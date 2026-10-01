少林足球｜饅頭店火爆老闆轉行揸巴士　徐美娜︰細個就好鍾意揸車

周星馳電影《少林足球》（2001）中，飾演「甜在心饅頭」老闆娘的徐美娜，一句「佢死咗喇！」深入民心。近日在網上有市民拍到，有一段時間冇在幕前演出的徐美娜，身上穿有九巴司機制服，原來已轉行揸巴士。《香港01》聯絡到對方，美娜表示自己細細個就鍾意揸車，巴士就揸了接近兩年，當時一Take過考到牌，「這份工對自己是一份挑戰！」

星爺研究院｜《少林足球》老闆娘被星爺鬧到勁委屈︰最嬲係話我求其

周星馳電影《少林足球》（2001）中，飾演「甜在心饅頭」老闆娘的徐美娜，一句「佢死咗喇！」深入民心。（《少林足球》影片截圖）

周星馳電影《少林足球》（2001）中，飾演「甜在心饅頭」老闆娘的徐美娜，一句「佢死咗喇！」深入民心。（《少林足球》影片截圖）

早前在網上，有網民指出在東九龍一帶的巴士站，見到美娜姐的蹤影，懷疑對方已轉行揸巴士。《香港01》聯絡到美娜姐，她亦大方承認相中是本人。「我而家的確做緊巴士司機，大概兩年時間左右。」期間都有市民認出她並打招呼︰「細個就好鍾意揸車，而揸巴士對我嚟講係一個挑戰，我好希望挑戰成功可以做好呢份工作。」

有網民指出在東九龍一帶的巴士站，見到美娜姐的蹤影，《香港01》聯絡到對方，證實已轉行揸巴士。（網上圖片）

考巴士一Take過 「揸巴士都有好多嘢要學」

談到考巴士牌過程，美娜姐大概用了兩個月時間，一次過及格。有網民透露多數在東九龍區一帶見到對方，她則表示現時有十數條路線不定時地行走，冇固定一條路線，至於是哪一條，基於公司規定，不能透露。對於新工作，美娜姐笑言仍在適應中︰「算係慢慢熟悉緊公司工作嘅方式，講真揸巴士都有好多嘢要學，慢慢學習。」

翻查資料，美娜姐原來都有10年未有在幕前演出，會否再亮相幕前，就要看緣份。「演員呢份工作係講一種緣份，如果有機會我都願意重返銀幕㗎！不過當前都係想做好巴士司機呢份工先，以後再遇到機會先算啦。有時都會幻想，如果有部戲要我扮演巴士司機，都幾開心！」

徐美娜曾接受《香港01》訪問，北京長大的她，從小就會租大量港產片回家看，一套戲可以看很多次。（葉志明 攝）

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星爺研究院｜《少林足球》饅頭店老闆徐美娜 「拍嗰陣我得25歲」

25歲演老闆娘 霸氣贏觀眾關注

現年51歲的徐美娜，在北京長大，從小熱愛電影，經常租大量港產片回家看。爸爸是香港人，但她起初怕語言不通、不習慣等原因，抗拒來港發展。直至約18歲時突然想通，覺得一直在內地拍戲演路人甲沒甚前途，於是決心來港闖闖。有所不知，徐美娜拍攝《少林足球》時只有25歲，但在戲中潑辣的外表，加上幾場破口大罵的戲份，令影迷印象深刻。