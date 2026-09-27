無涯之約｜AK江𤒹生加盟聲演要角　助香港全新動畫IP宇宙11月出戰

繼早前登陸香港第一屆「Hong Kong Comic Con 2026」並首次發佈香港最新動畫IP宇宙，《無名指》導演孔令政自編自導的本地原創科幻動畫《無涯之約》(Odium Zero)終於落實今年11月隆重獻映。同時亦宣佈重磅消息：男團MIRROR成員江𤒹生(AK)強勢加盟《無涯之約》動畫IP宇宙，聲演重要角色亞雷。《無涯之約》亦將參與CON-CON Hong Kong 全新企劃「CON-CON THE MIX」，於銅鑼灣希慎廣場5樓首次設立《無涯之約》Pop-up期間限定店，展示動畫IP多元衍生的無限可能。

《無名指》導演孔令政自編自導的本地原創科幻動畫《無涯之約》(Odium Zero)終於落實今年11月隆重獻映。（《無涯之約》海報）

星級陣容為《無涯之約》獻聲演出

由孔令政編劇及執導、朱漢威監製、ORINPIX Studios Limited製作的最新香港原創科幻動畫《無涯之約》是一部關於致命謊言與守護良知的未來科幻作品。動畫以少女五月為主角，講述未來世界受神秘「物質」入侵，人類感染後即變成恐怖怪物，盲目廝殺。為生存而撒謊的人只會陷入更失控的絕境，真相竟隱藏在五月身上。星級陣容為《無涯之約》獻聲演出：李佳芯聲演勇闖重災區查找真相的少女五月；任達華聲演暗中操控一切的中央醫院院長飛奧多；魏浚笙聲演手身不凡的災難應變部隊指揮官閻歌；盧慧敏聲演疫情下倖存的8歲女孩Anna。

李佳芯聲演勇闖重災區查找真相的少女五月。（《無涯之約》劇照）

魏浚笙聲演手身不凡的災難應變部隊指揮官閻歌。（《無涯之約》劇照）

任達華聲演暗中操控一切的中央醫院院長飛奧多。（《無涯之約》劇照）

而最新加盟聲演陣容的則是歌手與演員江𤒹生(AK)，演繹最後才現身的重要角色亞雷。堪稱為整個《無涯之約》動畫IP宇宙內最強大的角色，亞雷是由反派飛奧多院長混合基因製造出來、獨一無二的「合成完全體」，擁有摧毀一切的「戰神級」力量：可以徒手撕開骨灰怪物，甚至將它們的殘骸造成兵器！而他的出現，完全是為了對付女主角五月，註定要跟她展開一場宿命生死戰。但他跟五月其實有特殊連結！到底是甚麼關聯？必須由觀眾入場去發現！

AK江𤒹生醉心動畫︰一直好嚮往動漫世界

憑主演《我們不是甚麼》而人氣高企的AK，看過《無涯之約》預告已大讚「好靚」，所以開心接受邀請參與這部完全港產的動畫配音：「《無涯之約》畫風很美，完全是我自己喜愛的風格，加上知道是純香港團隊製作，所以好想參與，支持這件事，也覺得好榮幸。」AK又親自分析自己的角色：「亞雷外型漂亮有型，而且能量很高，非常好打！但其實人物性格複雜：外在強大、沉鬱而霸氣十足；內心卻有一種溫柔。」要表現出角色的憤怒情緒，同時要演繹內心戲，這種反差，正是AK為亞雷配音的一項挑戰。

由AK江𤒹生聲演的角色亞雷，是由反派飛奧多院長混合基因製造出來、獨一無二的「合成完全體」，擁有摧毀一切的「戰神級」力量。（《無涯之約》劇照）

AK坦言比起拍戲、拍劇可以用表情動作交代，配音工作需要動用更多幻想空間。除了講對白，角色的一些動作或反應，都要配合不同程度的呼吸聲或叫喊聲來表達。AK亦詳細解釋了個人喜愛動漫的原因，是因為動畫常常用天真單純的劇情去講正面的道理與訊息：「動畫世界很美好，多數會是大團圓結局。我內心有同樣的價值觀：深信有付出就有成果，每個人都是自己的動漫主角，努力奮鬥，逐步成長，達成夢想。所以我一直好嚮往動漫世界。而《無涯之約》也是用貼近大家的故事去講一些意義和道理，令我也很喜歡。」AK更認為《無涯之約》是他心目中的「王道漫畫」，即集齊「努力、友情、勝利」等正面元素，也正是他喜歡的類型。《無涯之約》同步發佈全新海報，宣佈11月於指定戲院作特別放映，敬請密切留意映期。

與此同時，《無涯之約》又將登陸由CON-CON Hong Kong 延伸而成的「CON-CON THE MIX」。首屆「CON-CON THE MIX」選址銅鑼灣希慎廣場，連結 IP、品牌、潮流、創作者、設計師、藝術家與粉絲，激發更多跨界可能。《無涯之約》將進駐5樓，首次開設期間限定店，推出一系列《無涯之約》首批限定商品及聯乘創作，將《無涯之約》的核心概念轉化成實體單品，正式開展動畫IP商品的創意版圖。