子光與張頌文本身不認識，但互有欣賞對方的作品，欣賞到要透過朋友介紹認識本人，當時已認定將來有機會一定要合作。張頌文︰「這個角色的複雜性好大，不少演員都會喜歡挑戰自己，看看可否駕馭到，所以一口答應接演這角色。」（周偉雄 攝）

這番話令張頌文更迷惘，更成為一個困局，直至拍下去，終於想到一個方法處理。「如果拍法庭戲要為自己辯護，我就當自己無做過，但拍到入獄，私下跟獄友閒談時，反過來會問同囚知道自己是誰嗎？是轟動一時的殺人犯，這時候我就當自己有做，去令觀眾相信。所以我決定按每場的情況，感受到甚麼便去演甚麼，這方法成功令現場工作人員都感到好迷惑。」監製翁子光覺得這正合適︰「呈現故事的雙面性。」

張頌文︰「拍到入獄，私下跟獄友閒談時，反過來會問同囚知道自己是誰嗎？是轟動一時的殺人犯，這時候我就當自己有做，去令觀眾相信。」（《紙盒藏迷》劇照）

觀眾是最後陪審團

譚廣源認為該案件最大的爭議位，就是其不確定性︰「我們讓觀眾做陪審團，看完會有自己的答案，所以拍攝時每場戲都會留意，會否處理得帶偏向性，要盡量取其中立。現在成部戲都沒有一幕是咬定司徒偉平有做。」

導演譚廣源認為該案件最大的爭議位，就是其不確定性︰「我們讓觀眾變成陪審團，看完會有自己的答案。」（周偉雄 攝）

電影舉行首映後，開始滲出不同意見。翁子光︰「不少觀眾入場前都已有既定答案，認定有做的，看完會罵得們將他寫成無辜的，但認定冇做的，又會罵我們拍到他有做一樣，但明明大家是在看同一部戲，結果大家都來罵我。我們不是要挑戰觀眾，是要挑戰日常想法的邏輯，有些固有的想法是否不可動搖呢？大家就似在玩一幅拼圖，慢慢拼出自己認為的真相。」戲中的疑惑，有些來自心魔，有些來自幻想，甚至記憶都不一定可信。「監獄中他有些失常的狀態，都是來自他的記憶，記憶又是否完全可信呢？」譚廣源說。

譚耀文︰「我接到個角色好開心，但個角色是不開心，每次演都要尋找不開心的事，令自己跌落不開心的狀態。」（周偉雄 攝）

譚耀文不同階段的細微變化

戲中跟司徒偉平對立的，就是緝拿他歸案，譚耀文飾演的陳獎探員。「角色的掙扎位好大，起初相信他有做，決心要釘死他，到後來發現不少疑點，開始懷疑事實，懷疑自己，甚至幫他翻案。」劇本上將角色分成好幾個階段，一個原以為自己智勇雙全的警探，被這單案拖垮了人生，每次出場都有細微變化。「每個階段可能相隔5年，當中的小動作，對人的看法都有所不同，我接到個角色好開心，但個角色是不開心，每次演都要尋找不開心的事，令自己跌落不開心的狀態。」

令呂爵安感懊惱的是，角色看似是個壞人，但底子其實不壞。（周偉雄 攝）

呂爵安會彈鋼琴的壞人

呂爵安飾演的黃品榮，是這宗兇案的疑犯。「今次是好特別的挑戰，亦是正式跟翁導第一次合作（拍攝時間比《爸爸》、《金多寶》早），覺得好爽好愉快，畀好大自由度和空間我去發揮，在準備角色時，我都不斷煩住導演及監製。」令呂爵安感懊惱的是，角色看似是個壞人，但底子其實不壞。「劇本描述的篇幅不多，到底這個男仔發生甚麼事，死者對他有幾特別。他本身是有教養識彈琴，為何最後會去撈偏，我是個追求邏輯性，要諗得好通才演到的人。」

譚耀文對於呂爵安的演出，也加以肯定。「他不怕辛苦，拍打戲完全沒有身驕肉貴，著晒威也網，直接跳落個棚度，完全冇偶像包袱。」（周偉雄 攝）

三位演員自我的「穿越」方案

故事發生在70年代，半個世紀的距離，要返回這個光景，三位演員都各有方法。劇照中的呂爵安戴了一個假髮，滿有70風情，但這原來這是改良版，初版更為原汁原味。譚廣源︰「第一個是類似《摩登保鑣》許冠英髮型，但出來效果太搞笑。」呂爵安︰「只要適合那年代，我戴這假髮冇問題，但出來變得搞笑破壞套戲就不好了。而戲中我還有一個十年後的轉變，因為是吸毒後一段日子，比較頹廢無神，更會染一頭金毛，這個金毛我返到屋企看到，都接受不了。」

劇照中的呂爵安戴了一個假髮，滿有70風情，但這原來這是改良版，初版更為原汁原味。（《紙盒藏迷》劇照）

很難想像，呂爵安配上許冠英這髮型，其他演員要怎樣跟他演對手戲？（《摩登保鑣》劇照）

譚耀文選擇以音樂助自己入戲，他選的是小鳳姐徐小鳳的《風雨同路》。「每有這套戲的通告，出門口便聽這首歌。這首歌是我細個住渡船角，返幼稚園經過廟街時，都經常聽到。『似是歡笑 似是苦困 怎可分開假與真～』加上歌詞，的確有種同司徒偉平風雨同路的感覺，這首歌好適合。」

譚耀文選擇以音樂助自己入戲，他選的是小鳳姐徐小鳳的《風雨同路》。（《紙盒藏迷》劇照）

張頌文的「穿越」就更徹底，就是提議提早來香港短住一段日子，去切切實實地感受。「雖然我好喜歡香港，亦做過5年導遊，但合計最多都是在香港住不超過半年，所以這次逗留，每日無所事事便去搭巴士、電車，每日都坐下，去街市買菜，又去舊唐樓行下，嘗試去投入這個時光。最初我都怕自己的白話講得不夠純正，但導演說70年代的香港人，就來自五湖四海都滿帶口音，冇問題。」