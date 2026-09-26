10.1半價睇好戲｜王丹妮巡迴全港派爆谷　導演吳煒倫驚喜現身幫手

由香港戲院商會主辦，文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助的「10.1 半價睇好戲」活動即將開鑼！今日（9月26日）中秋翌日假期，商會特別舉行「9.26爆谷出沒注意」街頭快閃活動，安排「10.1半價睇好戲」宣傳車駛入鬧市，沿途播放群星宣傳片，全力為活動造勢。而去到銅鑼灣站，《夜王》導演吳煒倫更突然出現，加入「爆谷小隊」，幫手派埋一份。

「10.1 半價睇好戲」活動即將開鑼！今日（9月26日）中秋翌日假期，商會特別舉行「9.26爆谷出沒注意」街頭快閃活動，由王丹妮向民眾派爆谷。（盧振輝 攝）

「10.1 半價睇好戲」活動即將開鑼！今日（9月26日）中秋翌日假期，商會特別舉行「9.26爆谷出沒注意」街頭快閃活動，由王丹妮向民眾派爆谷。（盧振輝 攝）

人氣演員王丹妮（Louise）獲邀擔任特別嘉賓，率領「爆谷小隊」跑勻港九新界！小隊由中午至黃昏先後快閃沙田火車站、旺角朗豪坊及銅鑼灣百德新街等街頭熱點，吸引大批市民圍觀，現場氣氛熱烈。身為「爆谷控」的Louise親自落區派發免費爆谷，場面既新鮮又窩心。她笑言：「平時去戲院謝票雖然都有機會接觸觀眾，但今次走入街頭，直接將爆谷送到影迷手上，見到大家攞住爆谷笑容滿面，嗰份喜悅真係特別強烈。」

王丹妮率領「爆谷小隊」跑勻港九新界！小隊由中午至黃昏先後快閃沙田火車站、旺角朗豪坊及銅鑼灣百德新街等街頭熱點，吸引大批市民圍觀，現場氣氛熱烈。（盧振輝 攝）

王丹妮指平時去戲院謝票雖然都有機會接觸觀眾，但今次走入街頭，直接將爆谷送到影迷手上，見到大家攞住爆谷笑容滿面︰「嗰份喜悅真係特別強烈。」（盧振輝 攝）

她續指，一包小小的爆谷就能即時拉近與觀眾的距離，令大家瞬間聯想到入戲院睇戲的歡樂時光。加上活動正值中秋翌日假期舉行，能在佳節與市民近距離見面，親手送上爆谷驚喜，街頭洋溢著團圓的氣氛，令整個活動更添溫馨與意義。不少粉絲亦專程到場支持，沿途與王丹妮互動合照，令現場氣氛更加熱鬧。落力為「10.1半價睇好戲」宣傳的Louise亦不忘向全港影迷呼籲，記得在 10 月 1 日齊齊入戲院，享受半價睇好戲的優惠，全城投入「FUN」享好戲，以實際行動支持香港戲院業，齊心撐所有電影，尤其是港產片。

去到銅鑼灣站，《夜王》導演吳煒倫更突然出現，加入「爆谷小隊」，幫手派埋一份。（大會提供）

去到銅鑼灣站，《夜王》導演吳煒倫更突然出現，加入「爆谷小隊」，幫手派埋一份。（大會提供）

爆谷小隊所到之處，都人頭湧湧。（盧振輝 攝）

「10.1半價睇好戲」由文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處的電影發展基金資助，當日全港52間商業戲院所有場次，不論放映格式或影院類型，戲票一律半價。觀眾可欣賞多套最新上映的中外熱門猛片、港產佳作、動畫等，好戲連場，萬勿錯過！戲票將於明天 9月28日（星期一）中午12時起，陸續於各大戲院票房、院線網站及手機應用程式公開發售。詳情請留意各大院線公布。