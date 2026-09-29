69歲呂良偉加盟《John Wick外傳》　狂操肌對戰甄子丹︰唔易食呀

由香港影視界慶祝國慶籌備委員會籌辦，紫荊文化集團榮譽支持的《慶祝中華人民共和國成立77週年招待會》，昨晚（28/9）隆重舉行，早前在歐洲拍完戲返港的呂良偉都攜同太太出席，今次歐洲之行是拍攝甄子丹自導自演的荷里活大製作，《殺神John Wick》系列的外傳電影《CAINE》（台灣譯名：《捍衛任務》；大陸譯名：《疾速追殺》）。69歲的呂哥都要親身上陣，跟「宇宙最強」大打一場︰「甄生啲打戲都唔易食。」

69歲的呂良偉，今次歐洲之行是拍攝甄子丹自導自演的荷里活大製作，《殺神John Wick》系列的外傳電影《CAINE》。（盧振輝 攝）

呂良偉獲甄子丹邀請，當然是要落場打，對69歲的呂哥而言，因為一直有做運動，所以難度不高。「我都要打，我平時都有操練，甄生啲打戲都唔易食呀，都有同佢對打。」原定要在戲中除衫騷下肌肉，一向健碩的呂哥，都要為6嚿腹肌加操。「後來話唔需要，都冇話白操嘅，操咗就係自己。」

呂良偉表示自己一直有做運動，所以拍打戲難度不高，不過甄子丹的動作戲都不易應付。（盧振輝 攝）

《殺神John Wick》外傳開拍消息傳出後，甄子丹於聲明裡表示：「凱恩是一個擁有悲慘過去的不可思議的人物，我很高興能回歸這個角色。」（《殺神John Wick 4》電影劇照）

呂良偉大讚甄子丹，今次既是男主角又兼任導演，場面拍得非常精彩。「我見佢特別忙特別辛苦，部戲拍得好精彩，值得大家期待，全英語對白，我都要忙配音。」問到呂哥可有興趣搞電影製作，原來都已努力中。「有搞緊製作，一直諗點樣可以令香港電影更輝煌，題材都係搞動作啦，冇人想睇我演文藝片。」