陳法拉享受當日修讀戲劇　林家棟憶找謝賢出山︰資深演員都是寶藏

由亞洲電影大獎學院主辦的「國際電影創作營2026」，於2026年9月18日至22日假澳門綜合度假村舉行。本屆創作營反應熱烈，亞洲電影大獎學院於今年從超過450位參加者當中，挑選出16名來自亞洲各地的參加者前來澳門出席創作營。並於9月22日之閉幕典禮暨頒獎儀式上，公佈8個脫穎而出的創投項目。最後更邀請到兩位影壇知名演員、監製、編劇林家棟與演員、導演、編劇陳法拉於頒獎禮前的座談會上與學員分享幕後心路，為國際電影創作營2026劃上完美句號。

國際電影創作營2026得獎創投項目，與嘉賓大合照。（大會提供）

亞洲電影大獎學院主席王英偉博士，在頒獎典禮上致詞，勉勵年輕人。（大會提供）

得獎項目獲30萬拍攝短片

本屆創作營反應熱烈，亞洲電影大獎學院於今年從超過450位參加者當中，挑選出16名來自亞洲各地的參加者前來澳門出席創作營，為期5天的活動中，多位資深導演、編劇、監製、擔任導師，為參加者提供個別指導，並分享有關電影製作的專業知識。而評審團亦順利選出8個創投項目，授予得獎者資金贊助每人港幣30萬，用以拍攝一部以「陌路相逢」為題的短片。

本屆大師班及嘉賓講座陣容極為鼎盛，邀請到著名演員林家棟、陳法拉、伍允龍、前香港國際電影節協會行政總監利雅博、香港國際電影節業界辦公室總監王慶鏘、香港導演陳茂賢、吳煒倫、陳詠燊、陳健朗、梁冠堯、黃綺琳等等。其中林家棟與陳法拉於頒獎禮前的座談會上，與學員分享幕後心路。

林家棟分享了他轉戰幕後創作與擔任監製的心路歷程，呼籲善用「資深演員寶藏」，重塑觀眾對不同角色的認知。（大會提供）

林家棟︰資深演員是寶藏，只是沒有被好好運用

林家棟分享了他轉戰幕後創作與擔任監製的心路歷程，他坦言，投身劇本創作源於對表演與行業現狀的反思，希望能從幕後出發，重塑觀眾對不同角色的認知。面對香港電影業「青黃不接」的現狀，他呼籲給予新進演員，以及許多經驗豐富、技藝精湛卻缺乏發揮機會的資深演員更多展現的舞台。以其監製的《殺出個黃昏》為例，他特別邀請謝賢前輩擔綱主角，他感嘆許多擁有數十年豐富經驗的前輩演員，常被困於刻板或邊緣化的角色中，缺乏真正展現實力的契機：「這些資深演員都是寶藏，只是沒有被好好運用。我想透過作品證明，只要給予適當的舞台與發揮空間，他們依然能展現無可替代的光芒，這就是我自己做監製當初的原動力了。」對於未來是否親自執導，他持開放態度，強調劇本必須先能徹底說服自己，只要遇到合適且能深刻打動自己的好劇本，不排除親自執導的可能。

陳法拉享受暫別演藝讀書的日子

陳法拉亦深入分享了她的演戲哲學及轉型導演的心路歷程。她直言自己熱愛表演，追求的是作為一名純粹演員的藝術探索與自我超越，而非「明星」光環，並認為優秀作品的核心在於「講情、講人、講矛盾」，唯有深挖角色內心，呈現真實的人性衝突，才能引發觀眾的深刻共鳴。

法拉亦深入分享了她的演戲哲學及轉型導演的心路歷程。（大會提供）

談及當年暫別演藝圈前往海外修讀戲劇，陳法拉表示，雖然老師與同學都知道她曾任演員，但大家沒有認得她，讓她能像普通人一樣上課。她直言非常享受這種不被注目的感覺，並感嘆二十多歲便入行拍戲，將近十年的演員生涯忙得彷彿青春被真空了。直到32歲前往紐約，她才終於有空間與時間重新尋找自己真正是誰。陳法拉坦言，四年的學習讓她深刻體會到「演戲其實是無得學的」，但過程中補充了許多編劇、導演及舞台劇訓練的工具與方法。她指出，過往拍攝電視多屬面向鏡頭演戲，而舞台劇訓練則需要全方位運用身體與聲音，正好補足了她演戲上的盲區。她更是花了頭兩年時間去「學會放下」，打散以前所有的表演概念重頭來過。

林家棟分享了他轉戰幕後創作與擔任監製的心路歷程。（大會提供）

回憶起當時的決定，陳法拉透露自己當時完全沒有規劃，連未來的發展或是否能進軍荷里活都沒想過。當時連身邊同行都勸她「四年太長、會被大眾忘記」，但她仍毅然決定把整個家甚至連貓咪都搬走，純粹想先完成最想做的事。直到畢業時剛好獲得在美國演出的機會，才順理成章地將四年所學投放到實踐當中。

談及由演員轉型為導演，她坦言過去多年雖曾嘗試拍攝學生短片等作品，但面對龐大電影劇組曾因缺乏信心而猶豫：「過去做演員時只需負責一部份，從未想過自己要帶領這麼多人。雖然一直很喜歡在片場與攝影師、服裝指導及道具組溝通，亦累積了不少幕後朋友，但總覺得自己還未準備好。」最終在經驗豐富的監製與朋友鼓勵下踏出關鍵一步。陳法拉表示，享受從零開始與團隊共同創作的過程，當真正投入執導工作後，才發現自己其實早已準備就緒，對整個製作流程都相當熟悉，她自編自導的最新短片作品《Bloodline血脈》，能從前期籌備階段起與心儀的團隊攜手並肩、從零開始創作，過程讓她備受啟發且十分享受。創作營有不少青年電影人及女性創作者出席，陳法拉深受觸動並感嘆：「今天看到現場有許多非常年輕的創作者，特別是女性導演，一開始就展現出無比勇氣踏出第一步，讓我深受鼓舞，亦覺得這個行業充滿希望。雖然我自己等了很多年，但也希望大家都能勇敢追夢。」