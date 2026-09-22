復仇者聯盟5末日降臨｜24/9引爆預售　必搶Infinity Vision影院

Marvel Studios年度壓軸鉅製《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）將於12月16日(三)在香港搶先上映！電影在美國率先展開預售，反應非常熱烈，至今單計預售票房已突破5,500萬美元（約4.2億港元），率先帶動全球撲飛熱潮。香港亦緊貼步伐，首輪《復仇者聯盟5：末日降臨》預售將於9月24日中午12時起開始，而當中有「Infinity Vision」認證的戲院，更成了狂迷必爭之地。

《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）將於12月16日(三)在香港搶先上映！門票於9月24日率先預售。早前更發放《復仇者聯盟5：末日降臨》的最新概念設計圖。（官方圖片）

距離上映倒數3個月，美國預售票房已突破5,500萬美元，成為距離正式開畫日子最長，最快破5000萬美元大關的預售紀錄。而據Disney 首席財務官 Hugh Johnston早前在公開場合透露，今次門票有高達70%，是來自全新高規格觀影格式 Infinity Vision 場次，足證全球觀眾對《復仇者聯盟5：末日降臨》的期待，務求以最佳觀影環境，享受更清晰明亮，更震撼的視覺體驗。

《復仇者聯盟5：末日降臨》預售將於9月24日中午12時起開始，撲飛即送限量版電影紀念品，包括特別版及透明版海報。（大會提供）

《復仇者聯盟5：末日降臨》預售將於9月24日中午12時起開始，撲飛即送限量版電影紀念品，包括特別版及透明版海報。（大會提供）

Infinity Vision品質認證是Disney今年新增，專為 Premium Large Format（PLF）頂級影院而設的認證計劃，確保觀眾享有優質的觀影體驗，包括：銀幕呎吋（寬度約 45 呎／約 13.7 米）、明亮清晰的畫面（2D 放映亮度達14英尺朗伯（Foot-lamberts / fL）或3D 放映達 6 英尺朗伯（Foot-lamberts / fL））及出色的音響效果（如Dolby Atmos或7.1聲道音響系統）。當看到 Infinity Vision認證標誌，即代表該影院符合相關標準，為觀眾帶來優質觀影體驗。

香港地區共有17間影院具備 Infinity Vision 規格，分佈在12間戲院；澳門則共有6間影院具備 Infinity Vision 規格，分佈在4間戲院，合共23間詳情如下︰

香港

1. 英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）5院

2. 影藝戲院(銅鑼灣JP) 1院、2院

3. MCL 數碼港戲院 1院（LUXE）、2院、3院

4. K11 Art House 6院、9院

5. GALA CINEMA (朗豪坊) 1院（4DX）

6. MCL Airside 戲院 1院（LUXE）

7. PREMIERE ELEMENTS 1院（CGS）、6院（CGS）

8. B+ cinema apm (觀塘) 6院（4DX）

9. MCL 德福戲院 1院 （MX4D）

10. CGV D2 Place 戲院 4院 Screen X

11. MOVIE TOWN (沙田) 7院 （MX4D）

12.MCL 東薈城戲院 3院

澳門

1. 澳門銀河影院（銀河大影院）

2. 英皇戲院 (澳門葡京人) 1院 （MX4D）、6院

3. 影匯戲院 3院

4. CGV星皓廣場戲院 1院（4DX）、2院