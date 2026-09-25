終局之戰｜四大Encore彩蛋分析　修訂兩大結尾位劍指末日博士

為年底《復仇者聯盟︰末日降臨》（Avengers: Doomsday）上畫造勢，《復仇者聯盟：終局之戰 加碼重映版》（Avengers: Endgame Encore）昨日（24/9）正式上畫，不少影迷第一時間撲飛，為的是一早強調會有全新片尾彩蛋，以及《復仇者聯盟︰末日降臨》的精彩片段。結果不負眾望，不僅片長增加了約4分鐘，更一口氣追加四個震撼級別的片尾彩蛋。以下就為大家逐一拆解這四個彩蛋的深層內幕，以及如何與末日博士的崛起拉上致命關係。

《復仇者聯盟：終局之戰 加碼重映版》（Avengers: Endgame Encore）昨日（24/9）正式上畫，大家可以在大銀幕重溫經典。（《復仇者聯盟：終局之戰》影片截圖）

《復仇者聯盟：終局之戰 加碼重映版》（Avengers: Endgame Encore）昨日（24/9）正式上畫，大家可以在大銀幕重溫經典。（《復仇者聯盟：終局之戰》影片截圖）

## 注意︰以下含劇透 ##

彩蛋一：加長美隊「最後一舞」

原版《終局之戰》的結尾，以「美國隊長」史提芬羅傑斯（Steve Rogers）選擇留在過去，與摯愛佩姬卡達（Peggy Carter）跳完那支遲到了數十年的舞，在一片溫馨下完場。然而，在「加碼重映版」中，劇組就為這一幕拍下一個全新延續。當鏡頭再次帶到兩人在屋內溫馨共舞時，突然聽到幾下敲門聲，史提芬立即提高警覺躲在門後，而當佩姬開門後，赫然發現進來的是身穿時空變異管理局（TVA）制服的洛基。佩姬禮貌地問：「有什麼需要幫忙嗎？」洛基卻露出高深莫測的微笑回答：「不，我是來幫你們兩位的。」

原版《終局之戰》的結尾，以「美國隊長」史提芬羅傑斯（Steve Rogers）選擇留在過去，與摯愛佩姬卡達（Peggy Carter）跳完那支遲到了數十年的舞。（《復仇者聯盟︰終局之戰》影片截圖）

原版《終局之戰》的結尾，以「美國隊長」史提芬羅傑斯（Steve Rogers）選擇留在過去，與摯愛佩姬卡達（Peggy Carter）跳完那支遲到了數十年的舞。（《復仇者聯盟︰終局之戰》影片截圖）

原版《終局之戰》的結尾，以「美國隊長」史提芬羅傑斯（Steve Rogers）選擇留在過去，與摯愛佩姬卡達（Peggy Carter）跳完那支遲到了數十年的舞。（《復仇者聯盟︰終局之戰》影片截圖）

看似簡單對答，但只要有看《復仇者聯盟︰末日降臨》預告，末日博士曾經向眾人憤怒地說︰「你們每一個人，過的都是偷來的人生。」這是指向在《終局之戰》中，英雄們改寫歷史下，同時亦改變了末日博士的人生，繼而掀動了今次的大戰，而洛基所講的「我是來幫你們」，正是這個意思。

「變形俠醫」在《蜘蛛俠︰重生日》中突然再次失控，陷入暴走並四出破壞。於是班拿博士試圖將自己困在連「Hulk」都走不出的地下室。（網上圖片）

彩蛋二：「變形俠醫」地底遇襲

第二個彩蛋，就跟《蜘蛛俠︰英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）有關，鏡頭見到「變形俠醫」布斯班拿（Bruce Banner）將自己困在一個秘密的地底高防護防空洞中，事緣他在《蜘蛛俠︰重生日》中突然再次失控，陷入暴走並四出破壞。於是班拿博士試圖將自己困在連「Hulk」都走不出的地下室，研發血清徹底壓制或根除體內的綠色怪物。不過就在班拿錄製實驗日誌時，燈光突然閃爍，一巨大神祕身影伴隨著一抹綠光現身，並說出︰「我是來帶走你的（I've come to collect you）。」 然後聽到幾下Hulk招牌怒吼便靜下來，地面剩下印著與末日博士有莫大關連，拉托維尼亞（Latverian）的專屬圖騰標。

末日博士在片尾彩蛋已主動出擊，對地球上最強大的元老級英雄實施「元老英雄獵殺令」，將目標的元老復仇者聯盟的戰力，收歸旗下。（《復仇者聯盟：終局之戰》劇照）

據分析，這段彩蛋已證實末日博士正主動出擊，對地球上最強大的元老級英雄實施「元老英雄獵殺令」，以「定點清除」或「力量回收」的方法，將目標的元老復仇者聯盟的戰力，收歸旗下，這徹底奠定了末日博士遠超以往反派的壓倒性威脅。

彩蛋三︰TVA 監控室大亂

有睇《洛基》的劇集，都對時間變異管理局有一定認識，而第三個彩蛋就見到監控室起變化，主管莫比斯、凱西以及 O.B.見到多元宇宙監視螢幕不停閃爍，並出現兩個宇宙發生碰撞，而所顯示的兩個座標正是元祖X-men身處的「Earth-1005」以及「Earth-1127」一個MCU未完全揭曉的時空宇宙！兩個截然不同的地球正走向軌道交匯，甚至開始互相發射導彈，整個多元宇宙的時間線面臨全面崩解。而這只是開始，隨後錄得其他地球都開始出現碰撞，更一下子由10跳到300，甚至3000宗，證明多元宇宙已產生劇變。

有睇《洛基》的劇集，都對時間變異管理局（TVA）有一定認識，今次會對劇情起關鍵作用。(《洛基》第2季劇照）

彩蛋四︰Iron Man打鐵聲重現

去到彩蛋四，亦是最直接跟末日博士有關聯的一個。要解說這彩蛋，先要重塑2019年原版《終局之戰》中，最後謝幕後，在沒有任何畫面下，只傳來一陣陣「鏗鏘」的金屬敲擊聲。這幾下打鐵聲正是向2008年《鐵甲奇俠》第一集，東尼史達（Tony Stark）在山洞中打造 Mark 1 裝甲的經典聲效，亦象徵著無限傳奇的起點。來到「加碼重映版」，這幾下聲亦保留住，但今次就伴隨火花閃爍的畫面，而幾下敲擊聲後，鏡頭顯示的不再是 Mark 1 裝甲，而是「末日博士」的面具，兩個角色都是由羅拔唐尼飾演，但就帶出兩份感覺，此舉無疑令《末日降臨》有更大的期待度。