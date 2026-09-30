湯告魯斯新片《挖掘者》港澳突然撤檔　疑涉敏感內容台灣如期上映

由荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的電影《挖掘者》（Digger），原定10月1日國慶日香港上映 IMAX 優先場，10月2日正式全港上映，但近日突然有指因內容涉及「敏感內容」及「政治諷刺」，香港、澳門傳出撤檔消息。現登上各大戲院網站，都沒有提供有關場次，無法預售門票。《香港01》有聯絡電影宣傳，暫未有回應，目前未知撤檔原因，及未有消息指何時正式上映。

《挖掘者》被形容為「一部災難規模的喜劇」，香港原定於10月1日IMAX搶先上映，10月2日正式震撼登場，現所有場次均收起。（《挖掘者》影片截圖）

在新戲《挖掘者》中，湯告魯斯飾演世界上最具影響力的人物，因一手策劃計劃失控，而釋放出毀滅性災難。他必須在一切崩塌之前，用盡所有手段向世界證明，自己不是罪魁禍首，而是唯一救世主！而湯告魯斯在戲中的造型，都是一頭灰白亂髮、凸腩、滿面鬍鬚，一口濃重美國南方口音，演活狂妄自大的石油大亨。

湯告魯斯在《挖掘者》終極預告中，頂住灰白亂髮、凸腩、滿面鬍鬚，一口濃重美國南方口音，演活狂妄石油大亨。（《挖掘者》影片截圖）

不少網民驚呼：「完全認唔出係佢！」（《挖掘者》影片截圖）

這部堪稱「一部災難規模的喜劇」，一直被影迷期待，而湯告魯斯的突破性演出，更有望衝擊來年的奧斯卡最佳男主角。不過現時疑因片中的敏感內容，令香港及澳門的映期有變，有傳可能要作刪剪並經導演及片商同意，才可以再排期上映，似乎都要一段頗長時間。至於台灣方面，電影如期在10月1日推出限定口碑場，10月2日正式上畫，片商更在台灣戲院放置一座高達12米的電影主題「巨型鐵鏟」模型作宣傳。