食神「楊師傅」陳志成不滿星爺塞真煙頭　人工得500︰你侮辱緊我

周星馳電影孕育出不少經典角色，在《食神》（1996）入面，叫「好好味呀！」叫得好硬好假的「楊師傅」，本身是電影副導演陳志成，不時有客串幕前，在《咖喱辣椒》中也以「大麻成」一角跟星爺同場。早前，成哥去到YouTube頻道《威哥會館》接受訪問，提到拍《食神》時，原定八兩金飾演「楊師傅」一角，但星爺就點名要陳志成演。期間合作都算愉快，惟獨去到拍被「食神」訓話，要「含住啲煙頭企喺角落頭」一幕，星爺在用畢道具煙頭下，轉用真煙頭上陣，最後更只給予500元酬勞，就令成哥大感侮辱不滿，最後為保尊嚴拒簽收，不歡而散。

鳴謝︰威哥會館

在《食神》入面，飾演「楊師傅」一角的陳志成，本身是電影副導演，不時有客串幕前。早前，成哥去到YouTube頻道《威哥會館》接受訪問。（影片截圖）

拍《食神》時，原定八兩金飾演「楊師傅」一角，但星爺就點名要陳志成演。（影片截圖）

拍《食神》時，原定八兩金飾演「楊師傅」一角，但星爺就點名要陳志成演。（影片截圖）

緣起《咖喱辣椒》 星爺︰大麻成，我記得係你喇！

成哥陳志成，是圈中的副導演，參與過不少作品，而跟星爺的淵源就由《咖喱辣椒》（1990）開始，電影由柯受良做導演，成哥既擔任副導又客串「大麻成」一角。去到《國產凌凌漆》（1994）劇組任副導演，星爺第一日開工便望實成哥但冇出聲，直至去到第二日。「佢突然大力拍我膊頭︰『大麻成，我記得係你喇！』」原來星爺一直對成哥有印象，但未想起何時合作過。「之後午飯就叫埋我一齊食，唔使食飯盒。」

跟星爺的淵源就由《咖喱辣椒》（1990）開始，電影由柯受良做導演，成哥既擔任副導又客串「大麻成」一角。（影片截圖）

原本薛家燕做廟街算命師 楊師傅由八兩金演

成哥在訪問中講到原定《食神》楊師傅一角，是由八兩金飾演，但不知為何周生指定要他演，更是開拍前一日立即度戲服。對於星爺的執導手法，成哥坦言不太清楚想要甚麼。「拍足廿幾Take，冇講有咩要改進，就係不停拍，佢要你畀嘢佢，佢都唔知要咩。」不過好多鏡頭，往往又會在NG片段抽出，例如八兩金在講「溝埋嚟做瀨尿牛丸吖笨！」，最終就用了NG片段出街。

除了用NG片段，部分戲份甚至拍完都可以再作大改動。例如《食神》中廟街算命師傅苑瓊丹，原來本身是薛家燕飾演。陳志成︰「《食神》都係我做副導演，本來家燕姐做算命師傅，大致情節已拍完，係爭一啲近鏡要補，有日周星馳見到我拍就行開，但未拍完，我要趕住去第二部戲開工，冇跟到尾，最後入戲院睇，先知改由苑瓊丹演。」

《食神》中廟街算命師傅苑瓊丹，原來本身是薛家燕飾演，後來轉為演「味公主」。（影片截圖）

陳志成坦言拍《食神》拍得不開心，特別是被訓話一場。（影片截圖）

星爺用真未熄煙頭塞落口 「你使唔使咁過份呀？」

《食神》都算周星馳多部經典中，數一數二的作品，但成哥坦言拍攝時並不開心，觸發點就是被「食神」訓話，要「含住啲煙頭企喺角落頭」一幕。「本來有預備假煙頭，但NG太多用晒，就叫人點煙食煙，結果有啲仲未熄，就塞落我個口度，你使唔使咁過份呀？係咪過份咗，拍戲之嘛大佬，唔係殺人，我都唔敢出聲，唔敢嗌痛，拍咗十幾Take。」

陳志成坦言拍《食神》拍得不開心，特別是被訓話一場。（影片截圖）

現場本來有預備假煙頭，但NG太多用完。陳志成︰「佢就叫人點煙食煙，結果有啲仲未熄，就塞落我個口度，你使唔使咁過份呀？」（影片截圖）

成哥回憶為《食神》開了5、6日工，最後到發薪水時，就令他怒火中燒。「最後你知唔知畀返幾多人工我？500蚊！」當時田啟文負責處理財務，他即時向田生表達不滿。「我話田老闆，我拍咁多部戲，一日都唔係呢個價錢啦！佢話當我係工作人員，你咁糟質我唔好話當工作人員啦！500蚊我直情唔會簽收，你唔好畀我，你畀劇務拎去買汽水飲晒去，我當冇收過呢個錢。」

成哥愈講愈激動︰「真煙頭係咁塞落口度，你話慶唔慶？我冇應承你做，我係嚟到現場你話拍我就拍，你唔好當我佈景板，我有對白，行規講對白要畀返足個數，你畀5嚿水我，要我簽名，你侮辱緊我呀！」

陳志成表示最後見到人工只得500元，覺得是侮辱。「我有對白，行規講對白要畀返足個數，你畀5嚿水我，要我簽名，你侮辱緊我呀！」（影片截圖）

做副導星爺都有說話︰你收好貴喎！

成哥更表示當年拍《五億探長雷洛傳》，做演員一組戲至少收2000元。「當日場戲由朝坐到晚，都未拍到我，臨收工先拍到少少，一共開咗5組，收工時收咗2萬蚊。你夾硬要我收呢條數，唔係錢問題，係侮辱緊我，我唔係第一日拍戲，唔係喺後面行嚟行去，我停咗機繼續做返副導演工作。」威哥再追問當時的導演費有收足嗎？原來都有小插曲。「周生走嚟同我講過一句說話︰『你收好貴喎！』我當時收3萬5千蚊，第二個劇組都係一樣，唔係好多，我返大陸拍電視劇，收5萬，仲未計有津貼，仲有架車有司機畀我。」