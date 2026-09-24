驀然回首專訪｜出口夏希最愛《龍珠》　蒔田彩珠鍾情「藤野Kick」

《Look Back 驀然回首》真人版電影現已上映，由日本國寶級導演是枝裕和執導，早前更攜同兩位女主角出口夏希及蒔田彩珠來港宣傳。二人早在劇集《舞伎家的料理人》合作過，但計及拍攝日子，都已是5年前的事，今次再遇就如初見，更按劇情一起在秋田縣相處了四季，感情更深厚，在銀幕所見的好友感覺更寫實。

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出口夏希（左）及蒔田彩珠（右），二人早在劇集《舞伎家的料理人》合作過，5年後於《Look Back 驀然回首》飾演一對關係密切又帶競爭的好朋友。（葉志明 攝）

出口夏希（左）及蒔田彩珠（右），二人早在劇集《舞伎家的料理人》合作過，5年後於《Look Back 驀然回首》飾演一對關係密切又帶競爭的好朋友。（葉志明 攝）

出口夏希及蒔田彩珠來港宣傳期間，有走到彩虹邨打卡。（網上圖片）

開拍前4個月漫畫特訓 出口夏希挑戰貼網點 蒔田彩珠被集中線考起

5年前合作《舞伎家的料理人》，都是大師是枝裕和的作品，三人結下一份緣。隨後兩位演員都有再合作一次，不過只是短短的一日共演戲份，所以今次再聚，仍有份初次見面的感覺。來到今次《Look Back 驀然回首》，因為要扮演漫畫家，所以開拍前要接受長達4個月的漫畫訓練，當中哪些獨特技巧是最難克服？出口夏希︰「落網點最難，個步驟至今都我都不覺得已經掌握。」蒔田彩珠就覺得畫背景的集中線，「因為要畫得好直，非常之難。」

戲中出口夏希及蒔田彩珠都為漫畫奮鬥，宣傳也用上畫漫畫一幕做海報。 （網上圖片）

《龍珠》VS《蠟筆小新》

漫畫可說是日本人的本命，每人都會有一部心愛的漫畫，要兩位推介一部心儀之選，原來都可能是你我心水。出口夏希︰「我在威尼斯時答《龍珠》，其實我都喜歡《Hunter x Hunter》，但呢刻呢……都是選《龍珠》。細細個已經睇完，成長後試過由第一集重看一次，那份衝擊比細個看時更大。」蒔田彩珠的選擇就是《蠟筆小新》。「無論漫畫或電影都喜歡，尤其漫畫特別有份生活感，很多都是成人才會理解的事，特別喜歡。」

出口夏希在戲中飾演「藤野」，一下「藤野Kick」令蒔田彩珠印象難忘。（葉志明 攝）

出口夏希最愛的漫畫是《龍珠》︰「細細個已經睇完，成長後試過由第一集重看一次，那份衡擊比細個看時更大。」（葉志明 攝）

那麼在看《驀然回首》動畫版時，哪一幕最感動自己？出口夏希︰「京本死後那一幕是相當感動，本身是有句對白，但看劇本時，已覺得用口講出來，感情會比較乾澀，更會冷卻下來，所以當導演叫我不用說時，就覺得導演好似拯救了自己一樣。」蒔田彩珠︰「一定是『藤野Kick』一幕，動畫版已經做到好衝擊，想不到真人版都可以重演得那麼精彩，當下背景音樂更突然停下來，很有氣氛，完全沒有不自然的感覺。」

蒔田彩珠能夠再次跟是枝裕和合作，心情非常緊張，但開心是知道今次合作時間較長，可以日日見到導演。（葉志明 攝）

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能夠再拍到是枝裕和的電影，當然既興奮又緊張。兩位可有著緊要去表現自己，令導演看到自己的進步？出口夏希︰「當然好開心有第二次的合作機會，一開始是非常緊張，緊張是來自如果交不出明顯的進步，導演會覺得怎樣呢？」最終可有獲得讚賞？「相信有的！」蒔田彩珠同樣都有緊張心情，但知道今次跟導演合作時間較長，可以日日見到導演，心情是開心多。

電影刻意安排，在秋田縣拍攝了一年四季的景色，要兩位給觀眾推介，最美的季節，二人不約而同說是冬天。出口夏希︰「大雪積得非常厚和漂亮，就算東京都看不到這種景象，好值得推介畀大家。」