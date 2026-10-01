金馬獎2026｜AK江𤒹生田啟文入圍男配　鍾雪瑩再戰影后硬撼余香凝

台灣影壇盛事，《第63屆金馬獎頒獎典禮》將於11月22日（星期日），假台北流行音樂中心舉行。典禮主持更是由香港演員柯煒林擔任。而今日（1/10）下午，大會就公布各個獎項的入圍名單。最矚目的應該是有多位香港演員及電影人入圍，包括早前贏出《台北電影節》最佳男配角的田啟文《雙囍》順利入圍，今次會迎戰《我們不是什麼》的AK江𤒹生。而影帝影后方面，金馬影后鍾雪瑩再憑《善男信女》入圍，而同片的楊偉倫亦首次入圍男主角，可喜可賀。

田啟文憑《雙囍》首次入圍金馬獎。（《雙囍》劇照）

男配角方面，香港演員有田啟文及AK江𤒹生。（金馬獎直播截圖）

首先最多人關注的男配角獎，田啟文可否憑《雙囍》繼台北電影節摘下最佳男配角後再下一城？結果不負眾望順利入圍，而同組的還有《我們不是什麼》的AK江𤒹生，《功夫》朱軒洋、《我們不是陌生人》林偉文及《狂忘警探》黃冠智。

AK江𤒹生憑《我們不是什麼》，第一次入圍金馬。（金馬獎直播截圖）

女主角方面，五個入圍單位，有三個都是香港演員，包括已憑《看我今天怎麼說》封金馬影后的鍾雪瑩，憑《善男信女》再度入圍，力戰《雙囍》余香凝、《第四幕》袁澧林，以及《謊言生活》梁翠珊、《我們不是陌生人》楊雁雁。

余香憑《雙囍》入圍金馬女主角。（金馬獎直播截圖）

女主角方面，香港代表有三位，分別是袁澧林、余香凝及鍾雪瑩。（金馬獎直播截圖）

鍾雪瑩及楊偉倫，雙雙憑《善男信女》入圍金馬最佳男女主角，而鍾雪瑩更是再度挑戰影后寶座。（《善男信》劇照）

其他獎項方面，還有彭秀慧憑《善男信女》入圍最佳女配角，最佳新導演方面，有《女孩》舒淇及《善男信女》楊兩全入圍，而導演獎就有邱禮濤憑《我們不是什麼》入圍。

第63屆金馬獎（部分）入圍名單

【最佳劇情片】

《女孩》

《雙囍》

《善男信女》

《狂忘警探》

《我們不是陌生人》

【最佳導演】

邱禮濤《我們不是什麼》

楊毅恆《告別的年代》

許承傑《雙囍》

SABU《狂忘警探》

陳哲藝《我們不是陌生人》

【最佳男主角】

戴立忍《功夫》

劉冠廷《雙囍》

楊偉倫《善男信女》

阮經天《狂忘警探》

陳澤耀《黑潮》

【最佳女主角】

袁澧林《第四幕》

余香凝《雙囍》

梁翠珊《謊言生活》

鍾雪瑩《善男信女》

楊雁雁《我們不是陌生人》

【最佳男配角】

江𤒹生《我們不是什麼》

朱軒洋《功夫》

田啟文《雙囍》

黃冠智《狂忘警探》

林偉文《我們不是陌生人》

【最佳女配角】

林品彤《女孩》

Mhia FIRDAUS《沙央》

孫嘉靈《謊言生活》

翁倩玉《陽光女子合唱團》

彭秀慧《善男信女》

【最佳新導演】

舒淇《女孩》

洪玉桔《泡泡糖女孩》

解孟儒《泥娃娃》

周彤《謊言生活》

楊兩全《善男信女》

【最佳新演員】

白小櫻《女孩》

王宣靜《泡泡糖女孩》

Nandagopall MOHAN《沙央》

何曼希《陽光女子合唱團》

王傑登《日光》