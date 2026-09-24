鯨獄逃生｜80呎巨鯨肚內求生60分鐘　開啟幽閉式災難片新高度

又一幽閉災難題材電影，年度最窒息驚悚鉅製，《鯨獄逃生》（WHALEFALL）講述主角潛水員被一條長達80呎、重達60噸的巨大抹香鯨活吞，在547呎深海之中，困在漆黑幽閉的鯨腹裡面，面對只剩下最後60分鐘氧氣倒數，讓觀眾在大銀幕上實時感受前所未有的絕境逃生超極限體驗！（10月15日上映）

《鯨獄逃生》（WHALEFALL）講述主角潛水員被一條長達80呎、重達60噸的巨大抹香鯨活吞，在547呎深海之中，困在漆黑幽閉的鯨腹裡面。 （《鯨獄逃生》海報）

改編全球暢銷同名小說

《鯨獄逃生》改編自美國作家Daniel Kraus，於2023年出版的全球暢銷同名小說。故事贏盡讚賞，被評為既細緻又宏偉，兼具嚴謹扎實的科學根據。在超刺激的求生歷險之外，更交織一段感動人心的父子情，令故事層次更加立體豐富。

困在漆黑幽閉的鯨腹裡面，男主角要面對只剩下最後60分鐘氧氣倒數。（《鯨獄逃生》劇照）

全片在片場搭建超真實巨大鯨腹，主角奧斯汀艾布斯親自潛入水中演出所有逃生場面，加上海洋實景拍攝。（《鯨獄逃生》劇照）

被喻為深海版《火星任務》X《127小時》

《鯨獄逃生》早在CinemaCon 2026首度曝光絕密片段，即以震撼無比的感官衝擊與令人屏息的深海幽閉感，引爆超高評價，被喻為深海版《火星任務》(The Martian) 遇上《127小時》(127 Hours)，激讚將「求生驚悚片提升到了全新高度」！

《鯨獄逃生》的主角潛水員被一條長達80呎、重達60噸的巨大抹香鯨活吞，在547呎深海之中。（《鯨獄逃生》劇照）

4DX版盡享最極致感官刺激

全片在片場搭建超真實巨大鯨腹，主角奧斯汀艾布斯親自潛入水中演出所有逃生場面，加上海洋實景拍攝，一定要在大銀幕欣賞，才可充份感受與主角同步被困逃生的驚險過程。特別推介4DX版，以動感、特效加多重感官體驗最極致的刺激歷險！

特別推介4DX版，以動感、特效加多重感官體驗最極致的刺激歷險！（《鯨獄逃生》劇照）

特別推介4DX版，以動感、特效加多重感官體驗最極致的刺激歷險！（《鯨獄逃生》劇照）

《凶器》人氣新星奧斯汀艾布斯

主角潛水員由近期熱爆驚悚電影《生化危機》（Resident Evil）、《凶器》(Weapons) 及大熱美劇《毒癮女孩》(Euphoria) 的荷里活新生代人氣男星奧斯汀艾布斯 (Austin Abrams) 擔演，大展孤身一人在極端困境下的爆發性演技。飾演父親的是《復仇者聯盟》系列 (Avengers) 的「魁隆」（Thanos）金像提名男星佐斯布連 (Josh Brolin)，實力派老戲骨為電影更添精彩戲味。

《復仇者聯盟》系列 (Avengers) 的「魁隆」（Thanos）金像提名男星佐斯布連 (Josh Brolin)，實力派老戲骨為電影更添精彩戲味。（《鯨獄逃生》劇照）

【故事簡介】

一名經歷人生低谷、幾乎放棄生命的年輕潛水員（奧斯汀艾布斯 飾），為尋找亡父（佐斯布連 飾）遺骸潛入深海，卻意外被一條長達80呎、重達60噸的巨大抹香鯨活吞。困在漆黑窒息的鯨腹中，面對只剩最後 60分鐘的氧氣倒數，他拼命逃生，卻竟在最絕望危險、最意想不到的地方，重新找到活下去的理由。最終他能否在氧氣耗盡前逃出生天？！（上映日期︰10月15日）