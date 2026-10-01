空槍｜重現90年代香港　朱一龍睇港片大︰能用粵語拍電影很有緣份

犯罪電影《空槍》重現90年代欲望之城，極具視覺衝擊力。影片以真實罪案氛圍與大膽的暴力美學，呈現強烈震撼的人性角力，現正一刀不剪三級熱映中。《空槍》由韓延執導，朱一龍、檀健次、梁家輝、衛詩雅（Michelle）、惠英紅、李施嬅、袁富華等跨代實力派巨星聯合主演。導演韓延日前率領朱一龍、衛詩雅、李施嬅及袁富華等主創在港巡迴謝票，分享戲中點滴。

《空槍》台前幕後，包括導演韓延，朱一龍、衛詩雅（Michelle）、李施嬅及袁富華等，來港巡迴謝票，分享戲中點滴。（大會提供）

由於電影以90年代為主軸，眾人回想當年生活，均表示非常懷念。現年38歲的朱一龍，在90年代初雖然只有幾歲大，卻有不少難忘回憶，朱一龍說：「我是1988年出生的，我這一代真的是看着港片長大的，看過很多香港電影。我第一次去香港是10歲左右，感覺香港是一個很有生命力，很繁華的大都市，對香港的美食也很感興趣，那時候去了香港就吃了菠蘿油、炒河粉等等。這次能用粵語拍一部電影，我覺得很有緣份。」

朱一龍於1988年出生，從少便看港片長大，10歲左右第一次來港︰「感覺香港是一個很有生命力，很繁華的大都市。這次能用粵語拍一部電影，我覺得很有緣份。」（大會提供）

另一主角，在戲中飾演探員的檀健次，從小深受90年代文化影響，檀健次說：「我那時候還小，但是確實在我的年紀，生活周邊都充斥着港片、港樂，對我們這一代影響很大。那時候也因為看到了很多前輩的表演、演出，還有他們的戲，讓自己萌發了想做文藝工作者的決定，像是我的引路人一樣的感覺。」

衛詩雅在《空槍》飾演空姐，後與朱一龍成為同黨。 （《空槍》劇照）

衛詩雅指今次拍攝《空槍》，那個年代的造型是很漂亮的，最難忘是拍攝首次搶錢後的派對，她說：「戲中我哋第一次攞到錢嘅時候一齊開party，成班兄弟一齊拍攝，確實係好開心，大家又開始熟絡，我開咗好多支香檳，感覺好爽，覺得好好玩。」對於自己的90年代，Michelle回想：「自己當時十幾歲，係一個會守時、好有記性嘅年代，那個年代還未普及手提電話，所以約朋友都要很精準時間，那時候嘅記性很好，你會記得全部人電話號碼，那個年代香港有好多古怪題材的電影看。流行牛仔外套，大家喜歡穿着牛仔褸、牛仔褲嘅年代。」

衛詩雅回想90年代，當時自己得十幾歲︰「係一個會守時、好有記性嘅年代，那個年代還未普及手提電話，所以約朋友都要很精準時間，那時候嘅記性很好，你會記得全部人電話號碼。」（大會提供）

李施嬅表示，難忘今次戲中跟檀健次合作，她說：「我哋講廣東話比較快，檀健次本身講得唔係好快，但佢都跟到我哋節奏，反而我哋第一次埋位就要一齊同導演試呢場戲，我緊張到手震，檀健次問我係唔係嬲到震，我話係緊張到震，幸好最終都順利完成。」

回想90年代，李施嬅當時仍在外國唸書，她說：「當時冇互聯網，大家見面都好純粹，當時係四大天王年代，我都有睇佢哋演唱會，唔會攞手機，每個人都專注睇演唱會，係人與人之間嘅聯繫，仲記得我哋會寫信，好浪漫同好有feel。當年每個暑假都會返香港，所以我對當年服飾潮流、食物都好了解，四大天王、古惑仔電影，都會懷念，當時細個冇煩惱，玩波子、跳繩，簡單原來係好寶貴。」