食住上｜蔡卓妍林峯領軍英皇賀歲片　朱栢康胡定欣何啟華強勢加盟

英皇電影2027羊年賀歲呈獻《食住上》日前舉行開鏡拜神儀式。英皇集團主席楊受成博士親自率領一眾主創及星級演員陣容出席，齊心祝願拍攝順利，期望在即將來臨的農曆新年，為觀眾奉上一部充滿歡笑、人情味與視覺美味的開心大作。

英皇電影2027羊年賀歲呈獻《食住上》日前舉行開鏡拜神儀式。（電影公司提供）

當日出席儀式的嘉賓陣容鼎盛，包括：英皇集團主席楊受成博士、導演羅耀輝、監製陳茂賢、英皇電影營運總監邱漢雄、英皇娛樂行政總裁霍汶希（Mani）；領銜主演的蔡卓妍（阿Sa）、林峯，聯同朱栢康、胡定欣、何啟華（阿Dee）、許恩怡、梁雍婷，以及人氣女團VIVA成員李晞彤（Carina）、姜咏鑫（Ada）、馬思惠（Macy）、張鈊貽（ValC），還有李靖筠、陳海兒、何佩瑜、楊天宇、洪助昇、劉若寶、冼色麗、黎紜蔚（Vivian）、駱振偉、朱栢謙、邱頌偉、徐㴓喬（Asha）及葉振弘（Marco）。據悉有更多強勁卡士尚未曝光，但現場已夠星光熠熠，人才濟濟，盡顯賀歲片的熱鬧氣場。

英皇集團主席楊受成博士親自率領一眾主創及星級演員陣容出席，包括：英皇集團主席楊受成博士、導演羅耀輝、監製陳茂賢、英皇電影營運總監邱漢雄、英皇娛樂行政總裁霍汶希（Mani）以及一眾演員，齊心祝願拍攝順利。（電影公司提供）

領銜主演的蔡卓妍（阿Sa）、林峯。（電影公司提供）

英皇電影營運總監邱漢雄、林峯、蔡卓妍、英皇集團主席楊受成博士、英皇娛樂行政總裁霍汶希。（電影公司提供）

雙強合體：食評家阿Sa火辣交鋒 廚神林峯「味」力全開

《食住上》顧名思義與「食」有關，將美食、親情、友情、愛情與都市幽默融為一體。阿Sa介紹自己今次將會飾演一位字字珠璣、作風辛辣的頂級食評家，將會與林峯飾演的廚師碰撞出許多火花。二人為了電影特地上堂學習烹飪技巧，而席間阿峯更大顯身手在現場主動切燒豬分發給大家，刀法功架並重，盡顯其學有所成。

《食住上》顧名思義與「食」有關，將美食、親情、友情、愛情與都市幽默融為一體。阿Sa介紹自己今次將會飾演一位字字珠璣、作風辛辣的頂級食評家，將會與林峯飾演的廚師碰撞出許多火花。（電影公司提供）

二人為了電影特地上堂學習烹飪技巧，而席間阿峯更大顯身手在現場主動切燒豬分發給大家，刀法功架並重，盡顯其學有所成。（電影公司提供）

阿Sa接受訪問時率先講：「我早在兩年前已經聽過這個故事了，導演有輕輕向我提過，他說當中有一個角色很適合我，是和『食』有關的，我覺得那真的非常適合，所以一直都非常期待這個角色。」再次參演賀歲片的她認為農曆新年最緊要開心，人感到開心，來年都會過得很吉利。

阿Sa接受訪問時率先講：「我早在兩年前已經聽過這個故事了，導演有輕輕向我提過，他說當中有一個角色很適合我，是和『食』有關的，我覺得那真的非常適合，所以一直都非常期待這個角色。」（電影公司提供）

林峯大表同意：「不止是觀眾覺得開心，我們在拍攝過程中也很開心。因為我們演員眾多，戲中有很多插曲。」而他在開拍前亦已經十分期待：「因為對上一次演廚師是我的第一套作品，即是20多年前。那時我真的要學中式拋鑊，這次是Fusion一點，不需要拋太重的鑊，但仍有很多新技巧要學習。」

林峯在開拍前亦已經十分期待：「因為對上一次演廚師是我的第一套作品，即是20多年前。那時我真的要學中式拋鑊，這次是Fusion一點，不需要拋太重的鑊，但仍有很多新技巧要學習。」（電影公司提供）

問到二人與導演羅耀輝和監製陳茂賢合作的點滴，阿Sa大爆導演和監製私底下很多無聊對話，但同時因此在現場可以撞出很多很搞笑的對白，林峯認為這正是喜劇需要的東西。

問到二人與導演羅耀輝和監製陳茂賢合作的點滴，阿Sa大爆導演和監製私底下很多無聊對話，但同時因此在現場可以撞出很多很搞笑的對白。（電影公司提供）

林峯認為爆肚正是喜劇需要的東西。（電影公司提供）

新鮮組合火花四濺 實力派與新生代聯手爆笑

除兩位男女主角外，今次的演員陣容亦相當新鮮，有飾演阿Sa的天敵、在戲中處處針鋒相對的朱栢康；而胡定欣就飾演在公在私都和阿Sa拍住上、作風沉穩的閨蜜兼經理人；以及造型耳目一新、飾演鏡頭敏銳的攝影師何啟華（阿Dee）。三位實力與幽默感兼備的演員加入，令電影的喜劇節奏更上一層樓。

