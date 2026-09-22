專題｜電影演員轉攻舞台現飽和　張繼聰︰同行要一齊做大個市場

香港電影市道欠佳，戲院票房不穩定，令投資者變得審慎，加上電影回本期較長及存在不確定性，幾方面影響下形成惡性循環，短期內難有突破性發展。正當電影演員及一眾幕後員工苦候曙光之際，坊間慢慢走出了一條血路︰舞台劇。近年不少新的劇團成立，當中亦帶來不少電影演員加盟，從而轉戰舞台。不過當這熱潮剛冒起，市場又滲出數量太多已飽，和欠質素等批評，令這束曙光未綻放已收窄。

《香港01》就這現象，找來今年剛成立，由古天樂牽頭創辦的劇團「天下一幕」其營運總監張繼聰，創團劇《大龍鳳》導演朱栢謙及第二部作品《Rabbit Hole心渦》的導演張銘耀（German）接受訪問，就市場是否飽和，作品質素可有下降，觀眾水平有何轉變等，作深入探討。

由古天樂牽頭創辦的劇團「天下一幕」，營運總監張繼聰（中），創團劇《大龍鳳》導演朱栢謙（右）及第二部作品《Rabbit Hole心渦》的導演張銘耀（German， 左）。（葉志明 攝）

《大龍鳳》掀起「大龍鳳」

舞台劇製作團體「天下一幕」，是今年業內最矚目的新浪，除了因為由古天樂牽頭，營運總監由張繼聰擔任也一個焦點。而在各方焦聚下，創團作《大龍鳳》迎來一次叫好叫座的名聲，名副其實打響頭炮，亦為業界掀起一場「大龍鳳」。要張繼聰分析今次成功之道，他不忘要歸功於導演朱栢謙及劇本的成熟。「我們始終是商業創作劇團，所以好早已鎖定要找一個娛樂性豐富的劇目，而《大龍鳳》就是不二之選。」

「天下一幕」創團作，一連21場的舞台劇《大龍鳳》，於8月中順利圓滿結束，叫好叫座。（劇組提供）

張繼聰談到「天下一幕」的成立，有一個隱藏議題︰「想提供一些機會，給年輕的演員去演出，演員是一個需要不停磨練的工種，如果電影那邊少了實戰，不如就過來舞台。」（葉志明 攝）

雖然在大家眼中，張繼聰是切切實實的電影人，但他本人都是舞台劇出身，對劇界有一定認識，由他引路帶電影同行渡過這紅海，最合適不過。「我們現在是一個轉型期，大家都在尋找一個出路，比如『天下一幕』都有一個隱藏議題，我們除了經營一個劇團，也想提供一些機會，給年輕的演員去演出，演員是一個需要不停磨練的工種，你可以去上課，但你沒經過實戰，很難去將所學的融會貫通。如果電影那邊少了實戰，不如就過來舞台。」

演員就是要找機會磨練

如果細看《大龍鳳》的演員班底，除了朱栢謙，其他人都是舞台劇「新人」，即使是金像影后廖子妤，也只是第二次參與舞台演出，其他如黃梓僑、吳冰（阿冰@小薯茄）、徐浩昌（肥腸）、湯君慈及何嘉莉，都是一股新血。張繼聰︰「舞台是一個非常好去訓練演員的媒介，拍電影，一些新人的演出，如果在有經驗的導演或者攝影師的拿捏之下，其實可以幫你雕琢，出來會是一個很漂亮的演出。但舞台就因為沒有剪接及鏡頭等輔助，你是整個本體站在舞台上，沒有打磨過的情緒，在舞台上其實不好看的，其實去到最後都要打磨，差在你想不想給人家看到打磨痕跡。」

朱栢謙在《大龍鳳》身兼演員及導演。他認為喜歡演戲的人，不是應該幾個媒介都要嘗試一下嗎？無論是電影、電視劇還是舞台。（劇場提供）

朱栢謙對舞台演出，堅信如最初的祭祀源頭︰「我就是要赤裸裸地給觀眾看清楚，我要剖開自己給觀眾看，和觀眾交心和朋友。」（葉志明 攝）

《大龍鳳》的導演朱栢謙，謙稱不懂分析市場走勢，哪裡萎縮哪裡旺場，他沒意見，反之想以演員身份說兩句︰「喜歡演戲的人，不是應該幾個媒介都要嘗試一下嗎？我記得荷里活演員丹素華盛頓講過，拍了電影的朋友，回來舞台做一個演出，它會令到你說話更加擲地有聲，會令到你有多一些情感和感染力。演員不應該整天拿鍛鍊來說演舞台劇，這是一個專門的藝術。到我現在，都會覺得舞台表演，離不開最初出現這世界時，用作祭祀用途，那種奉獻、那種獻祭，其實我就是要赤裸裸地給觀眾看清楚，我要剖開自己給觀眾看，和觀眾交心和朋友。」

