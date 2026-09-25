祖先鬼｜渡邊直美將「紅白藍」化身型裝　服指讚具地道特色見風采

台灣電影《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，強勢登入香港。電影由日本潮流天后渡邊直美重磅主演，更集結人氣男神劉以豪、黃瀞怡（小薰）、撒基努，以及凍齡女神徐若瑄特別演出，打造一場笑料與驚悚交織的尋根大冒險。並搶閘於中秋節（25至27日）登陸香港舉行優先場，10月1日國慶日矚目開畫！

渡邊直美大唱卡拉OK敬祖靈卻被罵！（《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》劇照）

將紅白藍都帶出潮味，服指有料到。（《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》劇照）

日本喜劇天后渡邊直美在片中飾演來台尋根的大明星「茱麗葉」，向來時尚大膽的她，在戲中首次現身，便以萬人迷姿態亮相，別出心裁地把常見於香港及台灣的「紅白藍膠袋」元素化身繽紛裙裝，這款充滿地道氣息的經典「茄芷袋」，更被日本網友戲稱為「台灣LV」；如今穿在渡邊直美身上，熟悉的在地元素瞬間有了高級訂製服氣勢，她更把山林小徑當成巨星紅毯霸氣登場，強烈的視覺反差搭配渡邊直美渾然天成的喜劇魅力，短短一場戲便讓人留下深刻印象。

（《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》劇照）

導演蘇達透露，這套吸睛的「紅白藍膠袋」造型出自服裝設計宋冠儀的創意巧思，「她覺得既可以有地道特色，又能夠展現茱麗葉的巨星風采。」尤其渡邊直美身穿華麗帆布裝行走山林，即使一度「卡住」，仍完全hold住全場，讓觀眾第一時間感受到角色的國際巨星架式。蘇達盛讚，看似短短的戲劇動作，其實包含了豐富的角色資訊，不僅兼顧喜劇特性與節奏，更直呼是「令人驚艷的設計」。

渡邊直美（左）與劉以豪（右）在電影《祖先鬼》有精彩對手戲 。（《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》劇照）

人氣男神劉以豪一改過往陽光形象，飾演天后身邊一路崩潰慘叫的經理人「小羅」。談到拍戲時幾乎要全程使用流利日文，劉以豪坦言是一大挑戰：「雖然原本有學過一點日文，但用外語拍戲完全是另一個世界！當下要注意自己的飽滿情緒，嘴巴卻要說日語，很容易卡住或覺得哪裡怪怪的，所以我最後就是靠死記硬背，逼自己在那個當下自然地說出來。」

電影裡除了渡邊直美的精彩演出，劉以豪也拋下男神包袱，將「平時是王子、害怕時比誰都失態」的反差崩潰感詮釋得極具感染力，與渡邊直美譜出影壇最不可思議卻又無比真誠的溫暖CP；而撒基努則挑戰具備中性氣質的「阿嘟」，以真實情感打破刻板印象，帶來令人捧腹大笑的精彩演出。

人氣男神劉以豪（左）飾演天后身邊的經紀人「小羅」。（《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》劇照）

在片中有極具突破性演出的小薰（黃瀞怡），這次挑戰一人分飾兩角，甚至要面對「中邪的自己」，談到這次的高難度演出，小薰笑稱自己拍攝時內心經歷連番鬥爭，懷疑自己是否能夠演好喜劇。小薰透露，化身鬼魅最困難的地方在於台詞完全不按牌理出牌，充斥著許多繞舌且沒有邏輯的話語，眼神必須同時保持極度定格卻又完全放空的狀態。小薰分享道：「其實在現場還沒正式開拍前，大家光看劇本就已經笑到瘋掉，但只要一開拍，我就得立刻進入狀況，好像我真的就是鬼一樣。」