復仇者聯盟4重映｜開畫奪冠　Cosplayers集結再被壯烈結局撼動

為迎接Marvel Studios年度壓軸鉅製《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）於12月16日震撼降臨，香港於昨日(9月24日)推出《復仇者聯盟4：終局之戰》「加碼重映版」，號召全城影迷重溫熱血沸騰的終極一戰，並搶先於大銀幕欣賞獨家《復仇者聯盟5：末日降臨》加碼片段。事隔7年，「加碼重映版」一開畫同樣登上票房冠軍寶座，氣勢持續。

《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》海報

《復仇者聯盟》系列在全球票房，已累積高達76億美元（約591億港元），當中最賣座，2019年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），香港票房勁收超過2.2億港元，更穩佔香港史上No. 1電影、最高開畫票房，及最快（6日）突破一億票房的三大紀錄，7年來無人能及。

即使是入戲院重溫，「美隊」帶起雷神戰鎚時依然令場內影迷尖叫。（《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）劇照）

昨日，過百位MCU Cosplayers及fans獲號召，集合超過三百多名觀眾一齊重溫這部殿堂級經典，人數之多令戲裡戲外都集結了一眾超級英雄，同場觀眾亦爭相與心儀角色合照，又以戲中對白打招呼，未開場先入戲。當戲院燈光一暗，全院隨即送上歡呼聲，來迎接闊別7年的「戰友」。而去到悲壯結局位，「鐵甲奇俠」為世界撻出致命一指時，都讓現場不少觀眾鼻酸抽泣。

《復仇者聯盟︰終局之戰 加碼重映》首映日上，過百位MCU Cosplayers及fans獲號召，集合超過三百多名觀眾一齊重溫這部殿堂級經典。（大會提供）

《復仇者聯盟︰終局之戰 加碼重映》首映日上，過百位MCU Cosplayers及fans獲號召，集合超過三百多名觀眾一齊重溫這部殿堂級經典。（大會提供）

去到播映《復仇者聯盟5：末日降臨》加碼片段時，大家都屏息靜氣觀看，生怕會錯過任何一個重要資訊。直至一幕幕極為震懾的畫面曝光，已難掩興奮之情，一瞬間全場血脈沸騰，到最後一個畫面完全送上，大家才解放被壓抑的亢奮，報以震耳欲聾的歡呼及掌聲，為難忘的一夜作結。同時亦帶住更為熱熾期待的心情，等候12月16日，《復仇者聯盟5：末日降臨》！

《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》首映日，戲裡戲外都集結了一眾超級英雄，同場觀眾亦爭相與心儀角色合照。（大會提供）

《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》首映日，戲裡戲外都集結了一眾超級英雄，同場觀眾亦爭相與心儀角色合照。（大會提供）

《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》首映日，戲裡戲外都集結了一眾超級英雄，同場觀眾亦爭相與心儀角色合照。（大會提供）

同此同時，《復仇者聯盟5：末日降臨》已於昨日開始預售，一眾狂熱影迷為搶到最佳位置，多間戲院於早上已出現人龍，到正式開賣一刻，戲院的網頁及手機程式都出現大塞車，不少粉絲雙管齊下，排住隊再開手機程式買飛，把握每一個機會。最終開賣短短數分鐘，預售首場同特典場均火速售罄!