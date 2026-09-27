善男信女｜創作緣起街市爭執片　導演楊兩全解拆都市躁鬱因由

電影《善男信女》，由楊兩全執導、楊偉倫、鍾雪瑩、彭秀慧、盧鎮業、伍詠詩及甄玉如主演，故事由一宗出錯餐事件開始，令楊偉倫飾演的榮吉，與鍾雪瑩飾演的若蕾交惡，冤冤相報、愈演愈烈。據導演講，故事緣於一條網絡影片，拍下街市上一男一女，為小事而爭執，最後大打出手。楊兩全最想知道一個輕微碰撞，如何引發一場大混戰。二人當日經歷了甚麼？其日常是怎樣過？跟身邊朋友又如何相處？然後，便發展出這部《善男信女》。（電影將於10月29日上映）

據導演楊兩全講，《善男信女》個故事，緣於一條網絡影片，拍下街市上一男一女，為小事而爭執，最後大打出手。（葉志明 攝）

據導演楊兩全講，《善男信女》個故事，緣於一條網絡影片，拍下街市上一男一女，為小事而爭執，最後大打出手。（影片截圖）

楊兩全在中學時已經寫舞台劇劇本，大學都繼續有玩舞台劇，但自覺不是專業級別。入到中大讀新聞與傳播，開始拍下紀錄片，同時亦對電影這媒介感興趣，於是參與鮮浪潮，參加首部劇情計劃，《善男信女》的劇本，就是第八屆「首部劇情電影計劃」大專組優勝作品之一，之前亦有參與電影《過時‧過節》的編劇工作。

「寧願自己去探索做導演的可能」

向來喜歡寫作、寫故事，導演並非自己的人生目標，直至屬於自己的劇本誕生，自己的一份心血到底要交託給誰去呈現？「除非個導演是我相熟，否則不想將份心水結晶交託他人，漸漸就寧願自己去探索做導演的可能。」自己是文字創作底，影像創作就是另一門學問︰「要實踐自己心中影像是不容易，再者，有時團隊予你的建議，分分鐘比心中所想的更好，只要信任自己的團隊，他們都想幫你，自會帶畀你不少衝擊。」

故事的爭執由外賣出錯而起，然後中間發生的事不停將矛盾深化，直至一發不可收拾的地步。（《善男信女》劇照）

故事的爭執由外賣出錯而起，然後中間發生的事不停將矛盾深化，直至一發不可收拾的地步。「劇本源於一條街市爭執片，一男一女因為一個輕微碰撞，如何引發一場大混戰。我最想知二人當日經歷了甚麼？其日常是怎樣過？跟身邊朋友又如何相處？然後，便發展出這部《善男信女》。故事講外賣出錯起事端，平時就算外賣麥樂雞，冇畀到麥樂雞醬，我都會嬲，應該點辦？照食還是專誠落去拎？遇上當日心情不爽，就會有更多情緒和感受出來。」

楊兩全︰「第一個鏡頭，好多緊張與不安，好似如何跟演員溝通？大家會否睇小我？都幾大壓力。」（葉志明 攝）

「第一個鏡頭，好多緊張與不安」

作為新導演，就是難忘開鏡第一日的情況，而楊兩全當導演的第一日，就是要拍金像影后廖子妤與金馬影后鍾雪瑩，在街上相遇的一幕。「這是第一個鏡頭，好多緊張與不安，好似如何跟演員溝通？大家會否睇小我？都幾大壓力。到拍完才覺得，一切都是自己的心魔作怪，最初是不夠膽表達自己的，其實這正是自己掣肘自己，基本上大家都好Nice。大家要知道你在想甚麼，才幫到你，所以你一定要努力表達自己想要甚麼。」

楊兩全在開拍初期，每個鏡頭都反問是否已經最好，怎樣才可以更好呢？「我講笑地說，覺得自己一坐上導演凳，智商好似下降一點。」（葉志明 攝）

「覺得自己一坐上導演凳，智商好似下降一點」

知道有效地跟工作人員溝通才是王道，但自己跟自己個腦又是如何完美溝通？「自己會不斷追求完美，每個鏡頭都反問是否已經最好，怎樣才可以更好呢？我講笑地說，覺得自己一坐上導演凳，智商好似下降一點。其實不是這麼難決定，只要坐上導演凳後，做番一個觀眾角色，問自己覺得場戲好冇睇？好睇就OK！如一直吹毛求疵，就會有不安全感，所以從觀眾角度出發就可以。」

壓軸一場戲，要二人在茶餐廳大打一場，本身有動作指導，動作場面原先想多一點，誇一點，可惜時間不夠，被逼擱置。（《善男信女》劇照）

而經過首次拍攝工作，楊兩全都對電影拍攝有一份體會。「比較難處理是壓軸在茶餐廳二人大打一場，本身有動作指導，動作場面原先想多一點，誇一點，但當日時間掌控不夠好，時間不夠。這令我自覺編劇出身的自己，總覺得拍晒劇本上的東西才安心，但出到來才發現，拍晒所寫的東西，出來個節奏都未必好。現在有了這想法，回想起第一日應可以作更多取捨，留下多一點資源拍後面的戲分。」