《Rabbit Hole心渦》舞台劇是「天下一幕」第二部作品，張銘耀擔任導演。（IG@ocs.rabbithole）

曾執導多套舞台劇，今次擔任《Rabbit Hole心渦》導演的張銘耀，亦認同演員的本質就是在追求演出機會。「可能說有些影視圈的人來到舞台混過界？其實張繼聰、朱栢謙、韋羅莎、白只等，都是由舞台轉戰到電視劇、電影，但影視界都沒有這樣說混過界，不是這樣的。演員就是演員，演員就是可以在任何界別上遊走，舞台也好、電影也好，就算拍個MV、拍廣告，都是一個鍛鍊。」

市場飽和？ 張銘耀︰其實剛剛才開始

張銘耀明白為何坊間會有這個討論，有人會擔心多了其他不同界別走到舞台，會否令藝術性減低？甚至質疑是否專業？但他反之覺得這些討論言之過早。「我會覺得個市場旺，永遠都是健康的事，旺代表不只是錢，而是多了關注。」至於質素問題，他就以開飲品店作比喻︰「當有一間珍珠奶茶店在這裡很受歡迎，旁邊就會開很多間，然後慢慢就會淘汰，在淘汰的過程，會令大家對產品的標準一直推高，怎樣說都是一件好事。」

導演張銘耀覺得坊間討論的飽和現象，言之過早，並反說這才是業界夢寐以求的畫面。「這是我們小時候最渴望見到的場面，終於有人留意我們舞台界，終於有資金下來，終於有人肯定其價值了。」（葉志明 攝）

至於這種成行成市，被指飽和的現象，張銘耀反說是夢寐以求的畫面。「這是我們小時候最渴望見到的場面，終於有人留意我們舞台界，終於有資金下來，終於有人肯定其價值了。在我身邊討論的不是飽和，是好像剛剛才開始，還想著將來要怎樣安排。」量多，自然引起質素問題，但作為導演，張銘耀又不覺得要急需處理。「質素是另一件事，它會經過淘汰、經過挑戰，演員、製作單位和觀眾會一起成長。大家要想遠一點，大家覺得飽和的時候，就是開始一個淘汰的階段，最後，有質素的自然可以留下來。」

張繼聰覺得飽和之說，是來自舊時代的想法，覺得市場有限，怕僧多粥少，事實上可有想過將市場擴大？「舊時代的想法就是我得，你唔可以得，其實應該要全部人都得，要做到全部人都得，要吸引的不只是香港觀眾，香港的舞台劇有甚麼吸引力？廣東話舞台劇市場其實好大，需要全部同行一起去做大個市場。」

朱栢謙認為GenZ新世代，人與人的交流少了，當人與人之間的接觸變得珍貴罕有，舞台劇似乎有這功能讓大家打開隔膜。（葉志明 攝）

舞台演出對演員既是魔力又是阻力

舞台劇是現場演出，對不少演員來說是有一份魔力，但同時亦是一份阻力。張繼聰︰「這是個沒有NG的媒體，無遮無掩，又要經過不斷重複彩排的過程，如果你沒有那種投入度，最後只會換來很大的恐懼，而不是樂趣，甚至會不停發噩夢。每天演出都會好害怕，不敢抬起頭講對白。相反有紮實的鍛鍊，天天鍛練跟角色睡覺，你就會找到很大的樂趣。」

電影演員參與舞台劇，同樣也為市場帶來一批新血新觀眾，而對電影創作也相輔相乘。張繼聰︰「比如《大龍鳳》，我就看到很多信息，很多Fish（廖子妤）的粉絲之前沒有看過舞台劇，全因為Fish而進場，覺得很好看。我希望借電影電視，一些可能相對來說比較知名度高一點的演員，希望將他們的粉絲帶進劇場，同樣，觀眾認識多了一些劇場明星，就可以將來這些演員帶去做電影、電視劇。」締造出一份互動。

張繼聰︰「比如《大龍鳳》，我就看到很多信息，很多Fish（廖子妤）的粉絲之前沒有看過舞台劇，全因為Fish而進場，覺得很好看。」（劇組提供）

朱栢謙︰觀眾買飛入場，準備你令我笑令我感動！

對導演張銘耀來說，新觀眾往往更能帶來更多刺激︰「作為一個創作者，想像一下今天要介紹一杯酒，面前三個都是酒評人，和三個不懂喝酒的人，事情是完全不一樣。我要慢慢教他們喝、帶他們去喝，想像空間可以很大，對我來說那個包容性反而更大，可以試更加多東西，不是看慣舞台劇的觀眾，會有很多前設。沒那麼多準備功夫，和他們玩的空間多了。」

朱栢謙就認為GenZ新世代，人與人的交流少了，當人與人之間的接觸變得珍貴罕有，舞台劇似乎有這功能讓大家打開隔膜。「劇場裡面，觀眾就是買飛入場，準備被演員打開內心，攻擊我吧！令我哭吧！令我笑令我感動。我覺得由始至終做演員的心，都是想陪伴觀眾，想和他們做朋友。兩個不認識的人，不知為何做一件事後令你有所感動，然後發現這個世界上有一個編劇，或者一個演員，這麼明白自己。」朱栢謙作為一個表演者，就是帶著這個心去到不同媒體發揮舞台作用。