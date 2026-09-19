伍允龍自覺仍在學習與鍛鍊　吳煒倫籲創作不要受框架限制

由亞洲電影大獎學院主辦的「國際電影創作營2026」，於咋日（9月18日）假金沙中國旗下的澳門綜合度假村隆重揭幕。本屆創作營以「陌路相逢」為主題，匯聚16位來自香港、澳門、大中華地區及亞洲各地的青年電影新秀，在為期5日4夜的密集式創作營中，學員將接受多位國際級電影大師與資深從業員的親身指導，並角逐高達港幣240萬元的總製作資助金。

開幕首日下午登場的國際電影創作營2026大師班《從編劇到導演：有何不同？》，由兩位執導作品在香港屢創破億票房佳績的導演陳茂賢與吳煒倫主講。（大會提供）

國際電影創作營2026開幕禮上，亞洲電影大獎學院主席王英偉博士，GBM，GBS，JP致辭時分享：「如果說亞洲電影大獎是關於『當下』，旨在表揚當下亞洲優秀的電影及從業員；那國際電影創作營則著眼於『未來』。我們希望為亞洲電影業發掘及培育下一代人才。」

而開幕首日活動陣容鼎盛，率先登場的《演員之路》座談由星級講者伍允龍揭開序幕。對於受邀來到創作營與新一代青年創作者交流，伍允龍分享：「看到現場這麼多熱情的青年電影人前來交流，覺得自己的經驗能為大家帶來一點參考價值，感到十分窩心。」他謙虛表示，至今自己依然在學習與鍛鍊，演戲本質上是一個交流的過程，學懂如何與自己、對手及導演溝通並互相理解，是成為優秀製作人非常關鍵的一步。

伍允龍謙虛表示，至今自己依然在學習與鍛鍊，演戲本質上是一個交流的過程，學懂如何與自己、對手及導演溝通並互相理解，是成為優秀製作人非常關鍵的一步。（大會提供）

《幸運閣》導演_黃婷婷、《手捲煙》導演陳健朗、演員伍允龍、《武替道》導演梁冠堯 、《我阿爹想旅行》導演黃綺琳。（大會提供）

緊接舉行的《我的第一部電影》座談，邀請到四位備受矚目的新晉導演陳健朗、梁冠堯、黃婷婷及黃綺琳齊聚一堂。《手捲煙》導演陳健朗回顧自身歷程時指出，塑造今日自己的並不單是首次執導長片，而是過往演戲、幕後製作等無數個「第一次」所累積的養分。而即將再有新電影《我阿爹想旅行》的導演黃綺琳看到現場學員對電影的熱情，不禁懷念起自己尚未拍攝首部長片、自由自在創作短片的時期。她希望藉由今日的分享給予學員更多信心。《武替道》導演梁冠堯看到現場來自亞洲各地的學員，他感觸地表示：「我自己也曾經坐在學員的位置，參與過不少電影工作坊與訓練企劃。這類創作營最大的幫助，是讓新導演提前預視未來將要面對的挑戰與抉擇，不再盲目摸索，能紮紮實實地帶著實用的經驗落袋。」《幸運閣》導演黃婷婷則對現場熱烈的交流氛圍印象深刻，她表示完成首部長片並順利上映極不簡單，很希望將當中的掙扎與獲得的成就感分享給學員，並期待大家未來在電影業界能互相扶持、各自拍出心目中的作品。

《手捲煙》導演陳健朗回顧自身歷程。（大會提供）

吳煒倫則鼓勵學員思考個人創作意圖與時代脈絡的結合。（大會提供）

開幕首日下午登場的國際電影創作營2026大師班《從編劇到導演：有何不同？》，由兩位執導作品在香港屢創破億票房佳績的導演陳茂賢與吳煒倫主講。同為編劇出身的二人，詳細剖析了從文字創作走向現場執導的身份轉變，以及如何以在地香港故事引發共鳴。吳煒倫則鼓勵學員思考個人創作意圖與時代脈絡的結合，切勿輕易被「創作限制」框住：「任何地方的創作都會面臨框架與限制，例如最現實的製作預算。然而真正的創意，恰恰是在框架底下如何激發並發揮出獨特想像力。如果擁有百分之百的絕對自由，反而容易令人迷失或停滯不前。因此，切勿輕易被『創作限制』四個字限制了自己。」對於創作營這類交流平台，陳茂賢給予高度肯定：「我們年輕時鮮少有這種機會，如今創作營能讓青年創作者將文字逐步轉化為具體影像，非常難得。作為創作者，『寫下來』永遠是最重要的一步，只有寫出來才能進一步實踐。希望這類活動能持續舉辦，讓更多人堅持創作，將電影業的力量傳承下去。」