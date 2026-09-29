九龍城寨｜鄭保瑞終極回應飯盒問題　「唔會特登買個難食畀你」

由香港影視界慶祝國慶籌備委員會籌辦，紫荊文化集團榮譽支持的《慶祝中華人民共和國成立77週年招待會》，昨晚（28/9）隆重舉行，《九龍城寨》系列導演鄭保瑞都有出席。電影《九龍城寨之終章》自開拍以來，一直成為城中熱話，除了由尖東拍到去廟街，成了流動觀光點，劇組的飯盒同樣具話題。自吳彥祖在一次訪問投訴難食後，張文傑都爆飯盒配搭新穎難以想像。不過導演鄭保瑞接受訪問，就力撐飯盒冇問題，自己日日都食，仲覺得幾好食。「其實買飯嗰幾個場務手足都唔開心，人哋唔係特登買個難食畀你，不過大家口味唔同。」

《九龍城寨之終章》導演鄭保瑞，力撐劇組飯盒冇問題，自己日日都食。「其實買飯嗰幾個場務手足都唔開心，人哋唔係特登買個難食畀你，不過大家口味唔同。」（盧振輝 攝）

問到飯盒事宜，鄭保瑞強調自己日日都食，又覺得冇問題幾好味。「我只可以講口味人人唔同，雖然我都有自備午餐，因為要減肥，食菜多，但我都叫阿姐預備個飯盒畀我，我日日都食，我又覺得幾好食。」至於有指飯盒菜式配搭「新穎」，鄭保瑞表示不覺得特別奇怪︰「我都想同工作人員講兩句，唔會有人專登買啲難食嘅嘢返嚟，不過大家口味唔同，下次可以全面啲。」

自吳彥祖在「廿四味」李凱賢Brian YouTube節目中，投訴劇組飯盒難食要自備飯盒後，令「城寨」繼叉燒飯後，又添一名物。（影片截圖）

同樣在Brian的YouTube節目，張文傑就透露劇組飯盒配搭比較「新穎」，但自己因為食自備的健康餐，未知味道如何。（影片截圖）

未有演員即場投訴 「我又衰，可能遲放飯」

既然有演員提出問題，拍攝期間導演又可有即時作出跟進？「佢哋又冇喺現場講。其實部部戲都有人話啲飯盒難食，唔係第一次啦，咩螢光汁，我哋都聽咗廿幾年，點會當係一回事？日日都有人話難食，有人話好食。日日都食燒味飯，轉下有汁嘅，又話啲汁浸到啲飯爛晒，咁點啫。我又衰，可能遲放飯，成日拍埋兩個鏡頭先，搞到啲汁同啲飯混埋一齊，呢樣係非戰之罪。」

鄭保瑞在訪問中一直為劇組平反︰「我又衰，可能遲放飯，成日拍埋兩個鏡頭先，搞到啲汁同啲飯混埋一齊，呢樣係非戰之罪。」（盧振輝 攝）

冇搵吳彥祖跟進 「有咩好傾，又唔係第一日拍戲」

鄭保瑞覺得演員的反應是真實，的確可以覺得難食，但都坦言這件事有令同事不快︰「買飯嗰幾個場務手足都唔開心，人哋唔係特登買個難食畀你，我只可以講，大家都盡力做好件事。」問到事後可有找吳彥祖傾下？「有咩好傾，又唔係第一日拍戲。（記︰但佢反應激烈嘛！）佢反應激烈但又冇喺現場講過，可能佢自己吞晒唔想煩我啦，但下次大家唔怕講，想食咩都可以講，好易解決。今次我當趣聞去聽，希望劇組唔好介意。」

問到在元朗搭建的城寨場景，拍畢後可會保留做景點？鄭保瑞︰「都有傾過保留，但都唔係咁容易，始終本身係搭嚟拍戲，如果要保留讓人參觀，就係起樓，兩回事嚟。」（盧振輝 攝）

問到鄭保瑞從影多年，食過最難食的劇組飯盒又是甚麼模樣？鄭保瑞︰「我又覺得大家開工，都係螢光飯嗰啲啦，擺得三個鐘，個飯熟成咗啦，會有幾好食吖。有時食兩啖就走，望到唔啱食，就算啦，當減下肥。」

郭富城飾演的「殺人王」，到底會否在《終章》再次亮相？鄭保瑞再三強調︰「大家睇啦！大家睇啦！」（《九龍城寨之圍城》劇照）

「大家睇啦！大家睇啦！大家睇啦！大家睇啦！」

早前郭富城表示未有參與《終章》的拍攝，是否屬實？鄭保瑞就一直以四個字「大家睇啦！」回應，一口氣講足8次，似有口難言暗藏秘密。「我仲有秘密？已經周街拍畀你哋拍晒啦大佬！」至於在元朗搭建的場景，拍畢後會否保留做景點？「都有傾過保留，但都唔係咁容易，始終本身係搭嚟拍戲，如果要保留讓人參觀，就係起樓，兩回事嚟。」