談到演出感受，定欣分享說：「我很開心，因為今次的夥伴全都是第一次合作，所以我很期待拍攝這部賀歲片。」，她指見到朱康和阿Dee這兩位對手，就已經覺得好好笑。阿Dee則表示：「暫時開了兩日工，合作感覺新鮮，很好玩，拍賀歲片最緊要拍得開心。」朱康更搞笑道：「我拍攝的感覺是很眼瞓，因為這兩天都要4點多起床開早班，但是很好玩的。」

今次的演員陣容亦相當新鮮，有飾演阿Sa的天敵、在戲中處處針鋒相對的朱栢康；而胡定欣就飾演在公在私都和阿Sa拍住上、作風沉穩的閨蜜兼經理人；以及造型耳目一新、飾演鏡頭敏銳的攝影師何啟華（阿Dee）。（電影公司提供）

此外，電影更邀得一眾備受矚目的影壇新生代及實力演員傾力加盟。新生代女神許恩怡大感雀躍：「因為每天開工都有美食享用，劇組又有很多朋友。」；演出經驗豐富的金像獎最佳女配角梁雍婷透露：「第一次拍賀歲片，感覺好像提早慶祝新年一樣，開心今年可以過兩次新年。」；現實中廚藝不俗，靚仔之餘亦有姿勢有實際的楊天宇說：「拍攝賀歲片的氛圍超級開心，就算是埋位的時候，個個也笑意盈盈，十分輕鬆。」

（左起）洪助昇、劉若寶、何佩瑜、李靖筠、海兒、冼色麗、黎紜蔚、楊天宇（電影公司提供）

至於飾演朱康餐廳侍應的人氣女團VIVA（李晞彤 Carina、姜咏鑫 Ada、馬思惠 Macy、張鈊貽 ValC），為《食住上》注入滿滿的青春活力：「首次全員拍攝同一部電影，好興奮，」並笑言：「我們所有團員均充滿喜感，非常適合拍賀歲片。」更大賣關子會跟朱康有一場驚喜戲份。

至於飾演朱康餐廳侍應的人氣女團VIVA（李晞彤 Carina、姜咏鑫 Ada、馬思惠 Macy、張鈊貽 ValC），為《食住上》注入滿滿的青春活力：「首次全員拍攝同一部電影，好興奮，」並笑言：「我們所有團員均充滿喜感，非常適合拍賀歲片。」（電影公司提供）

而早有參演賀歲片經驗的李靖筠就大呼好玩：「賀歲片劇情都不會太沉重，可以放膽去玩、去試很多花款。」；而首次客串電影的陳海兒和黎紜蔚，異口同聲表示很開心可以解鎖拍戲的新體驗，過程中獲益良多。

同樣初嘗賀歲片滋味的駱振偉（Thor）、洪助昇（Aiden）和葉振弘（Marco）一起受訪，Thor感恩今次完成了人生清單上的一個願望；Aiden指自己甚少接觸喜劇類型，幸同場有很多前輩，期待會產生什麼火花；Marco表示拍攝氣氛很熱鬧，遇到一眾前輩有少少緊張，希望可以發揮得好一點。

而早有參演賀歲片經驗的李靖筠就大呼好玩：「賀歲片劇情都不會太沉重，可以放膽去玩、去試很多花款。」；而首次客串電影的陳海兒和黎紜蔚，異口同聲表示很開心可以解鎖拍戲的新體驗，過程中獲益良多。（電影公司提供）

至於朱栢謙訴說與導演早就認識，相信導演是看中他的搞鬼因子，找他來助一臂之力；劉若寶的對手乃身旁朱栢謙的弟弟朱栢康，她大讚朱康搞氣氛的功力一流，讓她可以輕鬆完成演出；冼色麗則說《食住上》集合了很多英皇群星演出，很高興公司上下一心聯手賀歲，祝福新年大家都開開心心。

朱栢謙訴說與導演早就認識，相信導演是看中他的搞鬼因子，找他來助一臂之力。（電影公司提供）

導演羅耀輝解構創作初衷 用美味與歡笑治癒心靈

談到今次的創作初衷，導演羅耀輝娓娓道來：「『食』是我們每逢過農曆新年最核心的靈魂，無論過去一年順流逆流，一家人能夠坐定定、齊齊整整食餐好，就是最大的幸福。這部戲叫《食住上》，就是希望在這個充滿喜慶的賀歲檔期，透過大銀幕以美食及一個輕鬆幽默卻充滿人情味的故事，為觀眾傳遞正能量。我們不單止要令觀眾看得食指大動，更要讓大家看得開懷大笑。期望這部電影能成為大家的『賀歲盆菜』，在2027年的新正頭，陪全港市民一起『食住個勢、逆流而上』，開開心心過個大肥年！」