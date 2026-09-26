挑情醜聞｜孫藝珍多年保持零贅肉少女身材　靠3件事保持45公斤

南韓清純女神孫藝珍與玄彬結婚並順利產子後，近期以Netflix19禁古裝大劇《挑情醜聞》（The Scandal）作為產後重返幕前的復出首作。她在劇中一改過往清純溫婉形象，飾演外表端莊但內裡深藏算計的「趙氏夫人」，反差獲得好評。孫藝珍這次雖然沒有全裸上陣，火辣身材完全不輸同劇的Nana。

Netflix19禁古裝大劇《挑情醜聞》（The Scandal）是孫藝珍產後重返幕前的復出首作。（IG/@netflixkr）

孫藝珍保持緊緻零贅肉少女身材

孫藝珍在劇中除了展現了細膩演技，身材狀態同樣成為焦點。雖然她沒有Nana的大尺度裸露場面，但貼身的古裝造型仍能看得出她緊緻零贅肉的好身材。現年44歲的孫藝珍於2022年跟玄彬結婚後，同年11月誕下兒子，產後孫藝珍積極修身回歸工作，而狀態比生B前更好，獲大批網民及粉絲都驚歎如何保持到少女身材。

《挑情醜聞》是孫藝珍產後重返幕前的復出首作。（Netflix）

孫藝珍在劇中除了展現了細膩演技，身材狀態同樣成為焦點。（Netflix）

雖然孫藝珍沒有Nana的大尺度裸露場面，但貼身的古裝造型仍能看得出她緊緻零贅肉的好身材。（Netflix）

孫藝珍靠3件事保持45公斤

孫藝珍私下熱愛做運動，除了健身之外，還會做普拉提，曾試過在節目上分享高難度動作，無論倒吊一字馬或是健身、行山、腹肌鍛煉都難不倒她，她更透露鍊普拉提能令體態及肌膚更結實緊緻。除了靠運動之外，孫藝珍亦會進行輕斷食，平日正常低卡高蛋白飲食，每周都會挑選兩天拉長空腹時間來長年保持45公斤。

孫藝珍私下熱愛做運動，除了健身之外，還會做普拉提。（IG/@yejinhand）

孫藝珍私下熱愛活動。（IG/@yejinhand）

孫藝珍經常做Gym操Fit好身材。（IG/@yejinhand）