懸疑警匪動作電影《偵戰》正式宣布定檔10月8日港澳上映，並於10月1日起推出優先場。電影由《無名指》導演孔令政執導兼編劇，集結四大影帝，包括三位金像影帝古天樂、任達華，以及金馬影帝謝君豪，聯同此沙領銜主演，還有袁富華、盧慧敏、楊偉倫主演，張兆輝友情演出，魏浚笙特別客串。

電影《偵戰》正式宣布定檔10月8日港澳上映，並於10月1日起推出優先場。（《偵戰》海報）

在定檔預告中，以「一宗命案，兩間密室」的謎團尚未揭開，一件必須在當晚拿到的東西又引出新的爭奪。有人擔心自己會被殺，有人公開放話威脅，槍戰、搏鬥與雨夜追逐接連發生。片中任達華的對白「人命總會有個價」與古天樂一句「免費嘅嘢係最貴」對白，暗示命案背後還藏着一場交易。早前電影拍攝期間，古仔亦曾透露片中除推理查案外，還有大量動作場面，並在雷雨環境下經歷多場高強度拍攝。

片中任達華的對白「人命總會有個價」與古天樂一句「免費嘅嘢係最貴」對白，暗示命案背後還藏着一場交易。（《偵戰》劇照）

任達華飾演的總局大探長司寇宮強勢介入，下令檢驗眾人配槍，掌握警局內部權力。（《偵戰》劇照）

全片集結多位實力演員同場交鋒。古天樂飾演的計子默行事雷厲風行，卻被一顆自己保留、承載着對兒子牽掛的停產子彈推向嫌疑中心，從查案者驟然跌入自證的困境。此沙飾演的陽作是計子默的忠實拍檔，同時行動詭秘、身負重任，站在信任與隱瞞之間，兩人的配合也成為對彼此信任的考驗。任達華飾演的總局大探長司寇宮強勢介入，下令檢驗眾人配槍，掌握警局內部權力；謝君豪飾演的情報局專員畢書堂慧眼識人、心思細密，身份卻帶着難以看清的一面。盧慧敏飾演的遲雨泇聰慧親和，以法醫的敏銳在計子默受懷疑時給予信任，但相信不等於已證明清白。張兆輝、袁富華、楊偉倫等亦悉數入局，眾人身份與立場難辨，共同織就一張「全員有嫌疑」的人物關係網。

此沙飾演的陽作是計子默（古天樂 飾）的忠實拍檔，同時行動詭秘、身負重任，站在信任與隱瞞之間，兩人的配合也成為對彼此信任的考驗。（《偵戰》劇照）

謝君豪飾演的情報局專員畢書堂慧眼識人、心思細密，身份卻帶着難以看清的一面。（《偵戰》劇照）

故事講述一名嫌疑犯於東城警署羈押倉內離奇蒸發。警長默子（古天樂飾演）於建築物內外緝捕。百思莫解之際，他接到拍檔陽作（此沙飾演）匪夷所思的消息，逃犯被揭發身處10公里外的警察總部檔案庫。反鎖的倉庫里，潛犯胸膛中槍斃命。他如何兔脫東城的牢房，溜到總部的檔案庫，從一個「密室」抵達另一「密室」？行凶彈頭證實乃默子的9999子彈。潛犯的死因詭譎，總督察司寇宮（任達華飾演）對默子虎視眈眈。燒腦佈局盤根錯節，默子成為頭號疑犯，情報局副專員畢書堂（謝君豪飾演）更被卷進懸案漩渦。默子與陽作能否撕破層層迷局，為受害人討回公道？